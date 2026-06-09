Binance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсди
Binance Ресеарч таҳлилий марказининг сўнгги ҳисоботига кўра, 2026-йилда макроиқтисодий қийинчиликлар ва сиёсий ноаниқликларга қарамай, реал дунё активларининг токенизацияси (РВА) крипто саноатидаги энг жозибадор йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Фаол токенизация қилинган активлар бозори 2025-йил бошидан 2026-йил июнига қадар 589 фоизга ўсган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Доллар эквивалентида облигациялар ва пул бозори фондлари етакчилик қилмоқда — ушбу сектор 83 фоизга ўсиб, қиймати 6,5 миллиард долларга етди. Бироқ, энг юқори ўсиш суръати токенизация қилинган акцияларда кузатилди: уларнинг бозор қиймати 422 фоизга сакради. Бу ўсишда Ондо Глобал Маркетс каби платформалар муҳим рол ўйнади; у ишга тушганидан кейин саккиз ой ичида 1 миллиард доллардан ортиқ TVL кўрсаткичига эришди.
Токенизация қилинган қимматбаҳо металлар ҳам инвесторларни жалб қилишда давом этмоқда. Геополитик ноаниқликлар фонида хавфсиз активларга бўлган талаб ортиши натижасида ушбу сектор 1,5 миллиард долларга ўсди. Хусусан, токенизация қилинган Голд (олтин) ҳажми 6 миллиард доллардан ошди, бироқ кейинчалик нархларнинг коррекцияси натижасида ўсиш суръати бироз пасайди.
Binance экспертларининг таъкидлашича, 2026-йил РВА сектори учун ғазначилик вексельлари ҳукмронлигидан диверсификацияланган даромад экотизимига ўтиш даври бўлди. Бу жараён Bitcoin ва умумий крипто бозори АҚШдаги фоиз ставкалари ҳамда КЛАРITЙ қонун лойиҳаси атрофидаги ноаниқликлар сабабли пасайишни бошлаган бир пайтда юз бермоқда.
Соҳадаги яна бир муҳим янгилик SpaceX акцияларининг токенизация қилиниши бўлди. Kraken биржаси xStocks платформаси орқали ушбу хусусий компания акцияларининг токен эквивалентини таклиф қила бошлади. Шунингдек, кўчмас мулк соҳасида Apex Груп ва Goldman Sachs Дигитал Ассет Платформ ҳамкорлиги блокчейн технологияларига бўлган институционал талаб ортиб бораётганини тасдиқламоқда.
…