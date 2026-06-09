Binance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсди

·0·Иқтисодиёт
Binance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсди

Binance Ресеарч таҳлилий марказининг сўнгги ҳисоботига кўра, 2026-йилда макроиқтисодий қийинчиликлар ва сиёсий ноаниқликларга қарамай, реал дунё активларининг токенизацияси (РВА) крипто саноатидаги энг жозибадор йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда. Фаол токенизация қилинган активлар бозори 2025-йил бошидан 2026-йил июнига қадар 589 фоизга ўсган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Доллар эквивалентида облигациялар ва пул бозори фондлари етакчилик қилмоқда — ушбу сектор 83 фоизга ўсиб, қиймати 6,5 миллиард долларга етди. Бироқ, энг юқори ўсиш суръати токенизация қилинган акцияларда кузатилди: уларнинг бозор қиймати 422 фоизга сакради. Бу ўсишда Ондо Глобал Маркетс каби платформалар муҳим рол ўйнади; у ишга тушганидан кейин саккиз ой ичида 1 миллиард доллардан ортиқ TVL кўрсаткичига эришди.

Токенизация қилинган қимматбаҳо металлар ҳам инвесторларни жалб қилишда давом этмоқда. Геополитик ноаниқликлар фонида хавфсиз активларга бўлган талаб ортиши натижасида ушбу сектор 1,5 миллиард долларга ўсди. Хусусан, токенизация қилинган Голд (олтин) ҳажми 6 миллиард доллардан ошди, бироқ кейинчалик нархларнинг коррекцияси натижасида ўсиш суръати бироз пасайди.

Binance экспертларининг таъкидлашича, 2026-йил РВА сектори учун ғазначилик вексельлари ҳукмронлигидан диверсификацияланган даромад экотизимига ўтиш даври бўлди. Бу жараён Bitcoin ва умумий крипто бозори АҚШдаги фоиз ставкалари ҳамда КЛАРITЙ қонун лойиҳаси атрофидаги ноаниқликлар сабабли пасайишни бошлаган бир пайтда юз бермоқда.

Соҳадаги яна бир муҳим янгилик SpaceX акцияларининг токенизация қилиниши бўлди. Kraken биржаси xStocks платформаси орқали ушбу хусусий компания акцияларининг токен эквивалентини таклиф қила бошлади. Шунингдек, кўчмас мулк соҳасида Apex Груп ва Goldman Sachs Дигитал Ассет Платформ ҳамкорлиги блокчейн технологияларига бўлган институционал талаб ортиб бораётганини тасдиқламоқда.

BinanceКриптоРВАИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Битмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказдиБитмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказдиБугун, 21:11Bitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиBitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиБугун, 19:19Bybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйдиBybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйдиКеча, 18:13Spot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиSpot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиКеча, 15:20Жанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиЖанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиКеча, 14:19Strategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олдиStrategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олдиКеча, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди