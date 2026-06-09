“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлди

·0·Техно
“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлди

Москва аҳолиси ва меҳмонлари эндиликда виртуал “Троикатранспорт картасидан бевосита “Мой ид” иловаси орқали фойдаланиш имкониятига эга бўлишди. Ушбу янгилик пойтахт жамоат транспортининг барча турларида йўл ҳақини смартфон ёрдамида тўлаш имконини беради ва пластик картани ўзи билан олиб юриш заруратини йўқотади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Москва шаҳри Ахборот технологиялари департаменти хабарига кўра, йўл ҳақини тўлаш учун фойдаланувчи қурилма экранига картанинг QR-кодини чиқариши кифоя. Метро, МСК (Москва марказий ҳалқаси), МСД (Москва марказий диаметрлари) ва дарё транспортида код турникетдаги сканер орқали ўқилади.

Ерусти транспортида (автобус, электробуст, трамвай) ва валидаторли МСД станцияларида эса аксинча — валидатор экранида акс этган QR-кодни смартфон орқали сканерлаш лозим бўлади. Виртуал “Троика” йўл ҳақини тезкор тўлашни таъминлайди ва уни пластик карта каби йўқотиб қўйиш ёки уйда унутиб қолдиришнинг иложи йўқ.

Ҳозирги вақтда “Мой ид” иловасида 20 дан ортиқ ҳужжат ва сервислар мавжуд. Улар шаҳар хизматларидан фойдаланиш, чегирмалар олиш, имтиёзларни тасдиқлаш ҳамда турли анкеталар ва аризаларни тўлдиришда қўл келади. Смартфон доимо қўл остида бўлгани сабабли, барча зарурий маълумотлар рақамли форматда фойдаланишга тайёр.

ТроикаМой ИдСмартфонТранспортҚР-код
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиApple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиБугун, 21:28Apple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиApple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиБугун, 21:20DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиDeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиБугун, 21:00Apple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиApple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиБугун, 20:56Ваймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиВаймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиБугун, 20:52Microsoft лойиҳалари бузиб кирилди: Сунъий интеллект дастурчилари нишондаMicrosoft лойиҳалари бузиб кирилди: Сунъий интеллект дастурчилари нишондаБугун, 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус