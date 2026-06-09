Microsoft лойиҳалари бузиб кирилди: Сунъий интеллект дастурчилари нишонда
Microsoft компанияси GitHub платформасидаги ўнлаб очиқ кодли лойиҳаларига киришни вақтинча чеклади. Бунга хакерлар томонидан лойиҳалар кодига паролларни ўғирловчи зарарли дастурлар жойлаштирилгани сабаб бўлган. Ҳозирда компания ушбу киберҳужум тафсилотларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Зарарланган лойиҳаларнинг аксарияти Microsoft Azure булутли хизмати ҳамда сунъий интеллект иловалари билан ишлашга мўлжалланган воситаларга тегишли. Хусусан, Claude Коде, Gemini буйруқлар панели интерфейси ва ВС Коде каби дастурлар орқали код ёзувчи мутахассислар хавф остида қолган. Cloudсмит ва ОпенСоурсеМалваре хавфсизлик хизматлари биринчилардан бўлиб ушбу бузиб кириш ҳолатини аниқлашди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, зарарли код дастурчилар ушбу воситаларни ўзларининг сунъий интеллект иловаларида очган вақтларида уларнинг пароллари ва бошқа махфий маълумотларини ўғирлаш имконини берган. Ҳозирча қанча фойдаланувчи ушбу хавфли кодларни юклаб олгани аниқ эмас. Microsoft вакиллари GitHub'даги камида 70 та лойиҳа хизмат кўрсатиш шартлари бузилгани сабабли фаолиятини тўхтатганини тасдиқлади.
Ушбу ҳодиса "таъминот занжири" (супплй чаин) ҳужумларининг навбатдаги намунаси бўлди. Бундай ҳужумларда хакерлар кўплаб дастурий маҳсулотларда қўлланиладиган оммабоп кодларни нишонга олади. Бу орқали улар булутли тизимлар ва катта ҳажмдаги мижозлар маълумотларига кириш ҳуқуқига эга бўлган юқори малакали мутахассисларнинг қурилмаларига кириб боришни кўзлайди.
Бу Microsoft учун сўнгги ҳафталардаги иккинчи йирик хавфсизлик муаммосидир. Май ойи ўрталарида ҳам компаниянинг Дурабле Таск лойиҳаси бузиб кирилгани ҳақида хабар берилган эди. Экспертларнинг фикрича, янги ҳужум аввалги хавф тўлиқ бартараф этилмагани ёки хакерларнинг янги, янада мураккаб усулларни қўллаганидан далолат беради.
…