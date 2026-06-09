Microsoft лойиҳалари бузиб кирилди: Сунъий интеллект дастурчилари нишонда

·0·Техно
Microsoft лойиҳалари бузиб кирилди: Сунъий интеллект дастурчилари нишонда

Microsoft компанияси GitHub платформасидаги ўнлаб очиқ кодли лойиҳаларига киришни вақтинча чеклади. Бунга хакерлар томонидан лойиҳалар кодига паролларни ўғирловчи зарарли дастурлар жойлаштирилгани сабаб бўлган. Ҳозирда компания ушбу киберҳужум тафсилотларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Зарарланган лойиҳаларнинг аксарияти Microsoft Azure булутли хизмати ҳамда сунъий интеллект иловалари билан ишлашга мўлжалланган воситаларга тегишли. Хусусан, Claude Коде, Gemini буйруқлар панели интерфейси ва ВС Коде каби дастурлар орқали код ёзувчи мутахассислар хавф остида қолган. Cloudсмит ва ОпенСоурсеМалваре хавфсизлик хизматлари биринчилардан бўлиб ушбу бузиб кириш ҳолатини аниқлашди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, зарарли код дастурчилар ушбу воситаларни ўзларининг сунъий интеллект иловаларида очган вақтларида уларнинг пароллари ва бошқа махфий маълумотларини ўғирлаш имконини берган. Ҳозирча қанча фойдаланувчи ушбу хавфли кодларни юклаб олгани аниқ эмас. Microsoft вакиллари GitHub'даги камида 70 та лойиҳа хизмат кўрсатиш шартлари бузилгани сабабли фаолиятини тўхтатганини тасдиқлади.

Ушбу ҳодиса "таъминот занжири" (супплй чаин) ҳужумларининг навбатдаги намунаси бўлди. Бундай ҳужумларда хакерлар кўплаб дастурий маҳсулотларда қўлланиладиган оммабоп кодларни нишонга олади. Бу орқали улар булутли тизимлар ва катта ҳажмдаги мижозлар маълумотларига кириш ҳуқуқига эга бўлган юқори малакали мутахассисларнинг қурилмаларига кириб боришни кўзлайди.

Бу Microsoft учун сўнгги ҳафталардаги иккинчи йирик хавфсизлик муаммосидир. Май ойи ўрталарида ҳам компаниянинг Дурабле Таск лойиҳаси бузиб кирилгани ҳақида хабар берилган эди. Экспертларнинг фикрича, янги ҳужум аввалги хавф тўлиқ бартараф этилмагани ёки хакерларнинг янги, янада мураккаб усулларни қўллаганидан далолат беради.

MicrosoftGitHubКиберхавфсизликСунъий IntelлектAzure
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Ҳеалт иловаси энди перименопауза ҳолатини аниқлай оладиApple Ҳеалт иловаси энди перименопауза ҳолатини аниқлай оладиБугун, 20:22Apple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилдиApple Пҳотос иловаси янги сунъий интеллект функциялари билан бойитилдиБугун, 19:56Apple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этдиApple компанияси Siri учун алоҳида иловани тақдим этдиБугун, 19:55Apple янги Шорткутс иловасида AI ёрдамида иш жараёнларини яратиш имконини берадиApple янги Шорткутс иловасида AI ёрдамида иш жараёнларини яратиш имконини берадиБугун, 19:29Apple Имаге Плайгроунд энди анча сифатли тасвирлар яратадиApple Имаге Плайгроунд энди анча сифатли тасвирлар яратадиБугун, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 ва Siri учун янги даврБугун, 19:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус