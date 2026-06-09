Абдуқодир Ҳусанов Нидерландияга қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Нидерландияга қарши ўртоқлик учрашувида 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
Учрашувда ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Статистик порталлар унинг ўйинини 6,1 балл билан баҳолади.
Ҳусанов марказий ҳимоя чизиғида ҳаракат қилиб, жамоанинг мудофаа ҳаракатларида иштирок этди. Унинг баҳоси асосий таркибда майдонга тушган ўзбекистонлик футболчилар орасида ўртача кўрсаткичлардан бири бўлди.
Ўзбекистон сафида энг юқори баҳони Аббосбек Файзуллаев 6,6 балл билан олди. Остон Ўрунов, Элдор Шомуродов ва Ўткир Юсупов 6,5 баллга муносиб кўрилди.
Захирадан майдонга тушиб гол урган Игорь Сергеев эса 7,6 балл билан жамоанинг энг яхши футболчиси бўлди.
Нидерландия терма жамоасида икки гол муаллифи Коди Гакпо 10 балл билан учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Статистикага кўра, Нидерландия тўп назоратида устунлик қилди — 65 фоизга қарши 35 фоиз. Шу билан бирга, мезбонлар 15 та зарба берган бўлса, Ўзбекистон ҳисобида 8 та зарба қайд этилди.
Фабио Каннаваро шогирдлари кучли рақибга қарши муносиб ўйин кўрсатди ва учрашув тақдири қўшимча дақиқаларда ҳал бўлди.
…