Абдуқодир Ҳусанов Нидерландияга қарши ўйинда қандай баҳоланди?

·0·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов Нидерландияга қарши ўйинда қандай баҳоланди?

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Нидерландияга қарши ўртоқлик учрашувида 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.

Учрашувда ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Статистик порталлар унинг ўйинини 6,1 балл билан баҳолади.

Ҳусанов марказий ҳимоя чизиғида ҳаракат қилиб, жамоанинг мудофаа ҳаракатларида иштирок этди. Унинг баҳоси асосий таркибда майдонга тушган ўзбекистонлик футболчилар орасида ўртача кўрсаткичлардан бири бўлди.

Ўзбекистон сафида энг юқори баҳони Аббосбек Файзуллаев 6,6 балл билан олди. Остон Ўрунов, Элдор Шомуродов ва Ўткир Юсупов 6,5 баллга муносиб кўрилди.

Захирадан майдонга тушиб гол урган Игорь Сергеев эса 7,6 балл билан жамоанинг энг яхши футболчиси бўлди.

Нидерландия терма жамоасида икки гол муаллифи Коди Гакпо 10 балл билан учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Статистикага кўра, Нидерландия тўп назоратида устунлик қилди — 65 фоизга қарши 35 фоиз. Шу билан бирга, мезбонлар 15 та зарба берган бўлса, Ўзбекистон ҳисобида 8 та зарба қайд этилди.

Фабио Каннаваро шогирдлари кучли рақибга қарши муносиб ўйин кўрсатди ва учрашув тақдири қўшимча дақиқаларда ҳал бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 21:00Ламине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиЛамине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиБугун, 20:57Килиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаКилиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаБугун, 20:40Криштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаКриштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 20:37FIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкинFIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкинБугун, 20:11Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлдиНеймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлдиБугун, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)