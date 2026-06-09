Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)

·0·Спорт
Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)

Океан ортида бошланишига саноқли кунлар қолган Жаҳон чемпионатининг қизғин палласи олдидан, Ўзбекистон миллий терма жамоаси Европанинг энг қудратли грандларидан бири — Нидерландия терма жамоасига қарши тарихий ва ўта шиддатли назорат учрашувида майдонга тушди. АҚШнинг машҳур Нью-Йорк шаҳрида жойлашган ҳашаматли “Icahn” стадиони яшил майдони мезбонлик қилган ушбу ҳаяжонли тўқнашувда «оқ бўрилар» дунё юлдузларига қарши мардонавор тўп суришди, бироқ якунда 1:2 ҳисобида кичик фарқ билан имкониятни бой беришди.

Учрашув кутилганидек икки томонлама шиддатли ҳужумлар билан бошланди. Баҳснинг 31-дақиқаси кечаётган бир пайтда, вакилларимиз ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов ўз жарима майдончаси ичида рақиб ҳужумчисини қоида бузган ҳолда тўхтатишга мажбур бўлди ва бош ҳакам иккиланишларсиз Ўзбекистон дарвозасига 11 метрлик жарима зарбаси белгилади. Тўп қаршисига келган «Ливерпуль» клуби юлдузи Коди Гакпо аниқ ва кучли зарба билан ҳисобни очиб, европаликларни олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим шу тариқа рақибларимизнинг кичик устунлиги билан якун топди.

Бироқ, иккинчи бўлимда Фабио Каннаваро шогирдлари ҳақиқий характер намойиш этиб, ўйин тизгинини ўз қўлларига олишди. Кетма-кет уюштирилган хавфли ҳужумлар тез орада ўз самарасини берди: рақиб ҳимоячиларининг ўзаро тушунмовчилиги ва қўпол хатосидан унумли фойдаланган тажрибали ҳужумчимиз Игор Сергеев рақиб посбонини ожиз қолдириб, мувозанатни тиклади — 1:1! Ушбу гол стадионга йиғилган юзлаб ватандошларимизни ва экран қаршисидаги миллионлаб мухлисларни ҳақиқий қувончга ошно этди.

Афсуски, драмаларга бой бўлган учрашувнинг энг сўнгги дақиқаларида омад вакилларимиздан бироз юз ўгирди. Нидерландияликларнинг навбатдаги ҳужуми пайтида ҳакам яна бир бор Ўзбекистон дарвозаси томон баҳсли пенальти белгилади. Нуқтага яна ўша Коди Гакпо яқинлашди ва совуққонлик билан дублни расмийлаштириб, жамоасига ғалаба келтирувчи голни урди. Шу тариқа, учрашув 2:1 ҳисобида Европа вакиллари фойдасига ҳал бўлди. Мағлубиятга қарамай, ҳамюртларимиз ЖЧ—2026 олдидан топ-жамоага қарши ниҳоятда мазмунли ва жанговар ўйин кўрсата олишларини исботлашди.

Миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк тарихий қадамлари, АҚШдан келаётган энг эксклюзив репортажлар ва мундиалнинг энг қайноқ кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиЛамине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиБугун, 20:57Килиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаКилиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаБугун, 20:40Криштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаКриштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 20:37FIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкинFIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкинБугун, 20:11Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлдиНеймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлдиБугун, 20:11Ўзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозондиЎзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозондиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)