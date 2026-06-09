Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)
Океан ортида бошланишига саноқли кунлар қолган Жаҳон чемпионатининг қизғин палласи олдидан, Ўзбекистон миллий терма жамоаси Европанинг энг қудратли грандларидан бири — Нидерландия терма жамоасига қарши тарихий ва ўта шиддатли назорат учрашувида майдонга тушди. АҚШнинг машҳур Нью-Йорк шаҳрида жойлашган ҳашаматли “Icahn” стадиони яшил майдони мезбонлик қилган ушбу ҳаяжонли тўқнашувда «оқ бўрилар» дунё юлдузларига қарши мардонавор тўп суришди, бироқ якунда 1:2 ҳисобида кичик фарқ билан имкониятни бой беришди.
Учрашув кутилганидек икки томонлама шиддатли ҳужумлар билан бошланди. Баҳснинг 31-дақиқаси кечаётган бир пайтда, вакилларимиз ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов ўз жарима майдончаси ичида рақиб ҳужумчисини қоида бузган ҳолда тўхтатишга мажбур бўлди ва бош ҳакам иккиланишларсиз Ўзбекистон дарвозасига 11 метрлик жарима зарбаси белгилади. Тўп қаршисига келган «Ливерпуль» клуби юлдузи Коди Гакпо аниқ ва кучли зарба билан ҳисобни очиб, европаликларни олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим шу тариқа рақибларимизнинг кичик устунлиги билан якун топди.
Бироқ, иккинчи бўлимда Фабио Каннаваро шогирдлари ҳақиқий характер намойиш этиб, ўйин тизгинини ўз қўлларига олишди. Кетма-кет уюштирилган хавфли ҳужумлар тез орада ўз самарасини берди: рақиб ҳимоячиларининг ўзаро тушунмовчилиги ва қўпол хатосидан унумли фойдаланган тажрибали ҳужумчимиз Игор Сергеев рақиб посбонини ожиз қолдириб, мувозанатни тиклади — 1:1! Ушбу гол стадионга йиғилган юзлаб ватандошларимизни ва экран қаршисидаги миллионлаб мухлисларни ҳақиқий қувончга ошно этди.
Афсуски, драмаларга бой бўлган учрашувнинг энг сўнгги дақиқаларида омад вакилларимиздан бироз юз ўгирди. Нидерландияликларнинг навбатдаги ҳужуми пайтида ҳакам яна бир бор Ўзбекистон дарвозаси томон баҳсли пенальти белгилади. Нуқтага яна ўша Коди Гакпо яқинлашди ва совуққонлик билан дублни расмийлаштириб, жамоасига ғалаба келтирувчи голни урди. Шу тариқа, учрашув 2:1 ҳисобида Европа вакиллари фойдасига ҳал бўлди. Мағлубиятга қарамай, ҳамюртларимиз ЖЧ—2026 олдидан топ-жамоага қарши ниҳоятда мазмунли ва жанговар ўйин кўрсата олишларини исботлашди.
Миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатидаги илк тарихий қадамлари, АҚШдан келаётган энг эксклюзив репортажлар ва мундиалнинг энг қайноқ кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…