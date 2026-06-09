Криштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақида

·13·Спорт
Криштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақида

Криштиано Роналдо кўпинча мукаммалликка бўлган иштиёқи туфайли спорт оламидан ажралиб турадиган ғайритабиий шахс сифатида тасвирланади. Бироқ, унинг Реал Мадрид ва Ювентус клубларидаги собиқ жамоадоши Данило беш карра «Олтин тўп» соҳиби билан бир кийим алмаштириш хонасида бўлиш қандай эканлиги ҳақида сўзлаб берди. Бразилиялик ҳимоячининг таъкидлашича, Португалия афсонаси оммага кўринганидан кўра анча самимий ва оддий инсон. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Данило The Athletic нашрига берган интервюсида афсонавий ҳужумчи ҳақидаги нотўғри тасаввурларни йўқ қилишга ҳаракат қилди. Унинг сўзларига кўра, Ал-Насср юлдузи эришган ютуқлари ва тиниmsиз меҳнатига қарамай, камералар ўчганида жуда ҳам очиқкўнгил бўлади. «Одамлар Криштианони ўзга сайёралик деб ўйлашади, лекин у оиласи билан кулиб, вақтини чоғ ўтказадиган оддий йигит эди. Албатта, у ҳар куни яхшироқ бўлиш учун деярли ҳамма нарсада футбол билан яшайди», — дейди Данило.

Шу билан бирга, Данило фахрий ҳужумчини йигирма йилдан ортиқ вақт давомида юқори савияда ушлаб турган профессионал шижоатни ҳам эътироф этди. Ҳимоячи Роналдонинг менталитети атрофидагиларга қандай таъсир қилишини бевосита кузатган. Унинг айтишича, Турин клубида Криштиано тажрибалироқ бўлса-да, машғулотларда ва ўйинларда жамоадошларини бор кучини ишга солишга ундаган.

Данило тажрибали мураббий Карло Анселотти ва Криштиано Роналдо ўртасида ўхшашликлар борлигини ҳам қайд этди. Иккала мутахассис ҳам спорт чўққисига бир неча бор чиққан бўлса-да, иш жараёнида кибрга берилмайди. «Анселотти ҳам Криштиано каби. Футбол оламидаги энг машҳур инсонлардан бири бўлса-да, биз билан оддий одамдек яшайди. У камтарин ва бу чемпионларнинг энг муҳим қобилиятларидан биридир. У кўп нарсани ютган, лекин гўё ҳеч нарса ютмагандек ишлашда давом этади», — дея қўшимча қилди у.

Криштиано РоналдоРеал МадридЮвентусДанилоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 21:00Ламине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиЛамине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиБугун, 20:57Килиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаКилиан Мбаппе Реал Мадридда Криштиано Роналдо муаммосига дуч келмоқдаБугун, 20:40FIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкинFIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкинБугун, 20:11Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлдиНеймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлдиБугун, 20:11Ўзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозондиЎзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозондиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)