Криштиано Роналдо «ўзга сайёралик» эмас: Данило собиқ жамоадоши ҳақида
Криштиано Роналдо кўпинча мукаммалликка бўлган иштиёқи туфайли спорт оламидан ажралиб турадиган ғайритабиий шахс сифатида тасвирланади. Бироқ, унинг Реал Мадрид ва Ювентус клубларидаги собиқ жамоадоши Данило беш карра «Олтин тўп» соҳиби билан бир кийим алмаштириш хонасида бўлиш қандай эканлиги ҳақида сўзлаб берди. Бразилиялик ҳимоячининг таъкидлашича, Португалия афсонаси оммага кўринганидан кўра анча самимий ва оддий инсон. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Данило The Athletic нашрига берган интервюсида афсонавий ҳужумчи ҳақидаги нотўғри тасаввурларни йўқ қилишга ҳаракат қилди. Унинг сўзларига кўра, Ал-Насср юлдузи эришган ютуқлари ва тиниmsиз меҳнатига қарамай, камералар ўчганида жуда ҳам очиқкўнгил бўлади. «Одамлар Криштианони ўзга сайёралик деб ўйлашади, лекин у оиласи билан кулиб, вақтини чоғ ўтказадиган оддий йигит эди. Албатта, у ҳар куни яхшироқ бўлиш учун деярли ҳамма нарсада футбол билан яшайди», — дейди Данило.
Шу билан бирга, Данило фахрий ҳужумчини йигирма йилдан ортиқ вақт давомида юқори савияда ушлаб турган профессионал шижоатни ҳам эътироф этди. Ҳимоячи Роналдонинг менталитети атрофидагиларга қандай таъсир қилишини бевосита кузатган. Унинг айтишича, Турин клубида Криштиано тажрибалироқ бўлса-да, машғулотларда ва ўйинларда жамоадошларини бор кучини ишга солишга ундаган.
Данило тажрибали мураббий Карло Анселотти ва Криштиано Роналдо ўртасида ўхшашликлар борлигини ҳам қайд этди. Иккала мутахассис ҳам спорт чўққисига бир неча бор чиққан бўлса-да, иш жараёнида кибрга берилмайди. «Анселотти ҳам Криштиано каби. Футбол оламидаги энг машҳур инсонлардан бири бўлса-да, биз билан оддий одамдек яшайди. У камтарин ва бу чемпионларнинг энг муҳим қобилиятларидан биридир. У кўп нарсани ютган, лекин гўё ҳеч нарса ютмагандек ишлашда давом этади», — дея қўшимча қилди у.
…