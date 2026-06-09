DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айланди

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DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айланди

Хитойнинг DeepSeek компанияси 2026-йил июн ойи якунларига кўра корпоратив сунъий интеллект хизматлари сегментида энг тез ўсаётган дастурий таъминот етказиб берувчиси деб топилди. 50 000 дан ортиқ компанияларнинг реал транзакцияларини таҳлил қилувчи Ramп платформаси маълумотларига кўра, ушбу ўсиш бизнеснинг умумий ҳажмини эмас, балки мижозлар базасининг кенгайиш тезлигини акс эттиради. Ramп бош иқтисодчиси Ара Харазиан таъкидлашича, АҚШ компаниялари аллақачон DeepSeek хизматлари учун тўғридан-тўғри ҳақ тўламоқда ва маълумотларни ушбу платформа орқали узатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

DeepSeek моделига бўлган қизиқиш апрель ойи охирида DeepSeek V4 версияси чиқарилгандан сўнг кескин ортди. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу модел умумий сифат жиҳатидан Ғарбнинг етакчи тизимларидан бироз ортда қолса-да, фойдаланиш харажатлари сезиларли даражада арзон. Кўпгина сценарийларда нархдаги фарқ унумдорликдаги фарқдан анча юқори бўлиб, бу ҳисоблаш харажатларига сезгир бўлган бизнес вакилларини ўзига жалб қилмоқда. Шу билан бирга, маълумотлар хавфсизлиги ва хорижий моделларга боғланиб қолиш хатарлари ҳам мавжуд.

Хитойлик ишлаб чиқувчилар, жумладан DeepSeek ва Алибаба компаниясининг Qwen моделлари нарх самарадорлиги бўйича ўз позицияларини мустаҳкамламоқда. 2025-йил декабрь ойи ҳисоботига кўра, ушбу моделлар Hugging Face платформасида юклаб олишлар сони бўйича илк бор америкалик рақобатчиларини ортда қолдириб, янги юкланмаларнинг 44 фоиздан ортиғини ташкил этди. Бу тенденция бизнеснинг энг кучли моделлардан кўра, минимал харажат эвазига мақбул сифат берадиган ечимларни танлаётганини кўрсатади.

Бозорда Фиреворкс AI, Фал AI ва ДеэпИнфра каби инфратузилма провайдерларининг ҳам ўрни ортиб бормоқда. Улар опен-соурсе моделларни йирик етказиб берувчиларга қараганда арзонроқ ишга тушириш имконини беради. Натижада сунъий интеллект бозорида рақобат максимал сифат пойгасидан нарх, унумдорлик ва инфратузилма назорати ўртасидаги мувозанатга кўчмоқда. Шу билан бирга, Фигма каби анъанавий СааС воситаларига бўлган талаб барқарор қолмоқда, бу эса AI ҳозирча анъанавий дастурларни тўлиқ сиқиб чиқармаганидан далолат беради.

DeepSeekСунъий IntelлектRamпDeepSeek V4Технология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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