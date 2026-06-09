Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширди

·0·Техно
Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширди

ChatGPT ишлаб чиқувчиси OpenAI компанияси акцияларни оммавий жойлаштириш (IPO) учун махфий тарзда ариза топширди. Бу ҳақда компания душанба куни ўз блогида маълум қилди. Мазкур қадам унинг асосий рақобатчиси Anthropic оммавий бозорга чиқиш режасини эълон қилганидан бир ҳафта ўтиб амалга оширилди ва икки сунъий интеллект гиганти ўртасидаги пойгани янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Охирги инвестиция раундларида 852 миллиард долларга баҳоланган OpenAI АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) рўйхатдан ўтиш тўғрисидаги ариза лойиҳасини тақдим этди. Ҳозирча акциялар сони ёки уларнинг нархи очиқланмаган. Бу ҳолат 2026-йил молия бозори учун рекордлар йили бўлишидан далолат бермоқда, чунки Elon Musk бошқарувидаги SpaceX ҳам 1,75 триллион долларлик баҳо билан биржага чиқишга тайёрланмоқда.

Те Валл Стреэт Жоурнал хабарига кўра, OpenAI янги фойдаланувчилар сони ва даромад бўйича ўз режаларини бажара олмаётганига қарамай, IPOга шошилмоқда. Компания молия директори Сара Фриар маълумотлар марказлари учун сарфланаётган улкан харажатларни қоплаш борасида хавотир билдирган. Март ойи охирида компания Силикон водийси тарихидаги энг йирик — 122 миллиард долларлик инвестицияни жалб қилган бўлса-да, 2028-йилга келиб ҳисоблаш қувватлари учун сарфланадиган маблағ бу миқдордан ҳам ошиб кетиши кутилмоқда.

Компания 2030-йилга қадар ижобий пул оқимига (каш флов) чиқишни режалаштирмаяпти. Шу билан бирга, Anthropic инвесторларга анча оптимистик молиявий манзарани тақдим этиб, тез орада чораклик фойда кўришини маълум қилган. Шунга қарамай, Anthropic ҳам 65 миллиард долларлик молиялаштириш ва чиплар учун олинган қарзлар туфайли катта харажатлар билан юзлашмоқда.

Махфий ариза топшириш тартиби OpenAI компаниясига молиявий маълумотлар ва бизнес хатарларини очиқламасдан туриб тайёргарлик кўриш имконини беради. Иккиламчи бозор маълумотларига кўра, Anthropic компаниясининг қиймати Форге Глобал платформасида 1 триллион долларга етиб, OpenAI кўрсаткичидан ўзиб кетган. ОпенВК таҳлилчиларининг таъкидлашича, жорий йилда Anthropic акциялари 123 фоизга, OpenAI акциялари эса 11,3 фоизга ўсган.

OpenAIAnthropicIPOChatGPTСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиApple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиБугун, 21:28Apple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиApple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиБугун, 21:20“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлди“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлдиБугун, 21:20DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиDeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиБугун, 21:00Apple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиApple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиБугун, 20:56Ваймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиВаймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус