Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширди
ChatGPT ишлаб чиқувчиси OpenAI компанияси акцияларни оммавий жойлаштириш (IPO) учун махфий тарзда ариза топширди. Бу ҳақда компания душанба куни ўз блогида маълум қилди. Мазкур қадам унинг асосий рақобатчиси Anthropic оммавий бозорга чиқиш режасини эълон қилганидан бир ҳафта ўтиб амалга оширилди ва икки сунъий интеллект гиганти ўртасидаги пойгани янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Охирги инвестиция раундларида 852 миллиард долларга баҳоланган OpenAI АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) рўйхатдан ўтиш тўғрисидаги ариза лойиҳасини тақдим этди. Ҳозирча акциялар сони ёки уларнинг нархи очиқланмаган. Бу ҳолат 2026-йил молия бозори учун рекордлар йили бўлишидан далолат бермоқда, чунки Elon Musk бошқарувидаги SpaceX ҳам 1,75 триллион долларлик баҳо билан биржага чиқишга тайёрланмоқда.
Те Валл Стреэт Жоурнал хабарига кўра, OpenAI янги фойдаланувчилар сони ва даромад бўйича ўз режаларини бажара олмаётганига қарамай, IPOга шошилмоқда. Компания молия директори Сара Фриар маълумотлар марказлари учун сарфланаётган улкан харажатларни қоплаш борасида хавотир билдирган. Март ойи охирида компания Силикон водийси тарихидаги энг йирик — 122 миллиард долларлик инвестицияни жалб қилган бўлса-да, 2028-йилга келиб ҳисоблаш қувватлари учун сарфланадиган маблағ бу миқдордан ҳам ошиб кетиши кутилмоқда.
Компания 2030-йилга қадар ижобий пул оқимига (каш флов) чиқишни режалаштирмаяпти. Шу билан бирга, Anthropic инвесторларга анча оптимистик молиявий манзарани тақдим этиб, тез орада чораклик фойда кўришини маълум қилган. Шунга қарамай, Anthropic ҳам 65 миллиард долларлик молиялаштириш ва чиплар учун олинган қарзлар туфайли катта харажатлар билан юзлашмоқда.
Махфий ариза топшириш тартиби OpenAI компаниясига молиявий маълумотлар ва бизнес хатарларини очиқламасдан туриб тайёргарлик кўриш имконини беради. Иккиламчи бозор маълумотларига кўра, Anthropic компаниясининг қиймати Форге Глобал платформасида 1 триллион долларга етиб, OpenAI кўрсаткичидан ўзиб кетган. ОпенВК таҳлилчиларининг таъкидлашича, жорий йилда Anthropic акциялари 123 фоизга, OpenAI акциялари эса 11,3 фоизга ўсган.
…