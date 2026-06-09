Apple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратди

·17·Техно
Apple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратди

Душанба куни бўлиб ўтган Apple Ворлдвиде Девелопер Конференсе (WWDC) анжумани кутилмаган тарзда бошланди. Компания сунъий интеллект асосидаги янгиланган Siri ҳақида дарҳол эълон қилиш ўрнига, дастурий таъминот муҳандислиги бўйича катта вице-президент Краиг Fedеригҳи нутқининг биринчи қисмини мавжуд камчиликларни тузатишга бағишлади. Сўнгги икки йил давомида Apple сунъий интеллект пойгасида етиб олишга ҳаракат қилар экан, унинг асосий дастурларида фойдаланувчиларнинг норозилигига сабаб бўлган кўплаб муаммолар тўпланиб қолган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Анжуманда Apple ўз хатоларини очиқ тан олмаган бўлса-да, тақдимотнинг тузилиши буни яққол кўрсатди. Компания янги функциялардан олдин тизимдаги тузатишларни биринчи ўринга қўйди. Fedеригҳи ўз нутқида энг яхши операцион тизимлар нафақат катта кашфиётлар, балки майда деталларга эътибор қаратиш орқали яратилишини таъкидлади. Бу баёнот Apple каби йирик компания учун ўз камчиликларини тан олишга жуда яқин қадам сифатида баҳоланмоқда.

Тақдимотда фойдаланувчилар томонидан кескин танқид қилинган Лиқуид Гласс дизайн тили бўйича ҳам ўзгаришлар эълон қилинди. iOS 26 билан кириб келган ушбу дизайн ўқиш ва фойдаланишда ноқулайликлар келтириб чиқарган эди. Apple фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазаларини инобатга олган ҳолда, эндиликда Лиқуид Гласс кўринишини махсус слайдер ёрдамида тўлиқ созлаш ёки эски ҳолатига қайтариш имкониятини тақдим этди.

Шунингдек, macOS тизимидаги асбоблар панели янада тушунарли ҳолатга келтирилди ва илова пиктограммалари аниқроқ кўриниш олди. Apple унумдорлик масаласига ҳам алоҳида тўхталди: энди iPhone ва iPad иловалари 30 фоиз тезроқ ишга тушади, суратлар кутубхонада 70 фоиз тезроқ пайдо бўлади. Кўп ҳолларда носозликлар билан ишлайдиган АирДроп орқали файл алмашиш тезлиги эса 80 фоизга оширилди.

AppleWWDCSiriiPhoneАирДроп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиAnthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиБугун, 21:56Apple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиApple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиБугун, 21:20“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлди“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлдиБугун, 21:20DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиDeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиБугун, 21:00Apple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиApple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиБугун, 20:56Ваймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиВаймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус