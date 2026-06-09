Ваймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олди
Алпҳабет таркибига кирувчи Ваймо компанияси Аризона штатида жойлашган 5500 акр майдонни эгаллаган улкан синов полигонини сотиб олди. Марикопа округи ҳужжатларига кўра, ушбу ҳудуд Apple билан боғлиқ бўлган Роуте 14 Инвестмент Партнерс ЛЛК компаниясига тегишли бўлган. Битим қиймати 220 миллион долларни ташкил этди ва у 5-июн куни расмийлаштирилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу харид Ваймўнинг ёпиқ синов майдончалари тармоғини сезиларли даражада кенгайтиради. Компания ҳозирда Калифорниядаги Кастле Провинг Гроунд ва Огаё штатидаги Транспортатион Ресеарч Сентер объектларидан фойдаланади, бироқ янги Аризона полигони ўз кўлами билан улардан анча устун туради. Мажмуа таркибига 115 акрли шаҳар симуляцияси майдони, 35 акрли транспорт динамикаси ҳудуди ва 4 миллик овал трасса киради.
Apple ушбу полигонни 2021-йилда 125 миллион долларга сотиб олган эди. Аввалроқ Fiat Chrysler томонидан фойдаланилган ушбу масканда Apple ўзининг Прожект Титан деб номланган автомобил лойиҳаси устида иш олиб борган. Бироқ, миллиардлаб доллар сарфланган ушбу лойиҳа 2024-йил бошида тўхтатилди, бу эса ҳудуднинг сотилишига сабаб бўлди.
Ваймо вакилларининг TechCrunch нашрига маълум қилишича, янги иншоот ҳайдовчисиз тизимларни назорат қилинадиган муҳитда синовдан ўтказиш ва такомиллаштириш учун хизмат қилади. Хусусан, бу ерда йўловчисиз ҳаракатланиш, ҳаракатни бошқариш ва келажакдаги кенг кўламли операциялар учун тренинглар ўтказилади.
Ҳозирда Ваймо ўз паркини кенгайтириш устида фаол ишламоқда ва унинг таркибидаги автомобиллар сони 4000 тага яқинлашиб қолди. Компания яқинда Zeekr томонидан ишлаб чиқарилган янги фургонларда илк қатновларни йўлга қўйди. Шунингдек, Ваймо йилига ўн минглаб роботаксилар, жумладан Hyundai Ioniq 5 моделларини ишлаб чиқаришни режалаштирган.
…