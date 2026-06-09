Ваймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олди

·23·Техно
Ваймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олди

Алпҳабет таркибига кирувчи Ваймо компанияси Аризона штатида жойлашган 5500 акр майдонни эгаллаган улкан синов полигонини сотиб олди. Марикопа округи ҳужжатларига кўра, ушбу ҳудуд Apple билан боғлиқ бўлган Роуте 14 Инвестмент Партнерс ЛЛК компаниясига тегишли бўлган. Битим қиймати 220 миллион долларни ташкил этди ва у 5-июн куни расмийлаштирилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу харид Ваймўнинг ёпиқ синов майдончалари тармоғини сезиларли даражада кенгайтиради. Компания ҳозирда Калифорниядаги Кастле Провинг Гроунд ва Огаё штатидаги Транспортатион Ресеарч Сентер объектларидан фойдаланади, бироқ янги Аризона полигони ўз кўлами билан улардан анча устун туради. Мажмуа таркибига 115 акрли шаҳар симуляцияси майдони, 35 акрли транспорт динамикаси ҳудуди ва 4 миллик овал трасса киради.

Apple ушбу полигонни 2021-йилда 125 миллион долларга сотиб олган эди. Аввалроқ Fiat Chrysler томонидан фойдаланилган ушбу масканда Apple ўзининг Прожект Титан деб номланган автомобил лойиҳаси устида иш олиб борган. Бироқ, миллиардлаб доллар сарфланган ушбу лойиҳа 2024-йил бошида тўхтатилди, бу эса ҳудуднинг сотилишига сабаб бўлди.

Ваймо вакилларининг TechCrunch нашрига маълум қилишича, янги иншоот ҳайдовчисиз тизимларни назорат қилинадиган муҳитда синовдан ўтказиш ва такомиллаштириш учун хизмат қилади. Хусусан, бу ерда йўловчисиз ҳаракатланиш, ҳаракатни бошқариш ва келажакдаги кенг кўламли операциялар учун тренинглар ўтказилади.

Ҳозирда Ваймо ўз паркини кенгайтириш устида фаол ишламоқда ва унинг таркибидаги автомобиллар сони 4000 тага яқинлашиб қолди. Компания яқинда Zeekr томонидан ишлаб чиқарилган янги фургонларда илк қатновларни йўлга қўйди. Шунингдек, Ваймо йилига ўн минглаб роботаксилар, жумладан Hyundai Ioniq 5 моделларини ишлаб чиқаришни режалаштирган.

ВаймоAppleАлпҳабетАвтопилотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиAnthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиБугун, 21:56Apple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиApple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиБугун, 21:28Apple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиApple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиБугун, 21:20“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлди“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлдиБугун, 21:20DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиDeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиБугун, 21:00Apple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиApple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиБугун, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус