Apple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этди

·18·Техно
Apple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этди

Apple ўзининг навбатдаги WWDC 2026 конференциясида iOS 27 операцион тизими билан бирга Google компаниясининг Gemini модели асосида яратилган Apple Intelligence тизимига таянувчи янги диктант функциясини эълон қилди. Ушбу янгиланиш фойдаланувчиларга овозли хабарларни матнга айлантиришда бутунлай янги тажрибани тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания вакилларининг сўзларига кўра, янги диктант тажрибаси бевосита клавиатурага интеграция қилинган бўлиб, у имло хатоларини тузатиш, тиниш белгиларини қўйиш ва катта-кичик ҳарфларни автоматик форматлаш имкониятига эга. Энг муҳими, бу функция барча иловалар ичида бирдек самарали ишлайди.

Сўнгги вақтларда Виспр Флов, Виллов ва Монологуе каби сунъий интеллект асосида ишловчи диктант иловалари оммалашиб бораётган эди. Бундай сервислар нутқдаги ортиқча тўхталишлар ва “ум”, “аҳ” каби кераксиз сўзларни олиб ташлаб, матнни контекстга қараб таҳрирлайди. Apple ўзининг янги ечими билан ушбу бозорда етакчиликни қўлга киритишни кўзламоқда.

Эслатиб ўтамиз, Apple iOS 26.4 версиясидан бошлаб учинчи томон иловаларининг клавиатура билан ишлаш жараёнини бироз чеклай бошлаган эди. Эндиликда тизимга ўрнатилган тайёр ечим фойдаланиш қулайлиги бўйича рақобатчилардан ўзиб кетиши кутилмоқда. Ҳозирча iOS 27 янгиланиши учинчи томон дастурчилари учун қанчалик очиқ бўлиши номаълумлигича қолмоқда.

Apple компаниясининг ушбу қадами Google томонидан Гбоард клавиатурасига Gemini асосидаги шундай функция қўшилганидан сўнг амалга оширилди. Эндиликда ҳар икки технологик гигант ҳам смартфонларда овозли киритишни сунъий интеллект ёрдамида такомиллаштиришга асосий эътиборни қаратмоқда.

AppleiOS 27Apple IntelligenceGoogleGemini
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиAnthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиБугун, 21:56Apple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиApple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиБугун, 21:28“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлди“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлдиБугун, 21:20DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиDeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиБугун, 21:00Apple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиApple кичик дастурчилар учун бепул AI инфратузилмасини тақдим этадиБугун, 20:56Ваймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиВаймо Appleнинг ҳайдовчисиз автомобиллар полигонини 220 млн долларга сотиб олдиБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус