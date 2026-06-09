OpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқда

·0·Техно
OpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқда

Душанба куни OpenAI компанияси IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) учун махфий тарзда ариза топширганини эълон қилди. Ушбу қадам ўн йилликнинг энг йирик ва муҳим молиявий воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда. Бироқ, OpenAI бош директори Sam Altman асос солган бошқа бир лойиҳа — Тоолс фор Humanитй атрофида вазият бироз мураккаброқ кечмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бусинесс Инсидер нашрининг хабар беришича, Тоолс фор Humanитй компанияси ходимлар сонини қисқартиришни бошлаган. TechCrunch нашри ушбу маълумотни тасдиқлаш учун компания билан боғланган. Мазкур компания кўпчиликка Ворлд (собиқ Worldcoin) лойиҳаси ва инсон кўз қорачиғини сканерловчи кумушранг "Орб" қурилмаси орқали яхши таниш.

Лойиҳанинг асосий ғояси — ноёб ирис сканерлаш орқали инсон шахсини тасдиқлаш ва рақамли дунёда одамларни ботлардан ажратишдир. Шунингдек, ушбу биометрик маълумотлар Worldcoin криптовалютаси савдосида фойдаланувчи идентификациясини таъминлаш учун хизмат қилади. Sam Altman ҳаммуассислигидаги ушбу стартап Andreessen Horowitz ва Баин Капитал каби йирик фондлардан 2,5 миллиард доллар баҳо билан инвестиция жалб қилган эди.

Ҳозирда компания даромад келтиришда қийинчиликларга дуч келаётгани сабабли харажатларни оптималлаштиришга мажбур бўлмоқда. АҚШда Tinder, Zoom ва Докусигн каби платформалар лойиҳа билан ҳамкорлик қилаётган бўлса-да, халқаро майдонда Ворлд лойиҳаси жиддий тартибга солиш ва этика муаммоларига дуч келди.

Хусусан, Кения, Ҳиндистон ва Гонконгда одамларга биометрик маълумотлари эвазига 50 доллар қийматидаги Worldcoin таклиф қилинган. Кения махфийлик ва молиявий хавфсизлик сабабли лойиҳани тақиқлаган бўлса, Жанубий Корея маҳаллий қонунчиликни бузгани учун компанияни 830 минг доллар миқдорида жаримага тортди. Кўриниб турибдики, фойдаланувчилар ўз шахсий маълумотларини криптовалюта эвазига топширишга унчалик ҳам мойил эмаслар.

OpenAISam AltmanWorldcoinТехнологияIPO
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этдиApple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этдиБугун, 22:59Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиAnthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиБугун, 21:56Apple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиApple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиБугун, 21:28Apple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиApple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиБугун, 21:20“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлди“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлдиБугун, 21:20DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиDeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиБугун, 21:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус