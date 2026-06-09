OpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқда
Душанба куни OpenAI компанияси IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) учун махфий тарзда ариза топширганини эълон қилди. Ушбу қадам ўн йилликнинг энг йирик ва муҳим молиявий воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда. Бироқ, OpenAI бош директори Sam Altman асос солган бошқа бир лойиҳа — Тоолс фор Humanитй атрофида вазият бироз мураккаброқ кечмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бусинесс Инсидер нашрининг хабар беришича, Тоолс фор Humanитй компанияси ходимлар сонини қисқартиришни бошлаган. TechCrunch нашри ушбу маълумотни тасдиқлаш учун компания билан боғланган. Мазкур компания кўпчиликка Ворлд (собиқ Worldcoin) лойиҳаси ва инсон кўз қорачиғини сканерловчи кумушранг "Орб" қурилмаси орқали яхши таниш.
Лойиҳанинг асосий ғояси — ноёб ирис сканерлаш орқали инсон шахсини тасдиқлаш ва рақамли дунёда одамларни ботлардан ажратишдир. Шунингдек, ушбу биометрик маълумотлар Worldcoin криптовалютаси савдосида фойдаланувчи идентификациясини таъминлаш учун хизмат қилади. Sam Altman ҳаммуассислигидаги ушбу стартап Andreessen Horowitz ва Баин Капитал каби йирик фондлардан 2,5 миллиард доллар баҳо билан инвестиция жалб қилган эди.
Ҳозирда компания даромад келтиришда қийинчиликларга дуч келаётгани сабабли харажатларни оптималлаштиришга мажбур бўлмоқда. АҚШда Tinder, Zoom ва Докусигн каби платформалар лойиҳа билан ҳамкорлик қилаётган бўлса-да, халқаро майдонда Ворлд лойиҳаси жиддий тартибга солиш ва этика муаммоларига дуч келди.
Хусусан, Кения, Ҳиндистон ва Гонконгда одамларга биометрик маълумотлари эвазига 50 доллар қийматидаги Worldcoin таклиф қилинган. Кения махфийлик ва молиявий хавфсизлик сабабли лойиҳани тақиқлаган бўлса, Жанубий Корея маҳаллий қонунчиликни бузгани учун компанияни 830 минг доллар миқдорида жаримага тортди. Кўриниб турибдики, фойдаланувчилар ўз шахсий маълумотларини криптовалюта эвазига топширишга унчалик ҳам мойил эмаслар.
…