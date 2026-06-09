MetaMask сунъий интеллект агентлари учун янги ҳамённи тақдим этди
MetaMask компанияси сунъий интеллект (AI) агентларига фойдаланувчи томонидан белгиланган хавфсизлик ва харажатлар назорати остида ДеФи протоколларида транзакцияларни амалга ошириш имконини берувчи ўз-ўзини бошқарадиган (сельф-кустодиал) крипто ҳамённи ишга туширди. Фойдаланувчилар Агент Валлет ҳамёнини AI фреймворкларига улашлари ва дастурий агентларга рухсат этилган протоколлар доирасида ишлаш ҳуқуқини беришлари мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Янги ҳамён OpenAI Кодех, Claude Коде, ОпенКлав ва Ҳермес каби машҳур тизимлар билан мос келади. MetaMask маълумотларига кўра, AI агентлари томонидан бошланган барча транзакциялар ижро этилишидан олдин симуляция, таҳдидларни аниқлаш ва МEV ҳимоя тизимлари орқали текширилади. Шубҳали деб топилган ёки белгиланган қоидалардан ташқари ҳаракатлар фойдаланувчининг қўлда тасдиқлашини талаб қилади.
Ҳамён Ethereum тармоғига мос келадиган барча экотизимлар ва Hyperliquid платформасида токенлар алмашинуви (свап), муддатсиз фючерслар савдоси, прогноз бозорлари ва ликвидлик тақдим этишни қўллаб-қувватлайди. Хавфсизлик тизими томонидан хавфсиз деб топилган транзакциялар учун MetaMask 10 000 УСД миқдоригача йўқотишлардан ҳимоя кафолатини тақдим этади.
Ҳозирда ушбу маҳсулот чекланган гуруҳ учун эрта кириш дастури доирасида мавжуд бўлиб, кенгроқ фойдаланиш имконияти жорий ёз охирига режалаштирилган. Криптовалюта соҳасида Coinbase ва Фиреблоккс каби йирик компаниялар ҳам AI агентлари учун автоном тўлов инфратузилмаларини ривожлантирмоқда. Масалан, Coinbase томонидан тақдим этилган Агентик Валлетс тизими аллақачон Base тармоғида миллионлаб транзакцияларни амалга оширмоқда.
Сунъий интеллектга асосланган тўлов фаоллиги нафақат крипто соҳасида, балки анъанавий молия тизимларида ҳам ўсиб бормоқда. Апрел ойида Visa компанияси истеъмолчилар номидан товарларни танлаш ва улар учун тўлов қилиш имконини берувчи Intelлигент Коммерсе Коннект платформасини ишга туширган эди.
…