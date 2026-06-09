MetaMask сунъий интеллект агентлари учун янги ҳамённи тақдим этди

·0·Иқтисодиёт
MetaMask сунъий интеллект агентлари учун янги ҳамённи тақдим этди

MetaMask компанияси сунъий интеллект (AI) агентларига фойдаланувчи томонидан белгиланган хавфсизлик ва харажатлар назорати остида ДеФи протоколларида транзакцияларни амалга ошириш имконини берувчи ўз-ўзини бошқарадиган (сельф-кустодиал) крипто ҳамённи ишга туширди. Фойдаланувчилар Агент Валлет ҳамёнини AI фреймворкларига улашлари ва дастурий агентларга рухсат этилган протоколлар доирасида ишлаш ҳуқуқини беришлари мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Янги ҳамён OpenAI Кодех, Claude Коде, ОпенКлав ва Ҳермес каби машҳур тизимлар билан мос келади. MetaMask маълумотларига кўра, AI агентлари томонидан бошланган барча транзакциялар ижро этилишидан олдин симуляция, таҳдидларни аниқлаш ва МEV ҳимоя тизимлари орқали текширилади. Шубҳали деб топилган ёки белгиланган қоидалардан ташқари ҳаракатлар фойдаланувчининг қўлда тасдиқлашини талаб қилади.

Ҳамён Ethereum тармоғига мос келадиган барча экотизимлар ва Hyperliquid платформасида токенлар алмашинуви (свап), муддатсиз фючерслар савдоси, прогноз бозорлари ва ликвидлик тақдим этишни қўллаб-қувватлайди. Хавфсизлик тизими томонидан хавфсиз деб топилган транзакциялар учун MetaMask 10 000 УСД миқдоригача йўқотишлардан ҳимоя кафолатини тақдим этади.

Ҳозирда ушбу маҳсулот чекланган гуруҳ учун эрта кириш дастури доирасида мавжуд бўлиб, кенгроқ фойдаланиш имконияти жорий ёз охирига режалаштирилган. Криптовалюта соҳасида Coinbase ва Фиреблоккс каби йирик компаниялар ҳам AI агентлари учун автоном тўлов инфратузилмаларини ривожлантирмоқда. Масалан, Coinbase томонидан тақдим этилган Агентик Валлетс тизими аллақачон Base тармоғида миллионлаб транзакцияларни амалга оширмоқда.

Сунъий интеллектга асосланган тўлов фаоллиги нафақат крипто соҳасида, балки анъанавий молия тизимларида ҳам ўсиб бормоқда. Апрел ойида Visa компанияси истеъмолчилар номидан товарларни танлаш ва улар учун тўлов қилиш имконини берувчи Intelлигент Коммерсе Коннект платформасини ишга туширган эди.

MetaMaskКриптоСунъий IntelлектДеФиEthereum
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Битмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказдиБитмине ўзининг Ethereum захирасини 5,54 миллион ETHга етказдиБугун, 21:11Binance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсдиBinance: Токенизация қилинган активлар бозори 600 фоизга ўсдиБугун, 21:11Bitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиBitcoin тўплаш учун энг яхши давр: Таҳлилчилар янги имкониятларни эълон қилдиБугун, 19:19Bybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйдиBybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйдиКеча, 18:13Spot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиSpot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиКеча, 15:20Жанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиЖанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиКеча, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди