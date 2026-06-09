Apple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этди

·0·Техно
Apple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этди

Apple компаниясининг 2026-йилги WWDC конференцияси кутилмаган янгиликлардан кўра, кўпроқ бажарилиши кечиккан вадалар ҳисоботи каби ўтди. Компания ўтган йилги “Лиқуид Гласс” дизайнидаги камчиликларни тузатиш, қидирув функциясини тубдан янгилаш ва Плайгроунд функциясини такомиллаштиришга асосий эътиборни қаратди. Энг муҳими, икки йиллик кутишлардан сўнг, Apple ниҳоят сунъий интеллект асосида ишлайдиган янгиланган Siri овозли ёрдамчисининг ишчи версиясини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бу галги тақдимотнинг диққатга сазовор жиҳати Apple Intelligence имкониятларининг намойиш этилиш услуби бўлди. WWDC 2024 тадбиридаги баландпарвоз, аммо амалда ишламайдиган видеолар ўрнига, бу сафар реал вақт режимида қурилмадан фойдаланаётган одамлар тасвирланган видеолар кўрсатилди. Гарчи бу видеолар олдиндан ёзиб олинган бўлса-да, улар функцияларнинг ҳақиқатда мавжудлигини исботлашга қаратилгани билан ажралиб турди.

Бундай ўзгаришга Apple компаниясига қарши очилган суд даъвоси сабаб бўлган бўлиши мумкин. 2024-йилдаги ёлғон реклама ва вада қилинган функцияларнинг ўз вақтида тақдим этилмагани учун Купертино гиганти ўтган ойда 250 миллион доллар миқдорида товон пули тўлашга рози бўлган эди. Душанба кунги тақдимот компаниянинг ўз обрўсини тиклаш ва фойдаланувчиларни алдашда айбланмаслик учун қилган ҳаракати сифатида баҳоланмоқда.

Яна бир муҳим янгилик шундаки, Apple янги AI функцияларидан фойдаланиш учун энг сўнгги моделдаги смартфонни сотиб олишни мажбурий қилмаяпти. Янги Siri iOS 27 операцион тизими орқали iPhone 15 Pro, Pro Max ва барча iPhone 16 ҳамда ундан кейинги моделларда ишлайди. Бу Apple компаниясининг фойдаланувчиларга берган вадаси устидан чиқиш ва янги қурилма сотиб олиш учун сунъий босим яратмасликка бўлган ён босиши деб кўрилмоқда.

AppleSiriApple IntelligenceWWDCiPhone
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқдаOpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқдаБугун, 22:55Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиAnthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиБугун, 21:56Apple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиApple WWDC анжуманида хатоларини тузатишга эътибор қаратдиБугун, 21:28Apple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиApple бутун тизим бўйлаб ишловчи янги диктант функциясини тақдим этдиБугун, 21:20“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлди“Мой ид” иловасида виртуал “Троика” картаси пайдо бўлдиБугун, 21:20DeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиDeepSeek нархлар рақобати фонида корпоратив AI бозорида етакчига айландиБугун, 21:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус