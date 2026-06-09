Apple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этди
Apple компаниясининг 2026-йилги WWDC конференцияси кутилмаган янгиликлардан кўра, кўпроқ бажарилиши кечиккан вадалар ҳисоботи каби ўтди. Компания ўтган йилги “Лиқуид Гласс” дизайнидаги камчиликларни тузатиш, қидирув функциясини тубдан янгилаш ва Плайгроунд функциясини такомиллаштиришга асосий эътиборни қаратди. Энг муҳими, икки йиллик кутишлардан сўнг, Apple ниҳоят сунъий интеллект асосида ишлайдиган янгиланган Siri овозли ёрдамчисининг ишчи версиясини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бу галги тақдимотнинг диққатга сазовор жиҳати Apple Intelligence имкониятларининг намойиш этилиш услуби бўлди. WWDC 2024 тадбиридаги баландпарвоз, аммо амалда ишламайдиган видеолар ўрнига, бу сафар реал вақт режимида қурилмадан фойдаланаётган одамлар тасвирланган видеолар кўрсатилди. Гарчи бу видеолар олдиндан ёзиб олинган бўлса-да, улар функцияларнинг ҳақиқатда мавжудлигини исботлашга қаратилгани билан ажралиб турди.
Бундай ўзгаришга Apple компаниясига қарши очилган суд даъвоси сабаб бўлган бўлиши мумкин. 2024-йилдаги ёлғон реклама ва вада қилинган функцияларнинг ўз вақтида тақдим этилмагани учун Купертино гиганти ўтган ойда 250 миллион доллар миқдорида товон пули тўлашга рози бўлган эди. Душанба кунги тақдимот компаниянинг ўз обрўсини тиклаш ва фойдаланувчиларни алдашда айбланмаслик учун қилган ҳаракати сифатида баҳоланмоқда.
Яна бир муҳим янгилик шундаки, Apple янги AI функцияларидан фойдаланиш учун энг сўнгги моделдаги смартфонни сотиб олишни мажбурий қилмаяпти. Янги Siri iOS 27 операцион тизими орқали iPhone 15 Pro, Pro Max ва барча iPhone 16 ҳамда ундан кейинги моделларда ишлайди. Бу Apple компаниясининг фойдаланувчиларга берган вадаси устидан чиқиш ва янги қурилма сотиб олиш учун сунъий босим яратмасликка бўлган ён босиши деб кўрилмоқда.
…