Текер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилди
Гуманоид роботлар ҳали завод ишчиларининг ўрнини тўлиқ босишга тайёр эмас, бироқ саноат кутишни истамаяпти. Ишчи кучи етишмовчилиги шароитида ишлаб чиқарувчилар одатий чекловларсиз тезкор автоматлаштиришни вада қилаётган стартапларга катта қизиқиш билдирмоқда. Барселонада асос солинган Текер айнан шу йўналишда фаолият юритиб, фақат битта вазифа учун ўргатилган роботлардан воз кечишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Текер роботлари Boston Dynamics каби қатъий шаклга эга гуманоидлардан фарқли ўлароқ, қайта конфигурация қилинадиган қилиб яратилган. Уларнинг қўллари ва умумий тузилиши бажариладиган вазифага қараб ўзгартирилиши мумкин. Бу роботлар омборларда кийим-кечакларни қадоқлашдан тортиб, шиша ва банкаларни саралашгача бўлган мураккаб жараёнларни бажара олади. Зара брендининг эгаси бўлган Индитех компанияси стартапнинг илк инвесторларидан бири бўлгани лойиҳанинг истиқболи юқори эканидан далолат беради.
Компания Европадаги робототехника соҳасида энг йирик Сериес А инвестиция раундини якунлаб, 85 миллион доллар маблағ тўплади. Ушбу раундга Американинг КРВ венчур жамғармаси бошчилик қилди, шунингдек, Samsung ва ЛВМҲ раҳбари Бернард Арнаулт билан боғлиқ бўлган Аглае Вентурес ҳам сармоядорлар қаторидан жой олди. Текер ҳаммуассиси Карла Гомес Кано ҳозирда Samsung билан ҳамкорлик бўйича музокаралар олиб борилаётганини маълум қилди.
Текер жамоаси тажриба лойиҳалари билан чекланиб қолмасдан, тўғридан-тўғри логистика ва операцион жараёнларга кириб боришни кўзламоқда. Компания Барселонада ўзининг шоурумини очган ва тез орада Европа, АҚШ ҳамда Осиё бўйлаб кенгайишни режалаштирмоқда. Ҳозирда стартапга 15 мингдан ортиқ ишга жойлашиш бўйича аризалар келиб тушган ва йил якунига қадар ходимлар сонини 120 нафаргача етказиш режалаштирилган.
…