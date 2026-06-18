Ваймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолди
Алпҳабет холдингига тегишли бўлган Ваймо компанияси ўзининг 4000 га яқин ҳайдовчисиз бошқариладиган автомобилларини дастурий таъминотдаги камчиликлар туфайли қайта чақириб олишини эълон қилди. Ушбу қарор роботаксиларнинг магистрал йўллардаги қурилиш ва таъмирлаш ҳудудларида хавфли ҳаракатланиши билан боғлиқ ҳолатлар аниқланганидан сўнг қабул қилинди. Ҳозирда барча Ваймо автомобилларининг юқори тезликдаги трассаларда ҳаракатланиши вақтинча чекланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
АҚШ Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) маълумотларига кўра, роботаксилар камида 13 та ҳолатда таъмирлаш ишлари кетаётган ва ҳаракатланиш учун ёпилган йўл қисмларига кириб кетган. Бундай ҳодисаларнинг олтитаси апрель ойида Аризона штатининг Феникс шаҳрида, қолган еттитаси эса май ойида Калифорниянинг Сан-Франциско шаҳрида қайд этилган. TechCrunch нашри хабарига кўра, компания ушбу муаммони бартараф этиш устида иш олиб бормоқда.
Хавфсизлик муаммолари ва тизим хатолариВаймо мутахассисларининг аниқлашича, автомобил дастурий таъминоти магистрал йўллардаги бошқа хавфлардан қочишга ҳаддан ташқари эътибор қаратгани сабабли, йўл четидаги огоҳлантирувчи белгиларни ва қурилиш ҳудудларини пайқамай қолган. Айрим ҳолатларда роботаксилар ёпиқ йўл кўрсаткичларига қарамай, тўғридан-тўғри таъмирлаш ишлари олиб борилаётган зонага кириб борган.
Таъкидлаш жоизки, бу Ваймо учун жорий йилдаги биринчи муаммо эмас. Аввалроқ компания қуйидаги сабабларга кўра ўз транспорт воситаларини қайта чақириб олган эди:
- Сув босган йўлларда нотўғри ҳаракатланиш;
- Мактаб автобуслари атрофида йўл ҳаракати қоидаларини бузиш;
- Паст тезликда симтўсиқлар ва телефон устунлари билан тўқнашувлар;
- Шафтоли юк машиналари билан боғлиқ тушунмовчиликлар.
Компания вакиллари ушбу қайта чақирувни "ихтиёрий ва профилактик чора" деб атамоқда. Гарчи магистралларда ҳаракатланиш тўхтатилган бўлса-да, роботаксилар оддий шаҳар кўчаларида ўз фаолиятини давом эттирмоқда. Фақатгина кучли ёғингарчилик ёки сув тошқини хавфи бўлган пайтларда хизмат кўрсатиш вақтинча тўхтатиб турилиши мумкин.
Кенгайиш ва келажакдаги режаларҲозирда Ваймо дастурий таъминоти НҲТСА ва Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши томонидан жиддий текширилмоқда. Январ ойида роботаксилардан бири мактаб яқинида болани уриб юборгани билан боғлиқ ҳодиса ушбу текширувларга асосий сабаб бўлган. Шунга қарамай, Алпҳабет ўзининг автоном ҳайдаш технологияси инсон бошқарувидаги машиналарга қараганда 13 баравар хавфсизроқ эканини ва жиддий жароҳатлар билан боғлиқ аварияларни сезиларли даражада камайтиришини таъкидлаб келмоқда.
Ваймо жорий йилда ўз фаолиятини дунёнинг 20 дан ортиқ шаҳарларига, жумладан Лондон ва Токёга кенгайтиришни режалаштирган. Бироқ, магистрал йўллардаги сўнгги муаммолар автоном тизимлар ҳали ҳам мураккаб йўл шароитларига тўлиқ мослаша олмаганини кўрсатмоқда. Ўзбекистон каби йўл инфратузилмаси жадал ривожланаётган ҳудудлар учун ҳам бундай технологияларнинг жорий этилиши келажакда хавфсизлик стандартларини қайта кўриб чиқишни талаб этади.
…