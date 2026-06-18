Г7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқда
Катта еттилик (Г7) давлатлари раҳбарлари Шимолий Корея томонидан амалга оширилаётган криптовалюта ўғриликлари ва кибержиноятчиликка қарши биргаликда курашиш чораларини кучайтиришга чақирди. Франциянинг Эвиан-ле-Бен шаҳрида бўлиб ўтган саммит якунида қабул қилинган баёнотда, КХДРнинг ядровий ва баллистик ракета дастурлари халқаро хавфсизликка жиддий таҳдид солаётгани алоҳида таъкидланди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва киберхавфсизлик бўйича мустақил тадқиқотчилар Шимолий Корея хакерлари томонидан ўғирланган рақамли активлар бевосита мамлакатнинг ҳарбий лойиҳаларини молиялаштиришга йўналтирилаётганини тасдиқламоқда. Г7 етакчилари ушбу ноқонуний даромад манбаларини жиловлаш глобал молиявий барқарорлик учун ўта муҳим эканлигини қайд этишган.
Киберҳужумлар кўлами ва янги услубларГарчи Г7 баёнотида аниқ санкциялар ёки криптовалюта биржаларини текшириш механизмлари батафсил баён этилмаган бўлса-да, бу чақириқ сўнгги пайтларда кузатилган йирик хакерлик ҳужумлари фонида янгради. Хусусан, апрель ойида Дрифт Протокол лойиҳасидан 285 миллион доллар ва июн ойида Humanity Protocol тизимидан 36 миллион доллар маблағ ўғирланиши ортида айнан КХДР хакерлари тургани тахмин қилинмоқда.
Chainalysis таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, Шимолий Корея хакерлари 2025-йилнинг ўзида камида 2 миллиард доллар қийматидаги криптовалютани қўлга киритган. Бу кўрсаткич мамлакат билан боғлиқ кибер-гуруҳлар томонидан шу вақтгача ўғирланган жами маблағ миқдорини 6,75 миллиард долларга етказди. Қизиғи шундаки, ҳужумлар сони камайган бўлса-да, уларнинг самарадорлиги ва келтирган зарари ортиб бормоқда.
Экспертларнинг таъкидлашича, Шимолий Корея ўз услубларини такомиллаштириб бормоқда. Эндиликда хакерлар нафақат тизимларни бузиб киришмоқда, балки ўз IT-мутахассисларини йирик крипто-компанияларга ишга жойлаштириш ёки ўзларини инвестор сифатида кўрсатиб, ички тизимларга кириш ҳуқуқини қўлга киритиш орқали ўғриликларни амалга оширмоқда.
Халқаро муносабат ва раддияларCrowdStrike киберхавфсизлик компанияси Шимолий Корея гуруҳларини криптовалюта фойдаланувчилари учун энг катта хавф деб атади. Уларнинг ҳисоботида айтилишича, ўғирланган маблағлар деярли аниқ равишда режимнинг ҳарбий дастурларини қўллаб-қувватлаш учун ювилади. Бу эса глобал миқёсда Bitcoin ва бошқа активлар хавфсизлигига бўлган ишончни пасайтириши мумкин.
Ўз навбатида, Шимолий Корея расмийлари бу айбловларни мутлақо рад этиб келмоқда. КХДР Ташқи ишлар вазирлиги баёнотида АҚШ ва унинг иттифоқчилари томонидан тарқатилаётган маълумотлар "сиёсий сабабларга кўра уюштирилган туҳмат" эканлиги даъво қилинган. Пхенян ўзини кибер-таҳдид манбаи эмас, балки ахборот уруши қурбони деб ҳисоблайди.
Ўзбекистонлик инвесторлар ва криптовалюта бозори иштирокчилари учун ҳам бу каби халқаро огоҳлантиришлар муҳим аҳамиятга эга. Крипто-активларни сақлашда хавфсизлик чораларини кучайтириш ва шубҳали лойиҳалардан эҳтиёт бўлиш, глобал миқёсдаги кибер-хавфлар ортиб бораётган бир пайда долзарб бўлиб қолмоқда.
…