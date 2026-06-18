Г7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқда

·10·Иқтисодиёт
Г7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқда

Катта еттилик (Г7) давлатлари раҳбарлари Шимолий Корея томонидан амалга оширилаётган криптовалюта ўғриликлари ва кибержиноятчиликка қарши биргаликда курашиш чораларини кучайтиришга чақирди. Франциянинг Эвиан-ле-Бен шаҳрида бўлиб ўтган саммит якунида қабул қилинган баёнотда, КХДРнинг ядровий ва баллистик ракета дастурлари халқаро хавфсизликка жиддий таҳдид солаётгани алоҳида таъкидланди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва киберхавфсизлик бўйича мустақил тадқиқотчилар Шимолий Корея хакерлари томонидан ўғирланган рақамли активлар бевосита мамлакатнинг ҳарбий лойиҳаларини молиялаштиришга йўналтирилаётганини тасдиқламоқда. Г7 етакчилари ушбу ноқонуний даромад манбаларини жиловлаш глобал молиявий барқарорлик учун ўта муҳим эканлигини қайд этишган.

Киберҳужумлар кўлами ва янги услублар

Гарчи Г7 баёнотида аниқ санкциялар ёки криптовалюта биржаларини текшириш механизмлари батафсил баён этилмаган бўлса-да, бу чақириқ сўнгги пайтларда кузатилган йирик хакерлик ҳужумлари фонида янгради. Хусусан, апрель ойида Дрифт Протокол лойиҳасидан 285 миллион доллар ва июн ойида Humanity Protocol тизимидан 36 миллион доллар маблағ ўғирланиши ортида айнан КХДР хакерлари тургани тахмин қилинмоқда.

Chainalysis таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, Шимолий Корея хакерлари 2025-йилнинг ўзида камида 2 миллиард доллар қийматидаги криптовалютани қўлга киритган. Бу кўрсаткич мамлакат билан боғлиқ кибер-гуруҳлар томонидан шу вақтгача ўғирланган жами маблағ миқдорини 6,75 миллиард долларга етказди. Қизиғи шундаки, ҳужумлар сони камайган бўлса-да, уларнинг самарадорлиги ва келтирган зарари ортиб бормоқда.

Экспертларнинг таъкидлашича, Шимолий Корея ўз услубларини такомиллаштириб бормоқда. Эндиликда хакерлар нафақат тизимларни бузиб киришмоқда, балки ўз IT-мутахассисларини йирик крипто-компанияларга ишга жойлаштириш ёки ўзларини инвестор сифатида кўрсатиб, ички тизимларга кириш ҳуқуқини қўлга киритиш орқали ўғриликларни амалга оширмоқда.

Халқаро муносабат ва раддиялар

CrowdStrike киберхавфсизлик компанияси Шимолий Корея гуруҳларини криптовалюта фойдаланувчилари учун энг катта хавф деб атади. Уларнинг ҳисоботида айтилишича, ўғирланган маблағлар деярли аниқ равишда режимнинг ҳарбий дастурларини қўллаб-қувватлаш учун ювилади. Бу эса глобал миқёсда Bitcoin ва бошқа активлар хавфсизлигига бўлган ишончни пасайтириши мумкин.

Ўз навбатида, Шимолий Корея расмийлари бу айбловларни мутлақо рад этиб келмоқда. КХДР Ташқи ишлар вазирлиги баёнотида АҚШ ва унинг иттифоқчилари томонидан тарқатилаётган маълумотлар "сиёсий сабабларга кўра уюштирилган туҳмат" эканлиги даъво қилинган. Пхенян ўзини кибер-таҳдид манбаи эмас, балки ахборот уруши қурбони деб ҳисоблайди.

Ўзбекистонлик инвесторлар ва криптовалюта бозори иштирокчилари учун ҳам бу каби халқаро огоҳлантиришлар муҳим аҳамиятга эга. Крипто-активларни сақлашда хавфсизлик чораларини кучайтириш ва шубҳали лойиҳалардан эҳтиёт бўлиш, глобал миқёсдаги кибер-хавфлар ортиб бораётган бир пайда долзарб бўлиб қолмоқда.

Г7Шимолий КореяКриптовалютаКибержиноятBitcoin
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

19 июн учун валюта курслари эълон қилинди19 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:18АҚШ доллари индекси Bitcoin учун хавф туғдирмоқда: Бозорларда янги босқичАҚШ доллари индекси Bitcoin учун хавф туғдирмоқда: Бозорларда янги босқичБугун, 11:11Bitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастладиBitcoin жаҳоннинг энг йирик активлари рейтингида ўнта поғонага пастладиБугун, 10:33Грайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқдаГрайскале таҳлили: Aave криптовалютаси нархи 175 долларгача кўтарилиши кутилмоқдаБугун, 09:52Эсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиЭсдалик тангалари тиражи талаб юқорилиги сабаб оширилдиБугун, 07:24АҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиАҚШда 1,8 миллиард долларлик йирик криптофирибгарлик фош этилдиБугун, 06:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда