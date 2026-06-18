Милан янги лойиҳа учун Боруссия Дортмунд афсонасини таклиф қилмоқда

·30·Спорт
Милан янги лойиҳа учун Боруссия Дортмунд афсонасини таклиф қилмоқда

Италиянинг Милан клуби раҳбарияти жамоада бошланган янги даврни муваффақиятли амалга ошириш учун спорт директори лавозимига муносиб номзод топди. Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, "россонери" мутасаддилари Боруссия Дортмунд клубининг собиқ раҳбари Себастиан Кеҳл номзодига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу қадам янги тайинланган бош мураббий Рубен Аморимнинг тактик қарашларига мос таркиб шакллантириш йўлидаги муҳим ҳаракат сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумдаги омадсиз иштирокдан сўнг Милан раҳбарияти спорт бошқарувида туб ислоҳотларни амалга оширишга қарор қилди. Дастлаб Эинтрачт Франкфурт вакили Маркус Кросче билан музокаралар олиб борилган эди, бироқ немис мутахассиси Германияда қолишни афзал кўрди. Эндиликда клуб эгаси Геррй Кардинале барча эътиборини Себастиан Кеҳлга қаратган. Кеҳл узоқ йиллар давомида Германияда ёш иқтидорларни кашф этиш ва уларни юқори даражага олиб чиқиш борасида катта тажриба тўплаган.

Трансферлар ва стратегик режалар

Себастиан Кеҳл учун Италия варианти айни муддао бўлиши мумкин, чунки унинг Англия Премер-лигасига ўтиши кутилмаганда амалга ошмай қолди. Маълумотларга кўра, мутахассис Тоттенхем билан музокаралар ўтказиш учун Лондонга борган, бироқ клубнинг келажакдаги стратегик ривожланиши борасида томонлар бир тўхтамга кела олишмаган. Милан эса Кеҳлга Рубен Аморим билан ҳамкорликда тўлиқ ваколатлар беришга тайёр.

Янги спорт директори олдида турган асосий вазифалардан бири — Рубен Аморим сўраган футболчиларни Сан Сирога олиб келишдир. Португалиялик мураббий ўзига яхши таниш бўлган Sporting CP юлдузларини жамоага қўшиб олишни истамоқда. Хусусан, ярим ҳимоячи Мортен Хьюлманн ва ҳужумкор ўйинчи Франциско Тринкао трансфер бозоридаги асосий нишонлар сифатида белгиланган.

Мортен Хьюлманн учун кураш осон кечмаслиги аниқ, чунки футболчига Манчестер Юнайтед ва Манчестер Сити каби грандлар ҳам даъвогарлик қилмоқда. Бироқ Милан раҳбарияти Рубен Аморимнинг футболчи билан шахсий алоқалари бу пойгада устунлик беришига ишонмоқда. Франциско Тринкао эса ўзининг тактик универсаллиги билан Кардинале томонидан илгари сурилаётган инновацион футбол услубига тўлиқ мос келади.

Милан раҳбарияти захира вариантларини ҳам кўриб чиқмоқда. Агар Себастиан Кеҳл билан келишув амалга ошмаса, клуб қуйидаги мутахассисларга мурожаат қилиши мумкин:

  • Жосе Бото — Фламенго клуби вакили ва Рубен Аморим билан Лиссабонда бирга ишлаган;
  • Девин Озек — Fenerbahce клубининг собиқ мутахассиси.

Ушбу тайинловлар Милан клубининг нафақат Италия А Сериясида, балки Чемпионлар лигасида ҳам ўз мавқеини тиклашга қаратилган кенг кўламли лойиҳасининг бир қисмидир. Себастиан Кеҳлнинг келиши клубнинг трансфер сиёсатини янада профессионал ва самарали даражага олиб чиқиши кутилмоқда.

МиланРубен АморимСебастиан КеҳлТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Густаво Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиГуставо Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 12:52Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 12:45Бразилия терма жамоаси Неймар қайтишини кутмоқда: Данило унинг ўрни ҳақида гапирдиБразилия терма жамоаси Неймар қайтишини кутмоқда: Данило унинг ўрни ҳақида гапирдиБугун, 12:16Аббосбек Файзуллаев голини кимга бағишлаганини айтдиАббосбек Файзуллаев голини кимга бағишлаганини айтдиБугун, 12:01Файзуллаев ХХИ аср мундиалларидаги энг паст бўйли голеадорга айланди.Файзуллаев ХХИ аср мундиалларидаги энг паст бўйли голеадорга айланди.Бугун, 11:53Президент футболчиларни Ўзбекистоннинг ҳақиқий қаҳрамонлари деб атади (видео)Президент футболчиларни Ўзбекистоннинг ҳақиқий қаҳрамонлари деб атади (видео)Бугун, 11:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди