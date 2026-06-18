Милан янги лойиҳа учун Боруссия Дортмунд афсонасини таклиф қилмоқда
Италиянинг Милан клуби раҳбарияти жамоада бошланган янги даврни муваффақиятли амалга ошириш учун спорт директори лавозимига муносиб номзод топди. Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, "россонери" мутасаддилари Боруссия Дортмунд клубининг собиқ раҳбари Себастиан Кеҳл номзодига жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу қадам янги тайинланган бош мураббий Рубен Аморимнинг тактик қарашларига мос таркиб шакллантириш йўлидаги муҳим ҳаракат сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумдаги омадсиз иштирокдан сўнг Милан раҳбарияти спорт бошқарувида туб ислоҳотларни амалга оширишга қарор қилди. Дастлаб Эинтрачт Франкфурт вакили Маркус Кросче билан музокаралар олиб борилган эди, бироқ немис мутахассиси Германияда қолишни афзал кўрди. Эндиликда клуб эгаси Геррй Кардинале барча эътиборини Себастиан Кеҳлга қаратган. Кеҳл узоқ йиллар давомида Германияда ёш иқтидорларни кашф этиш ва уларни юқори даражага олиб чиқиш борасида катта тажриба тўплаган.
Трансферлар ва стратегик режаларСебастиан Кеҳл учун Италия варианти айни муддао бўлиши мумкин, чунки унинг Англия Премер-лигасига ўтиши кутилмаганда амалга ошмай қолди. Маълумотларга кўра, мутахассис Тоттенхем билан музокаралар ўтказиш учун Лондонга борган, бироқ клубнинг келажакдаги стратегик ривожланиши борасида томонлар бир тўхтамга кела олишмаган. Милан эса Кеҳлга Рубен Аморим билан ҳамкорликда тўлиқ ваколатлар беришга тайёр.
Янги спорт директори олдида турган асосий вазифалардан бири — Рубен Аморим сўраган футболчиларни Сан Сирога олиб келишдир. Португалиялик мураббий ўзига яхши таниш бўлган Sporting CP юлдузларини жамоага қўшиб олишни истамоқда. Хусусан, ярим ҳимоячи Мортен Хьюлманн ва ҳужумкор ўйинчи Франциско Тринкао трансфер бозоридаги асосий нишонлар сифатида белгиланган.
Мортен Хьюлманн учун кураш осон кечмаслиги аниқ, чунки футболчига Манчестер Юнайтед ва Манчестер Сити каби грандлар ҳам даъвогарлик қилмоқда. Бироқ Милан раҳбарияти Рубен Аморимнинг футболчи билан шахсий алоқалари бу пойгада устунлик беришига ишонмоқда. Франциско Тринкао эса ўзининг тактик универсаллиги билан Кардинале томонидан илгари сурилаётган инновацион футбол услубига тўлиқ мос келади.
Милан раҳбарияти захира вариантларини ҳам кўриб чиқмоқда. Агар Себастиан Кеҳл билан келишув амалга ошмаса, клуб қуйидаги мутахассисларга мурожаат қилиши мумкин:
- Жосе Бото — Фламенго клуби вакили ва Рубен Аморим билан Лиссабонда бирга ишлаган;
- Девин Озек — Fenerbahce клубининг собиқ мутахассиси.
Ушбу тайинловлар Милан клубининг нафақат Италия А Сериясида, балки Чемпионлар лигасида ҳам ўз мавқеини тиклашга қаратилган кенг кўламли лойиҳасининг бир қисмидир. Себастиан Кеҳлнинг келиши клубнинг трансфер сиёсатини янада профессионал ва самарали даражага олиб чиқиши кутилмоқда.
…