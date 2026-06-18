Apple нарх ошиши ҳақида мижозларга жиддий огоҳлантирув берди

·0·Техно
Apple нарх ошиши ҳақида мижозларга жиддий огоҳлантирув берди

Apple компанияси хотира чиплари ва тезкор хотира нархининг кескин ўсишини қоплаш мақсадида ўз маҳсулотлари нархларини оширишга мажбур бўлишини маълум қилди. Бу ҳақда компания бош ижрочи директори Тим Кук “The Wall Street Journal” (WSJ) нашрига берган интервьюсида айтиб ўтди.

“Афсуски, нархларнинг ошиши муқаррар. Биз зиммамизга тушган катта харажатлар ўсишини юмшатиш учун имкониятимиз доирасида барча чораларни кўряпмиз ва мижозларимизни ушбу нарх ошишидан ҳимоя қилишга ҳаракат қилаяпмиз, бироқ вазият барқарорликни йўқотди”, дейди у.

Шу билан бирга, компания раҳбари келгусидаги нарх ошиши қайси маҳсулотларга тегишли бўлиши ва қачон амалга ошиши ҳақида аниқ маълумот бермаган.

Кукнинг таъкидлашича, хотира ва маълумот сақлаш қурилмалари, хусусан сунъий интеллект (СИ) серверлари учун ҳам қўлланиладиган DRAM (динамик тезкор хотира) нархларининг кескин кўтарилиши Apple учун жиддий муаммо бўлиб қолмоқда.

“Истеъмолчилар қурилмаларни кўпроқ хоҳлаётган бир пайтда таклиф камаймоқда, хотира ишлаб чиқарувчилари эса юқори нархларни истеъмолчилар зиммасига юкламоқда. Хотира нархлари ва таклифининг барқарор даражага қайтиши биз учун жуда муҳим”, дейди Apple раҳбари.

Маълумот учун, жорий йилнинг 8 июнида компания ўзининг янгиланган, анча интеллектуал ва қайта ишланган Siri сунъий интеллект ёрдамчисига эга iOS 27 операцион тизимини тақдим этган эди.

iOS 27 янгиланиши iPhone 11 ва ундан кейинги моделлар, шунингдек Apple’нинг бошқа қурилмалари учун ҳам очиқ бўлади. Янги Siri эса iPhone 16 ва ундан янгироқ моделларда, iPhone 15 Pro, A17 Pro чипли iPad mini, M1 ва ундан юқори чипли iPad ҳамда Mac қурилмаларида ишлайди.

Apple’нинг дастурий таъминот бўйича катта вице-президенти Крейг Федериги эса айрим компаниялар сунъий интеллект соҳасида инсон эҳтиёжларидан кўра “технологик пойга”га кўпроқ эътибор қаратмоқда, деб фикр билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ваймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиВаймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиБугун, 11:58Бир марта қувватлаш билан уч кун: OnePlus Н6 смартфонининг ўзига хос жиҳатлари маълум бўлдиБир марта қувватлаш билан уч кун: OnePlus Н6 смартфонининг ўзига хос жиҳатлари маълум бўлдиБугун, 11:52Caviar компанияси iPhone 17 Pro Max учун ноёб магнитли панелларни тақдим этдиCaviar компанияси iPhone 17 Pro Max учун ноёб магнитли панелларни тақдим этдиБугун, 11:51Samsung Galaxy S27 флагмани кутилган янгиланишларсиз қолиши мумкинSamsung Galaxy S27 флагмани кутилган янгиланишларсиз қолиши мумкинБугун, 11:29Россияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқдаРоссияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқдаБугун, 10:58Ўзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга тушириладиЎзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга тушириладиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди