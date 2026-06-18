Apple нарх ошиши ҳақида мижозларга жиддий огоҳлантирув берди
Apple компанияси хотира чиплари ва тезкор хотира нархининг кескин ўсишини қоплаш мақсадида ўз маҳсулотлари нархларини оширишга мажбур бўлишини маълум қилди. Бу ҳақда компания бош ижрочи директори Тим Кук “The Wall Street Journal” (WSJ) нашрига берган интервьюсида айтиб ўтди.
“Афсуски, нархларнинг ошиши муқаррар. Биз зиммамизга тушган катта харажатлар ўсишини юмшатиш учун имкониятимиз доирасида барча чораларни кўряпмиз ва мижозларимизни ушбу нарх ошишидан ҳимоя қилишга ҳаракат қилаяпмиз, бироқ вазият барқарорликни йўқотди”, дейди у.
Шу билан бирга, компания раҳбари келгусидаги нарх ошиши қайси маҳсулотларга тегишли бўлиши ва қачон амалга ошиши ҳақида аниқ маълумот бермаган.
Кукнинг таъкидлашича, хотира ва маълумот сақлаш қурилмалари, хусусан сунъий интеллект (СИ) серверлари учун ҳам қўлланиладиган DRAM (динамик тезкор хотира) нархларининг кескин кўтарилиши Apple учун жиддий муаммо бўлиб қолмоқда.
“Истеъмолчилар қурилмаларни кўпроқ хоҳлаётган бир пайтда таклиф камаймоқда, хотира ишлаб чиқарувчилари эса юқори нархларни истеъмолчилар зиммасига юкламоқда. Хотира нархлари ва таклифининг барқарор даражага қайтиши биз учун жуда муҳим”, дейди Apple раҳбари.
Маълумот учун, жорий йилнинг 8 июнида компания ўзининг янгиланган, анча интеллектуал ва қайта ишланган Siri сунъий интеллект ёрдамчисига эга iOS 27 операцион тизимини тақдим этган эди.
iOS 27 янгиланиши iPhone 11 ва ундан кейинги моделлар, шунингдек Apple’нинг бошқа қурилмалари учун ҳам очиқ бўлади. Янги Siri эса iPhone 16 ва ундан янгироқ моделларда, iPhone 15 Pro, A17 Pro чипли iPad mini, M1 ва ундан юқори чипли iPad ҳамда Mac қурилмаларида ишлайди.
Apple’нинг дастурий таъминот бўйича катта вице-президенти Крейг Федериги эса айрим компаниялар сунъий интеллект соҳасида инсон эҳтиёжларидан кўра “технологик пойга”га кўпроқ эътибор қаратмоқда, деб фикр билдирган.
…