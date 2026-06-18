Бир марта қувватлаш билан уч кун: OnePlus Н6 смартфонининг ўзига хос жиҳатлари маълум бўлди

·0·Техно
Бир марта қувватлаш билан уч кун: OnePlus Н6 смартфонининг ўзига хос жиҳатлари маълум бўлди

Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган OnePlus бренди ҳамёнбоп ва узоқ вақт хизмат қилувчи янги модел — OnePlus Н6 қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқда. Ушбу гаджет нафақат ҳамёнбоп нархи, балки замонавий смартфонлар учун камёб бўлган аккумулятор сиғими билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, OnePlus Н6 модели асосан ёшлар аудиториясига мўлжалланган бўлиб, унинг нархи тахминан 200 доллар атрофида бўлиши кутилмоқда. Қурилманинг техник имкониятлари ҳақидаги дастлабки маълумотлар аллақачон Geekbench бенчмарк базасида пайдо бўлди. КПҲ2955 модел рақами остида рўйхатдан ўтган смартфон бир ядроли тестда 788 балл, кўп ядроли синовда эса 1993 балл тўплашга муваффақ бўлган.

Техник хусусиятлар ва унумдорлик

Янги смартфон MediaTek МТ6835 платформасида ишлайди. Мутахассисларнинг фикрича, бу Dimensity 6300 ёки Dimensity 6100+ процессорларидан бири бўлиши мумкин. Гарчи бу чипсет флагман даражасидаги қувватни тақдим этмаса-да, кундалик вазифалар ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш учун етарли ҳисобланади. Шунингдек, қурилма 6 GB тезкор хотира билан жиҳозланиши тасдиқланган.

Машҳур инсайдер Абҳишек Ядав OnePlus Н6 ҳақидаги маълумотларни тасдиқлаб, унинг асосий устунлиги қувват тежаш тизимида эканлигини таъкидлади. Компаниянинг ўзи ҳам ушбу моделда мисли кўрилмаган 8000 мАч сиғимли аккумулятор ўрнатилишини тасдиқлаган. Бундай улкан энергия захираси смартфонни ўртача юклама билан камида уч кун давомида қувватлантирмасдан ишлатиш имконини беради.

Узоқ муддатли чидамлилик ва тақдимот

Яна бир муҳим жиҳат шундаки, ишлаб чиқарувчи аккумуляторнинг хизмат қилиш муддатига алоҳида урғу бермоқда. Маълум қилинишича, аккумулятор 7 йил давомида ўз сиғимини сезиларли даражада йўқотмасдан хизмат қилиши кафолатланади. Бу замонавий смартфонлар орасида жуда юқори кўрсаткич ҳисобланади, чунки одатда батареялар 2-3 йилдан сўнг ўз қувватини йўқота бошлайди.

Ўзбекистон бозори учун ҳам бундай қурилмалар жуда долзарб ҳисобланади. Нарх ва сифат мутаносиблиги, айниқса, узоқ вақт қувват сақлаши вилоятлараро қатновчи ҳайдовчилар, сайёҳлар ва доимий алоқада бўлишни хоҳловчи ёшлар учун айни муддао бўлиши мумкин.

OnePlus Н6 смартфонининг расмий премераси жорий йилнинг 30-июн куни Ҳиндистонда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Шундан сўнг қурилманинг глобал бозорга, жумладан, Марказий Осиё мамлакатларига кириб келиши кутилмоқда. Инсайдер Абҳишек Ядав аввал ҳам Xiaomi Ми 10Т туркумидаги смартфонлар ҳақида аниқ маълумотларни эълон қилгани боис, ушбу янгиликларга ишонч юқори.

OnePlusСмартфонТехнологияАккумуляторMediaTek
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ваймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиВаймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиБугун, 11:58Samsung Galaxy S27 флагмани кутилган янгиланишларсиз қолиши мумкинSamsung Galaxy S27 флагмани кутилган янгиланишларсиз қолиши мумкинБугун, 11:29Россияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқдаРоссияда iPhone 17 Pro нархи кескин пасайди: Флагман арзонлашишда давом этмоқдаБугун, 10:58Ўзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга тушириладиЎзбекистонда Amazon Лео сунъий йўлдош интернети ишга тушириладиБугун, 10:52СанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқардиСанДиск компанияси PS5 учун 8 TB сиғимли SSD дискини 3700 доллардан сотувга чиқардиБугун, 09:55Galaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаGalaxy Z Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши чиқди: Флагман функциялар энди буклама смартфондаБугун, 09:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди