Бир марта қувватлаш билан уч кун: OnePlus Н6 смартфонининг ўзига хос жиҳатлари маълум бўлди
Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган OnePlus бренди ҳамёнбоп ва узоқ вақт хизмат қилувчи янги модел — OnePlus Н6 қурилмасини тақдим этишга тайёрланмоқда. Ушбу гаджет нафақат ҳамёнбоп нархи, балки замонавий смартфонлар учун камёб бўлган аккумулятор сиғими билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, OnePlus Н6 модели асосан ёшлар аудиториясига мўлжалланган бўлиб, унинг нархи тахминан 200 доллар атрофида бўлиши кутилмоқда. Қурилманинг техник имкониятлари ҳақидаги дастлабки маълумотлар аллақачон Geekbench бенчмарк базасида пайдо бўлди. КПҲ2955 модел рақами остида рўйхатдан ўтган смартфон бир ядроли тестда 788 балл, кўп ядроли синовда эса 1993 балл тўплашга муваффақ бўлган.
Техник хусусиятлар ва унумдорликЯнги смартфон MediaTek МТ6835 платформасида ишлайди. Мутахассисларнинг фикрича, бу Dimensity 6300 ёки Dimensity 6100+ процессорларидан бири бўлиши мумкин. Гарчи бу чипсет флагман даражасидаги қувватни тақдим этмаса-да, кундалик вазифалар ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш учун етарли ҳисобланади. Шунингдек, қурилма 6 GB тезкор хотира билан жиҳозланиши тасдиқланган.
Машҳур инсайдер Абҳишек Ядав OnePlus Н6 ҳақидаги маълумотларни тасдиқлаб, унинг асосий устунлиги қувват тежаш тизимида эканлигини таъкидлади. Компаниянинг ўзи ҳам ушбу моделда мисли кўрилмаган 8000 мАч сиғимли аккумулятор ўрнатилишини тасдиқлаган. Бундай улкан энергия захираси смартфонни ўртача юклама билан камида уч кун давомида қувватлантирмасдан ишлатиш имконини беради.
Узоқ муддатли чидамлилик ва тақдимотЯна бир муҳим жиҳат шундаки, ишлаб чиқарувчи аккумуляторнинг хизмат қилиш муддатига алоҳида урғу бермоқда. Маълум қилинишича, аккумулятор 7 йил давомида ўз сиғимини сезиларли даражада йўқотмасдан хизмат қилиши кафолатланади. Бу замонавий смартфонлар орасида жуда юқори кўрсаткич ҳисобланади, чунки одатда батареялар 2-3 йилдан сўнг ўз қувватини йўқота бошлайди.
Ўзбекистон бозори учун ҳам бундай қурилмалар жуда долзарб ҳисобланади. Нарх ва сифат мутаносиблиги, айниқса, узоқ вақт қувват сақлаши вилоятлараро қатновчи ҳайдовчилар, сайёҳлар ва доимий алоқада бўлишни хоҳловчи ёшлар учун айни муддао бўлиши мумкин.
OnePlus Н6 смартфонининг расмий премераси жорий йилнинг 30-июн куни Ҳиндистонда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Шундан сўнг қурилманинг глобал бозорга, жумладан, Марказий Осиё мамлакатларига кириб келиши кутилмоқда. Инсайдер Абҳишек Ядав аввал ҳам Xiaomi Ми 10Т туркумидаги смартфонлар ҳақида аниқ маълумотларни эълон қилгани боис, ушбу янгиликларга ишонч юқори.
…