Бразилия терма жамоаси Неймар қайтишини кутмоқда: Данило унинг ўрни ҳақида гапирди

·22·Спорт
Бразилия терма жамоаси Неймар қайтишини кутмоқда: Данило унинг ўрни ҳақида гапирди

Бразилия терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Данило жамоанинг асосий юлдузи Неймар сафга қайтиши нақадар муҳим эканлигини таъкидлади. Ҳозирда жароҳатидан тикланиш жараёнини ўтаётган ҳужумчининг йўқлиги "пентакампеонлар"нинг ҳужумкорлик салоҳиятига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Бразилия лагерида барча Неймар тезроқ майдонга тушишига умид қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бразилия терма жамоаси Жаҳон чемпионати стартида Марокаш билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаганидан сўнг, жамоа ўйинида креативлик етишмаётгани яққол кўзга ташланди. Неймар майда ойида "Сантос" сафида олган мушак жароҳати сабабли ҳали тўлиқ тайёр эмас, бироқ у аллақачон умумий гуруҳдаги машғулотларга қўшилган. Жамоадошлари уни анъанавий "ўтли йўлак" билан кутиб олишган бўлса-да, мураббийлар штаби таваккал қилмоқчи эмас.

Неймарнинг майдондаги таъсири ва рақибларга босими

Данилонинг фикрича, Неймар ҳатто гол урмаган тақдирда ҳам, унинг майдонда бўлишининг ўзи рақиб ҳимоясини саросимага солади. "Агар сизда Неймар каби ўйинчи бўлса, рақиблар кўпроқ асабийлаша бошлайди ва уни тўхтатиш учун ёрдам сўрашади. Уни икки киши қўриқлаётган бир пайтда, жамоамизнинг бошқа аъзоси бўш қолади. Бу бизга катта устунлик беради", — дейди ҳимоячи.

Ҳозирда Бразилия терма жамоаси Гаитига қарши бўладиган навбатдаги учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Гарчи Неймар тўп билан машғулотларни бошлаган бўлса-да, унинг ушбу баҳсда иштирок этиши сўроқ остида турибди. Шифокорлар жароҳат қайталанишидан хавсираб, ҳужумчини босқичма-босқич асосий таркибга қайтаришни режалаштиришган.

Гуруҳдаги вазият ва кутилаётган ўйинлар

Марокаш билан дурангдан сўнг Бразилия "К" гуруҳида учинчи ўринда бормоқда. Бу эса жамоага қўшимча босим юкламоқда. Данило бўлажак рақибни менсимаслик хавфли эканлигини, ҳатто кичик жамоалар ҳам кучли ҳимояланишни ўрганиб олганини таъкидлади. У мисол тариқасида Кабо-Верденинг Испанияга қарши кўрсатган қаршилигини келтириб ўтди.

"Биз ўйинга тактик жиҳатдан тўғри ёндашишимиз, назоратни қўлга олишимиз ва ғалаба қозонишимиз керак. Аммо йирик ҳисоб ҳақида ўйлаш рақибга нисбатан ҳурматсизлик бўлади. Биз майдонга тушиб, натижа учун боримизни беришимиз шарт", — дея қўшимча қилди Данило. Бразилиялик мухлислар эса Неймарнинг қайтиши жамоага ўша етишмаётган "сеҳр"ни тақдим этишига ишонишмоқда.

БразилияНеймарДанилоФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Густаво Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиГуставо Пуэрта Ўзбекистон билан баҳсдаги ўз мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 12:52Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Хамес Родригес Ўзбекистон терма жамоаси ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 12:45Милан янги лойиҳа учун Боруссия Дортмунд афсонасини таклиф қилмоқдаМилан янги лойиҳа учун Боруссия Дортмунд афсонасини таклиф қилмоқдаБугун, 12:13Аббосбек Файзуллаев голини кимга бағишлаганини айтдиАббосбек Файзуллаев голини кимга бағишлаганини айтдиБугун, 12:01Файзуллаев ХХИ аср мундиалларидаги энг паст бўйли голеадорга айланди.Файзуллаев ХХИ аср мундиалларидаги энг паст бўйли голеадорга айланди.Бугун, 11:53Президент футболчиларни Ўзбекистоннинг ҳақиқий қаҳрамонлари деб атади (видео)Президент футболчиларни Ўзбекистоннинг ҳақиқий қаҳрамонлари деб атади (видео)Бугун, 11:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди