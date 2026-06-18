Бразилия терма жамоаси Неймар қайтишини кутмоқда: Данило унинг ўрни ҳақида гапирди
Бразилия терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Данило жамоанинг асосий юлдузи Неймар сафга қайтиши нақадар муҳим эканлигини таъкидлади. Ҳозирда жароҳатидан тикланиш жараёнини ўтаётган ҳужумчининг йўқлиги "пентакампеонлар"нинг ҳужумкорлик салоҳиятига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Бразилия лагерида барча Неймар тезроқ майдонга тушишига умид қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бразилия терма жамоаси Жаҳон чемпионати стартида Марокаш билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаганидан сўнг, жамоа ўйинида креативлик етишмаётгани яққол кўзга ташланди. Неймар майда ойида "Сантос" сафида олган мушак жароҳати сабабли ҳали тўлиқ тайёр эмас, бироқ у аллақачон умумий гуруҳдаги машғулотларга қўшилган. Жамоадошлари уни анъанавий "ўтли йўлак" билан кутиб олишган бўлса-да, мураббийлар штаби таваккал қилмоқчи эмас.
Неймарнинг майдондаги таъсири ва рақибларга босимиДанилонинг фикрича, Неймар ҳатто гол урмаган тақдирда ҳам, унинг майдонда бўлишининг ўзи рақиб ҳимоясини саросимага солади. "Агар сизда Неймар каби ўйинчи бўлса, рақиблар кўпроқ асабийлаша бошлайди ва уни тўхтатиш учун ёрдам сўрашади. Уни икки киши қўриқлаётган бир пайтда, жамоамизнинг бошқа аъзоси бўш қолади. Бу бизга катта устунлик беради", — дейди ҳимоячи.
Ҳозирда Бразилия терма жамоаси Гаитига қарши бўладиган навбатдаги учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Гарчи Неймар тўп билан машғулотларни бошлаган бўлса-да, унинг ушбу баҳсда иштирок этиши сўроқ остида турибди. Шифокорлар жароҳат қайталанишидан хавсираб, ҳужумчини босқичма-босқич асосий таркибга қайтаришни режалаштиришган.
Гуруҳдаги вазият ва кутилаётган ўйинларМарокаш билан дурангдан сўнг Бразилия "К" гуруҳида учинчи ўринда бормоқда. Бу эса жамоага қўшимча босим юкламоқда. Данило бўлажак рақибни менсимаслик хавфли эканлигини, ҳатто кичик жамоалар ҳам кучли ҳимояланишни ўрганиб олганини таъкидлади. У мисол тариқасида Кабо-Верденинг Испанияга қарши кўрсатган қаршилигини келтириб ўтди.
"Биз ўйинга тактик жиҳатдан тўғри ёндашишимиз, назоратни қўлга олишимиз ва ғалаба қозонишимиз керак. Аммо йирик ҳисоб ҳақида ўйлаш рақибга нисбатан ҳурматсизлик бўлади. Биз майдонга тушиб, натижа учун боримизни беришимиз шарт", — дея қўшимча қилди Данило. Бразилиялик мухлислар эса Неймарнинг қайтиши жамоага ўша етишмаётган "сеҳр"ни тақдим этишига ишонишмоқда.
…