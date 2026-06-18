Россияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунланди

·0·Техно
Россияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунланди

Россиянинг “Рақамли Телевизион Тизимлар” (ТсТС) ишлаб чиқариш майдончасида маҳаллий ТВ-приставкалар учун мўлжалланган электрон платаларнинг биринчи партиясини тайёрлаш жараёни муваффақиятли якунига етди. Имақлиқ компанияси буюртмасига биноан амалга оширилган ушбу лойиҳа доирасида 8 минг дона ихчам Г-Бох С платалари ишлаб чиқарилди. Бу қадам қўшни мамлакат электроника саноатида импорт ўрнини босувчи технологияларни ривожлантириш йўлидаги муҳим босқичлардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Корхона маълумотларига кўра, барча маҳсулотлар тўлиқ ишлаб чиқариш сиклидан ўтган. Бу жараён сиртқи ва чиқиш монтаж ишларини, шунингдек, мажбурий техник синовларни ўз ичига олади. Қурилмаларни корпусга жойлаштириш ва якуний йиғиш ишлари эса бевосита буюртмачи компаниянинг ўз қувватлари ҳисобидан амалга оширилиши белгиланган.

Юқори технологик мураккаблик ва сифат назорати

ТсТС тижорат директори Егор Макеевнинг таъкидлашича, Г-Бох С платалари ўзининг кичик ҳажмига қарамасдан, техник жиҳатдан анча мураккаб маҳсулот ҳисобланади. Айниқса, БГА-микросхемалар билан ишлаш алоҳида эътибор ва юқори аниқликни талаб қилади. Бундай компонентларнинг пайвандланиш сифатини оддий кўз билан текшириб бўлмайди, шу сабабли корхонада махсус рентген-назорати тизимидан фойдаланилган.

Имақлиқ Г-Бох S.100 русумидаги ТВ-приставкалар линияси ИПТВ ва ОТТ тармоқлари учун мўлжалланган маҳаллий ечим ҳисобланади. Ушбу қурилмалар бозордаги хорижий аналоглар билан рақобатлашиш учун етарли техник салоҳиятга эга экани айтилмоқда. ixbt.com хабарига кўра, мазкур технология Россия саноат реестрига киритилган ва давлат каталогларида рўйхатдан ўтказилган.

Қурилмаларнинг техник хусусиятлари буюртмачининг талабларига ва қўлланиладиган операцион тизимга қараб ўзгариши мумкин. Хусусан, приставкалар қуйидаги компонентлар билан жиҳозланиши кўзда тутилган:

  • Турли қувватдаги замонавий процессорлар;
  • Wi-Fi ва Bluetooth сиmsиз алоқа модуллари;
  • Эҳтиёжга қараб ўзгарувчан тезкор ва доимий хотира ҳажми.

Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда ИПТВ ва ОТТ хизматларига талаб ортиб бормоқда. Россияда ишлаб чиқарилаётган ушбу каби қурилмалар келгусида минтақавий экспорт доирасида Марказий Осиё бозорларига, жумладан, юртимиз провайдерлари учун ҳам муқобил танлов сифатида кириб келиши эҳтимоли мавжуд. Ҳозирда маҳаллий фойдаланувчилар асосан Хитойда ишлаб чиқарилган Android приставкалардан фойдаланишмоқда.

Ушбу лойиҳанинг муваффақияти нафақат тайёр маҳсулот, балки мураккаб электрон компонентларни йиғиш бўйича маҳаллий тажрибанинг ошишига хизмат қилади. Рентген-назорати каби юқори технологик усулларнинг қўлланилиши эса ишлаб чиқарилаётган электрониканинг узоқ муддатли чидамлилиги ва ишончлилигини кафолатлайди.

ТехнологияРоссияТВ-приставкаИмақлиқЭлектроника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиПихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиБугун, 12:23Россия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаРоссия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 12:21Apple нарх ошиши ҳақида мижозларга жиддий огоҳлантирув бердиApple нарх ошиши ҳақида мижозларга жиддий огоҳлантирув бердиБугун, 12:03Ваймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиВаймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиБугун, 11:58Бир марта қувватлаш билан уч кун: OnePlus Н6 смартфонининг ўзига хос жиҳатлари маълум бўлдиБир марта қувватлаш билан уч кун: OnePlus Н6 смартфонининг ўзига хос жиҳатлари маълум бўлдиБугун, 11:52Caviar компанияси iPhone 17 Pro Max учун ноёб магнитли панелларни тақдим этдиCaviar компанияси iPhone 17 Pro Max учун ноёб магнитли панелларни тақдим этдиБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди