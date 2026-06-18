Россияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунланди
Россиянинг “Рақамли Телевизион Тизимлар” (ТсТС) ишлаб чиқариш майдончасида маҳаллий ТВ-приставкалар учун мўлжалланган электрон платаларнинг биринчи партиясини тайёрлаш жараёни муваффақиятли якунига етди. Имақлиқ компанияси буюртмасига биноан амалга оширилган ушбу лойиҳа доирасида 8 минг дона ихчам Г-Бох С платалари ишлаб чиқарилди. Бу қадам қўшни мамлакат электроника саноатида импорт ўрнини босувчи технологияларни ривожлантириш йўлидаги муҳим босқичлардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Корхона маълумотларига кўра, барча маҳсулотлар тўлиқ ишлаб чиқариш сиклидан ўтган. Бу жараён сиртқи ва чиқиш монтаж ишларини, шунингдек, мажбурий техник синовларни ўз ичига олади. Қурилмаларни корпусга жойлаштириш ва якуний йиғиш ишлари эса бевосита буюртмачи компаниянинг ўз қувватлари ҳисобидан амалга оширилиши белгиланган.
Юқори технологик мураккаблик ва сифат назоратиТсТС тижорат директори Егор Макеевнинг таъкидлашича, Г-Бох С платалари ўзининг кичик ҳажмига қарамасдан, техник жиҳатдан анча мураккаб маҳсулот ҳисобланади. Айниқса, БГА-микросхемалар билан ишлаш алоҳида эътибор ва юқори аниқликни талаб қилади. Бундай компонентларнинг пайвандланиш сифатини оддий кўз билан текшириб бўлмайди, шу сабабли корхонада махсус рентген-назорати тизимидан фойдаланилган.
Имақлиқ Г-Бох S.100 русумидаги ТВ-приставкалар линияси ИПТВ ва ОТТ тармоқлари учун мўлжалланган маҳаллий ечим ҳисобланади. Ушбу қурилмалар бозордаги хорижий аналоглар билан рақобатлашиш учун етарли техник салоҳиятга эга экани айтилмоқда. ixbt.com хабарига кўра, мазкур технология Россия саноат реестрига киритилган ва давлат каталогларида рўйхатдан ўтказилган.
Қурилмаларнинг техник хусусиятлари буюртмачининг талабларига ва қўлланиладиган операцион тизимга қараб ўзгариши мумкин. Хусусан, приставкалар қуйидаги компонентлар билан жиҳозланиши кўзда тутилган:
- Турли қувватдаги замонавий процессорлар;
- Wi-Fi ва Bluetooth сиmsиз алоқа модуллари;
- Эҳтиёжга қараб ўзгарувчан тезкор ва доимий хотира ҳажми.
Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда ИПТВ ва ОТТ хизматларига талаб ортиб бормоқда. Россияда ишлаб чиқарилаётган ушбу каби қурилмалар келгусида минтақавий экспорт доирасида Марказий Осиё бозорларига, жумладан, юртимиз провайдерлари учун ҳам муқобил танлов сифатида кириб келиши эҳтимоли мавжуд. Ҳозирда маҳаллий фойдаланувчилар асосан Хитойда ишлаб чиқарилган Android приставкалардан фойдаланишмоқда.
Ушбу лойиҳанинг муваффақияти нафақат тайёр маҳсулот, балки мураккаб электрон компонентларни йиғиш бўйича маҳаллий тажрибанинг ошишига хизмат қилади. Рентген-назорати каби юқори технологик усулларнинг қўлланилиши эса ишлаб чиқарилаётган электрониканинг узоқ муддатли чидамлилиги ва ишончлилигини кафолатлайди.
…