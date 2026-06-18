Аббосбек Файзуллаев голини бўлажак рафиқасига бағишлагани ҳақидаги видео тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда (видео )

·44·Маданият
Аббосбек Файзуллаев голини бўлажак рафиқасига бағишлагани ҳақидаги видео тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда (видео )

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев Колумбияга қарши Жаҳон чемпионати баҳсида киритган голини оиласи ва бўлажак рафиқасига бағишлаганини айтди.

Учрашувдан кейинги интервьюда унга ҳазил тариқасида “Уйланиш вақти келдими?” деган савол берилди. Файзуллаев эса қисқа қилиб: “Тез орада”, — дея жавоб қайтарди.

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Колумбияга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Аббосбек учрашувнинг 61-дақиқасида гол уриб, миллий терма жамоамизнинг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги илк голига муаллифлик қилди.

Натижа жамоамиз фойдасига ҳал бўлмаган бўлса-да, ушбу гол ўзбек футболи тарихидан муносиб ўрин олди.

Аббосбек ФайзуллаевЎзбекистонКолумбия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бурак Ўзчивит янги сериалда ҳамкасбининг ролини тортиб олгани ростми?Бурак Ўзчивит янги сериалда ҳамкасбининг ролини тортиб олгани ростми?Бугун, 10:51Ботир Қодиров яна портлади: янги қўшиқ шов-шувга сабаб бўлди (видео)Ботир Қодиров яна портлади: янги қўшиқ шов-шувга сабаб бўлди (видео)Бугун, 09:52“Ассалом, мундиал!” янги талқинда интернетни забт этди (видео)“Ассалом, мундиал!” янги талқинда интернетни забт этди (видео)Бугун, 09:41Юлдуз Турдиева блогерлар билан ҳамкорлик ҳақида очиқ гапирди (видео)Юлдуз Турдиева блогерлар билан ҳамкорлик ҳақида очиқ гапирди (видео)Бугун, 08:2298 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолган98 кун тинимсиз ишлаган Женифер Лопес шифохонага тушиб қолганБугун, 08:0662 ёшли Юлдуз Усмонованинг шижоатли рақси барчани лол қолдирди62 ёшли Юлдуз Усмонованинг шижоатли рақси барчани лол қолдирдиБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...