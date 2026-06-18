Россия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда

·0·Техно
Россия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда

Россиянинг Гознак корхонаси 2027-йилга келиб мамлакатда тўлиқ маҳаллий бутловчи қисмлардан иборат бўлган банкоматлар пайдо бўлишини эълон қилди. Ушбу лойиҳа мамлакатнинг молия соҳасидаги технологик суверенитетини таъминлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гознак бош директори Аркадий Трачукнинг сўзларига кўра, ҳозирги вақтда банкоматнинг энг мураккаб қисми ҳисобланган ресайклинг модули (банкнотларнинг ҳақиқийлигини текшириш, қабул қилиш ва бериш учун масъул тугун) тажриба намунаси кўринишида тайёрланган. Бу қурилма банкоматнинг "юраги" ҳисобланиб, шу вақтгача асосан хориждан импорт қилинарди.

Жорий йил якунига қадар Гознак мутахассислари ресайклинг модулининг техник қисмини ва дастурий таъминотини тўлиқ якунлашни режалаштирмоқда. Шундан сўнг, қурилма Россия Марказий банкида синовдан ўтказилади ва тегишли сертификатларни олиш жараёни бошланади.

Технологик мустақиллик ва синов босқичлари

Янги қурилма барча техник экспертизалардан ўтгач, у маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан йиғиладиган банкоматлар корпусига ўрнатилади. Мазкур жараён нафақат механик қисмларни, балки банк операциялари хавфсизлигини таъминловчи мураккаб алгоритмларни ҳам ўз ичига олади.

ixbt.com маълумотига кўра, ҳозирда Россияда ишлаб чиқарилаётган банкоматларнинг аксарияти ҳали ҳам хорижий бутловчи қисмларга таянади. Маҳаллий ресайклинг модулининг яратилиши эса ушбу боғлиқликни бартараф этишга ва ишлаб чиқаришни тўлиқ маҳаллийлаштиришга имкон беради.

Экспертларнинг таъкидлашича, бундай технологияларни ишлаб чиқиш банк тизими барқарорлиги учун ўта муҳимдир. Чунки халқаро санкциялар ва хорижий етказиб берувчиларнинг бозорни тарк этиши шароитида, банк инфратузилмасини сақлаб қолиш учун ички ресурслардан фойдаланиш зарурати туғилган.

Лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, 2027-йилдан бошлаб Россия банклари тўлиқ маҳаллий технологиялар асосида ишлайдиган қурилмаларни ўрнатишни бошлайди. Бу эса келажакда банкоматларга хизмат кўрсатиш ва эҳтиёт қисмлар етказиб бериш билан боғлиқ харажатларни камайтириши кутилмоқда.

РоссияБанкоматГознакТехнологияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиРоссияда маҳаллий ТВ-приставкалар учун электрон платалар ишлаб чиқариш якунландиБугун, 12:30Пихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиПихи стартапи iMessage учун интерактив АР-персонажларни тақдим этдиБугун, 12:23Apple нарх ошиши ҳақида мижозларга жиддий огоҳлантирув бердиApple нарх ошиши ҳақида мижозларга жиддий огоҳлантирув бердиБугун, 12:03Ваймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиВаймо 4000 га яқин роботаксиларини қайта чақириб олмоқда: Автопилот йўл таъмирлаш ҳудудларини танимай қолдиБугун, 11:58Бир марта қувватлаш билан уч кун: OnePlus Н6 смартфонининг ўзига хос жиҳатлари маълум бўлдиБир марта қувватлаш билан уч кун: OnePlus Н6 смартфонининг ўзига хос жиҳатлари маълум бўлдиБугун, 11:52Caviar компанияси iPhone 17 Pro Max учун ноёб магнитли панелларни тақдим этдиCaviar компанияси iPhone 17 Pro Max учун ноёб магнитли панелларни тақдим этдиБугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди