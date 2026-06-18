Россия 2027-йилда тўлиқ ўзининг миллий банкоматларини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда
Россиянинг Гознак корхонаси 2027-йилга келиб мамлакатда тўлиқ маҳаллий бутловчи қисмлардан иборат бўлган банкоматлар пайдо бўлишини эълон қилди. Ушбу лойиҳа мамлакатнинг молия соҳасидаги технологик суверенитетини таъминлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гознак бош директори Аркадий Трачукнинг сўзларига кўра, ҳозирги вақтда банкоматнинг энг мураккаб қисми ҳисобланган ресайклинг модули (банкнотларнинг ҳақиқийлигини текшириш, қабул қилиш ва бериш учун масъул тугун) тажриба намунаси кўринишида тайёрланган. Бу қурилма банкоматнинг "юраги" ҳисобланиб, шу вақтгача асосан хориждан импорт қилинарди.
Жорий йил якунига қадар Гознак мутахассислари ресайклинг модулининг техник қисмини ва дастурий таъминотини тўлиқ якунлашни режалаштирмоқда. Шундан сўнг, қурилма Россия Марказий банкида синовдан ўтказилади ва тегишли сертификатларни олиш жараёни бошланади.
Технологик мустақиллик ва синов босқичлариЯнги қурилма барча техник экспертизалардан ўтгач, у маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан йиғиладиган банкоматлар корпусига ўрнатилади. Мазкур жараён нафақат механик қисмларни, балки банк операциялари хавфсизлигини таъминловчи мураккаб алгоритмларни ҳам ўз ичига олади.
ixbt.com маълумотига кўра, ҳозирда Россияда ишлаб чиқарилаётган банкоматларнинг аксарияти ҳали ҳам хорижий бутловчи қисмларга таянади. Маҳаллий ресайклинг модулининг яратилиши эса ушбу боғлиқликни бартараф этишга ва ишлаб чиқаришни тўлиқ маҳаллийлаштиришга имкон беради.
Экспертларнинг таъкидлашича, бундай технологияларни ишлаб чиқиш банк тизими барқарорлиги учун ўта муҳимдир. Чунки халқаро санкциялар ва хорижий етказиб берувчиларнинг бозорни тарк этиши шароитида, банк инфратузилмасини сақлаб қолиш учун ички ресурслардан фойдаланиш зарурати туғилган.
Лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, 2027-йилдан бошлаб Россия банклари тўлиқ маҳаллий технологиялар асосида ишлайдиган қурилмаларни ўрнатишни бошлайди. Бу эса келажакда банкоматларга хизмат кўрсатиш ва эҳтиёт қисмлар етказиб бериш билан боғлиқ харажатларни камайтириши кутилмоқда.
…