Google сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга берди
Google компанияси сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиб, юз минглаб фойдаланувчиларни чув туширган йирик кибержиноятчилар тармоғига қарши даъво аризаси билан чиқди. Оуцидер Энтерприсе деб номланувчи Хитой кибержиноят тармоғи Google ва бошқа таниқли брендлар номидан сохта хабарлар юбориш орқали фойдаланувчиларнинг пароллари ҳамда банк карта маълумотларини ўғирлаш билан шуғулланган. Компания маълумотларига кўра, ушбу гуруҳнинг фаолияти натижасида кўрилган зарар миллионлаб долларни ташкил этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Кибержиноятчилар ўз кампаниялари доирасида 9 000 та сохта веб-сайт, бир миллиондан ортиқ фирибгар доменлар ва қисқа вақт ичида Android фойдаланувчиларига 2,5 миллиондан ортиқ СМС-хабарлар юборган. Google вакилларининг таъкидлашича, фақатгина жорий йилнинг май ойида икки ҳафта ичида фойдаланувчилар томонидан 55 000 та спам хабарлар ҳақида шикоят келиб тушган. Бу ҳар дақиқада иккитадан ортиқ шикоят деганидир.
Google ушбу фирибгарликларга қарши курашишда ўзининг сунъий интеллектга асосланган воситаларидан фойдаланмоқда. Компания ҳар ойда 10 миллиарддан ортиқ шубҳали хабарларни блоклаётганини маълум қилди. Шунингдек, ушбу операцияни тўхтатишда АТ&Т, Т-Мобиле ва Веризон каби алоқа операторлари ҳамда АҚШ Fedерал қидирув бюроси (FBI) билан яқин ҳамкорлик қилинмоқда. FBI маълумотларига кўра, 2023-йил июль ойидан буён ушбу платформа орқали 3,8 миллиондан ортиқ кредит карта маълумотлари ўғирланган ва умумий зарар 1,9 миллиард долларга етган.
Оуцидер Энтерприсе гуруҳи ҳатто техник билими бўлмаган шахсларга ҳам фирибгар сайтлар яратиш имконини берувчи махсус дастурий таъминотни ижарага берган. Ҳафтасига 88 доллар ёки ойига 200 доллар эвазига сотилган ушбу хизмат Google компаниясининг Gemini каби сунъий интеллект платформалари ёрдамида сохта ресурслар яратишга ёрдам берган. Ҳозирда Google ушбу гуруҳнинг инфратузилмасини бутунлай йўқ қилиш ва айбдорларни жавобгарликка тортиш чораларини кўрмоқда.
…