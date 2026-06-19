Англияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилди

·40·Дунё
Англияда уч ёшли бола тимсоҳлар қафасига ташлаб юборилди

Англиянинг марказий қисмида жойлашган ҳайвонот боғида дахшатли воқеа содир бўлди. Уч ёшли бола тимсоҳлар сақланадиган қафас ичига тушиб кетиб, оғир жароҳат олди. Ушбу ҳолат юзасидан полиция 30 ёшли эркакни қотилликка уриниш гумони билан ҳибсга олди. Бу ҳақда Reuters агентлиги Кембрижшир полицияси маълумотларига таяниб хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа Ҳантингдон шаҳри яқинидаги Johnsons of Old Hurst ҳайвонот боғида содир бўлган. Хабар келиб тушиши билан ходимлар ва тезкор хизмат вакиллари воқеа жойига зудлик билан етиб келган.

Жароҳат олган бола шошилинч равишда шифохонага олиб кетилган. Ҳозирда унинг аҳволи оғир бўлса-да, барқарор экани айтилмоқда.

Детектив инспектор Верити Макканннинг маълум қилишича, ҳозирда терговчилар воқеа тафсилотларини аниқлаш мақсадида ўша вақтда ҳайвонот боғида бўлган гувоҳлар билан суҳбат ўтказмоқда.

«Ҳибсга олинган эркак ва бола бир-бирини таниган деб ҳисобламаймиз», — деди у.

Ҳозирча Johnsons of Old Hurst ҳайвонот боғи раҳбарияти ушбу воқеа юзасидан расмий изоҳ бермаган.

Муассаса расмий сайтида келтирилишича, мазкур маскан оилавий ферма ҳисобланиб, у ерда табиатни муҳофаза қилиш дастурлари доирасида тимсоҳлар парвариш қилинади.

Айни пайтда полиция болага ҳайвонлар ҳужум қилган ёки қилмаганини ҳам ўрганмоқда. Суриштирув ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олиндиАнглияда 3 ёшли болани тимсоҳлар қафасига ташлаб юборганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олиндиКеча, 18:45Марказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлдиМарказий Осиёда энг кўп спиртли ичимлик ичувчи мамлакат маълум бўлдиКеча, 14:30Эрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиЭрини сеҳр билан ўлдирмоқчи бўлган аёл иши судда шов-шув бўлдиКеча, 11:52АҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган келишув тафсилотлари маълум бўлдиКеча, 10:40АҚШ ва Эрон ўртасидаги тарихий келишув тафсилотлари маълум бўлдиАҚШ ва Эрон ўртасидаги тарихий келишув тафсилотлари маълум бўлдиКеча, 08:29Россияда 14 ёшли ўсмир лифтда аёвсиз калтакландиРоссияда 14 ёшли ўсмир лифтда аёвсиз калтакландиКеча, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди