Пол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айланди

·0·Спорт
Пол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айланди

Англия футболи афсонаси ва Манчестер Юнайтед собиқ ярим ҳимоячиси Пол Скоулз Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Криштиано Роналдо ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг фикрича, 41 ёшли ҳужумчи айни вақтда жамоанинг умумий ўйинига салбий таъсир кўрсатмоқда ва мураббий Роберто Мартинез учун қийин вазиятни юзага келтирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионатининг илк турида Португалия терма жамоаси Конго ДР билан дуранг (1:1) ўйнади. Мазкур баҳсда Криштиано Роналдо самарали ҳаракатлари билан ажралиб тура олмади. Goal.com нашрининг ёзишича, Скоулз ушбу ҳолатни таҳлил қилар экан, ёш омили замонавий футболда ўз сўзини айтишини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, 41 ёшда фақат дарвозабон сифатида майдонга тушиш мақсадга мувофиқдир.

Рақобат ва руҳий босим

Скоулзнинг таъкидлашича, Криштиано Роналдонинг кайфиятига нафақат ўзининг ўйини, балки унинг азалий рақобатчиси Лионель Месси ҳамда ёш юлдуз Килиан Мбаппе кўрсатаётган натижалар ҳам таъсир қилади. Лионель Месси турнирнинг илк ўйинидаёқ Жазоир дарвозасига учта гол уриб, хет-трик қайд этди. Килиан Мбаппе эса ўз ҳисобига дубл ёздириб қўйишга улгурди.

"Криштиано ҳозир жуда ғазабда, чунки Лионель Месси хет-трик қилди, Килиан Мбаппе эса иккита гол урди. Бу уни ич-этини еяётган бўлиши аниқ. Мен Роберто Мартинезга ачинаман, у дунёнинг энг яхши тўпурари менда деб вазиятни юmsҳатишга ҳаракат қиляпти, лекин ич-ичидан бу жамоага зарар бераётганини тушуниб турибди", — дейди Скоулз.

Тактик муаммолар ва ечим

Португалия терма жамоаси таркибида маҳоратли футболчилар кўп бўлишига қарамай, ҳужум марказида Криштиано Роналдонинг бўлиши жамоанинг ўтиш давридаги (транситион) тезлигини пасайтирмоқда. Скоулзнинг фикрича, замонавий футболда ҳужумчи тиниmsиз ҳаракатда бўлиши ва ҳимоячиларга босим ўтказиши шарт.

Пол Скоулз тажрибали ҳужумчидан қандай фойдаланиш борасида ўз таклифини ҳам бериб ўтди: "Роналдо тўпга эгалик қиладиган жамоада гол уриши мумкин, аммо тезкор қарши ҳужумларда унинг ҳаракатлари муаммо туғдиради. Португалияда бошқа ажойиб ҳужумчилар бор, уларга югура оладиган ўйинчи керак. Менимча, Криштиано фақат сўнгги 15 дақиқада майдонга тушиши керак".

Ҳозирда Португалия терма жамоаси ва унинг мураббийлар штаби танқидлар остида қолган. Кейинги ўйинларда Роберто Мартинез таркибда ўзгаришлар қиладими ёки беш карра "Олтин тўп" соҳибига ишонишда давом этадими, буни вақт кўрсатади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу қарама-қаршилик ҳамда икки афсонанинг сиртқи дуели доимо диққат марказида бўлиб келмоқда.

Криштиано РоналдоЛионель МессиПортугалияФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Бугун, 20:59Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 20:46Абдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиАбдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиБугун, 20:44Тоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиТоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиБугун, 20:35Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиАббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 20:32Ливерпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди