Пол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айланди
Англия футболи афсонаси ва Манчестер Юнайтед собиқ ярим ҳимоячиси Пол Скоулз Португалия терма жамоаси ҳужумчиси Криштиано Роналдо ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг фикрича, 41 ёшли ҳужумчи айни вақтда жамоанинг умумий ўйинига салбий таъсир кўрсатмоқда ва мураббий Роберто Мартинез учун қийин вазиятни юзага келтирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионатининг илк турида Португалия терма жамоаси Конго ДР билан дуранг (1:1) ўйнади. Мазкур баҳсда Криштиано Роналдо самарали ҳаракатлари билан ажралиб тура олмади. Goal.com нашрининг ёзишича, Скоулз ушбу ҳолатни таҳлил қилар экан, ёш омили замонавий футболда ўз сўзини айтишини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, 41 ёшда фақат дарвозабон сифатида майдонга тушиш мақсадга мувофиқдир.
Рақобат ва руҳий босимСкоулзнинг таъкидлашича, Криштиано Роналдонинг кайфиятига нафақат ўзининг ўйини, балки унинг азалий рақобатчиси Лионель Месси ҳамда ёш юлдуз Килиан Мбаппе кўрсатаётган натижалар ҳам таъсир қилади. Лионель Месси турнирнинг илк ўйинидаёқ Жазоир дарвозасига учта гол уриб, хет-трик қайд этди. Килиан Мбаппе эса ўз ҳисобига дубл ёздириб қўйишга улгурди.
"Криштиано ҳозир жуда ғазабда, чунки Лионель Месси хет-трик қилди, Килиан Мбаппе эса иккита гол урди. Бу уни ич-этини еяётган бўлиши аниқ. Мен Роберто Мартинезга ачинаман, у дунёнинг энг яхши тўпурари менда деб вазиятни юmsҳатишга ҳаракат қиляпти, лекин ич-ичидан бу жамоага зарар бераётганини тушуниб турибди", — дейди Скоулз.
Тактик муаммолар ва ечимПортугалия терма жамоаси таркибида маҳоратли футболчилар кўп бўлишига қарамай, ҳужум марказида Криштиано Роналдонинг бўлиши жамоанинг ўтиш давридаги (транситион) тезлигини пасайтирмоқда. Скоулзнинг фикрича, замонавий футболда ҳужумчи тиниmsиз ҳаракатда бўлиши ва ҳимоячиларга босим ўтказиши шарт.
Пол Скоулз тажрибали ҳужумчидан қандай фойдаланиш борасида ўз таклифини ҳам бериб ўтди: "Роналдо тўпга эгалик қиладиган жамоада гол уриши мумкин, аммо тезкор қарши ҳужумларда унинг ҳаракатлари муаммо туғдиради. Португалияда бошқа ажойиб ҳужумчилар бор, уларга югура оладиган ўйинчи керак. Менимча, Криштиано фақат сўнгги 15 дақиқада майдонга тушиши керак".
Ҳозирда Португалия терма жамоаси ва унинг мураббийлар штаби танқидлар остида қолган. Кейинги ўйинларда Роберто Мартинез таркибда ўзгаришлар қиладими ёки беш карра "Олтин тўп" соҳибига ишонишда давом этадими, буни вақт кўрсатади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу қарама-қаршилик ҳамда икки афсонанинг сиртқи дуели доимо диққат марказида бўлиб келмоқда.
…