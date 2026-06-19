Навоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунланди

·7·Жамият
Навоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунланди

Навоий вилояти Томди туманида 10 июнь куни содир бўлган йўл-транспорт ҳодисаси аянчли якун топди. Рулда ухлаб қолган Cobalt ҳайдовчиси шифохонада вафот этди. Бу ҳақда вилоят Ички ишлар бошқармаси хабар берди.

Маълум қилинишича, йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида турли тан жароҳатлари олган ҳайдовчи шифохонага ётқизилган. Бироқ шифокорлар томонидан кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамасдан, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Қайд этилишича, мазкур ҳолат ҳайдовчининг иш жойида ҳам муҳокама қилиниб, автоҳалокатга олиб келган асосий омиллар атрофлича таҳлил қилинган.

Мутасаддилар ҳайдовчиларга чарчоқ ҳолатида транспорт воситасини бошқармаслик, белгиланган тезлик меъёрларига амал қилиш, имконият бўлганда жамоат транспортларидан фойдаланиш ҳамда ишдан кейин етарлича дам олмасдан узоқ масофага йўлга чиқмаслик бўйича тавсиялар берган.

Шунингдек, чўл ҳудудларидаги узун автомобил йўлларида манзаранинг бир хил бўлиши кўзнинг тез чарчашига ва уйқу босишига сабаб бўлиши, бу эса оғир ва қайғули оқибатларга олиб келиши мумкинлиги алоҳида таъкидланган.

ИИБ маълумотларига кўра, Навоий вилоятида 2026 йил бошидан буён ҳайдовчиларнинг рулда ухлаб қолиши билан боғлиқ 10 та йўл-транспорт ҳодисаси қайд этилган. Ушбу ҳодисалар оқибатида 3 нафар фуқаро ҳалок бўлган, яна 12 киши турли даражадаги жароҳатлар билан шифохонага ётқизилган.

Навоий вилоятиКобалтТомдийск тумани
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )2 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )Кеча, 12:15Стадионда таъсирли лаҳза: колумбиялик мухлислар ўзбекистонлик болакайни овутди (видео) Стадионда таъсирли лаҳза: колумбиялик мухлислар ўзбекистонлик болакайни овутди (видео) Кеча, 07:31Олмазорда IES ходими пора билан қўлга тушдиОлмазорда IES ходими пора билан қўлга тушдиКеча, 07:13Тошкентда Халқаро ёга кунига бағишланган фестивал ўтказиладиТошкентда Халқаро ёга кунига бағишланган фестивал ўтказилади17.06, 13:36“Эртанги сана” билан сотилган сут ҳақидаги видео тармоқларда жамоатчиликни эътиборини тортмоқда! (видео)“Эртанги сана” билан сотилган сут ҳақидаги видео тармоқларда жамоатчиликни эътиборини тортмоқда! (видео)17.06, 12:36“ОНА” ва “ОТА” номли ноодатий рақамли автомобиллар интернетда олқишларга сазовор бўлди (видео)“ОНА” ва “ОТА” номли ноодатий рақамли автомобиллар интернетда олқишларга сазовор бўлди (видео)17.06, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди