Жаъфар Ирисметов Португалия ва Роналдуни қандай тўхтатиш йўлини айтди
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг дебют баҳсида вакилларимиз Колумбияга имкониятни бой берган (1:3) бўлса-да, миллий терма жамоамиз атрофидаги қизғин муҳокамалар ва кейинги босқичга бўлган ишонч асло сўнгани йўқ. Ўзбекистон миллий терма жамоасининг афсонавий собиқ ҳужумчиси ва тажрибали мутахассис Жаъфар Ирисметов «оқ бўрилар»нинг имкониятлари, бўлажак рақиб — Португалия ва уларнинг етакчиси Криштиану Роналдуни қандай тўхтатиш ҳақида ўз таҳлилий фикрлари билан ўртоқлашди.
Тажрибали форварднинг фикрича, юртдошларимизда нафақат гуруҳдан чиқиш, балки квартетда пешқадамликни қўлга киритиш учун ҳам етарлича салоҳият мавжуд.
Каннаваро тактикани ўзгартирмайди: Бизнинг ўз кучимиз бор
Жаъфар Ирисметовнинг фикрича, бош мураббий Фабио Каннаваро бўлажак ҳал қилувчи ўйинларда таркиб ва тактика борасида кескин ўзгаришларга қўл урмайди. Боиси, жамоамизнинг ўзига хос кучли жиҳатлари шаклланиб улгурган ва улар ишлашда давом этмоқда:
Тезкор қарши ҳужумлар: Жамоамиз рақиб хатоларидан унумли фойдаланиб, тезкор рейдлар уюштиришда жуда фаол ҳаракат қилади.
Тўп назорати ва кучли ҳужум чизиғи: Таркибда тўпни ўзида ишончли ушлаб тура оладиган футболчилар етарли. Элдор Шомуродов каби маҳоратли ҳужумчимиз эса ҳар қандай ҳимоя чизиғига жиддий хавф туғдира олади.
Иккинчи темп ҳужумлари: Чуқурроқ зоналардан (ярим ҳимоядан) ҳужумга дадил қўшилиб, ўйин суръатини кучайтирадиган йигитларнинг борлиги бизнинг устунлигимиздир.
«Роналду — бу Роналду, аммо асосий хавф бошқа ерда»
Мухлислар учун энг қизиқарли масалалардан бири — Португалия етакчиси Криштиану Роналдуни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирар экан, собиқ ҳужумчи диққатни бир кишига эмас, умумий жамоавий ўйинга қаратиш лозимлигини таъкидлади.
«Роналдуни қандай тўхтатиш мумкин? Тўғриси, ҳозир у қай даражада эканини аниқ билмайман. Менимча, айни пайтда рақиб таркибида каттароқ хавф Бруну Фернандеш ва бошқа футболчилардан келади. Лекин барибир Роналду — бу Роналду. У балки бутун ўйин давомида майдонда унчалик кўзга ташланмаслиги мумкин, аммо берилган биттагина имкониятни ҳам голга айлантиришга қодир. У бу ишни жуда яхши уддалайди. Шунинг учун уни алоҳида назорат қилиш мақсадида орқасидан бир футболчини махсус бириктириб қўйиш шарт эмас, деб ўйлайман».
Қўрқадиган нарсамиз қолмади: Мақсад — фақат очко олиш!
Ирисметовнинг таъкидлашича, Колумбиядан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг жамоамиз руҳий босимдан халос бўлиши ва эркинроқ ҳаракат қилиши керак. Энди фақат олдинга интилиш лозим.
Биз жамоавий ўйинимиз билан кучлимиз. Агар португалияликларга майдонда катта бўшлиқлар қолдирмасак, зич ва интизомли ўйнасак, уларни мағлуб этишимиз, камида майдонни ижобий натижа билан тарк этишимиз мумкин. Тўғриси, энди қўрқадиган, йўқотадиган нарсамиз қолмади — қандай шароит бўлишидан қатъи назар, очко олишга ҳаракат қилишимиз шарт.
Энг муҳими — бўлажак баҳсда мағлуб бўлмаслик. Шундан сўнг учинчи турдаги рақибимиз Конго Демократик Республикасига қарши баҳсда ҳам очколар ҳақида ўйласак бўлади. Албатта, Конго ҳам осон рақиб эмас.
Гуруҳдан чиқишнинг формуласи: 4 очко етарлими?
Мутахассис математик нуқтаи назардан гуруҳдаги вазиятни чамалаб, Ўзбекистон терма жамоасининг салоҳиятига жуда юқори баҳо берди. Унинг фикрича, қолган икки ўйинда йиғиладиган 4 очко ҳам кейинги босқич эшикларини очиши мумкин.
«Тўрт очко олсак, гуруҳдан чиқишга жуда яхши имконият пайдо бўлади. Бу натижа билан ё учинчи ўриндан, ё иккинчи ўриндан кейинги босқичга йўл оламиз. Ҳатто, вазият тақозоси билан гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш ҳам қўлимиздан келиши мумкин», — дея ўзбек мухлисларига катта умид бағишлади Ирисметов.
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Тажрибали ҳужумчининг бу сўзларида жон бор. Колумбия билан ўйиндаги хатолардан хулоса чиқарган ҳолда, Португалияга қарши тартибли ва қўрқмас футбол намойиш этиш вақти келди. Таркибимизда дунё грандларига қарши бош кўтариб ўйнай оладиган юлдузлар етарли. Эндиги вазифа — майдонда бор кучни бериб, Жаъфар Ирисметов айтганидек, гуруҳдаги вазиятни тубдан ўзгартиришдир. Йигитларга ишонамиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ репортажлари, терма жамоамиз лагеридан энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва Мундиал кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…