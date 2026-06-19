Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйди

·12·Техно
Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйди

Хитой технология оламида катта бурилиш ясаб, квант процессорлари учун ҳаётий муҳим ҳисобланган кремний-28 изотопини саноат миқёсида ишлаб чиқаришга муваффақ бўлди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу материалнинг тозалик даражаси 99,99 фоиздан юқори бўлиб, у келажакдаги квант компьютерларининг асоси бўлиб хизмат қилади. Ушбу ютуқ Хитой миллий ядро корпорацияси (CNNК) таркибидаги Ядро саноати физик-кимёвий муҳандислик институти (РИПСEНИ) мутахассислари томонидан амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Квант ҳисоблаш технологияларида кремний-28 изотопининг аҳамияти беқиёсдир. Оддий кремний таркибидаги турли изотоплар аралашмаси атом панжарасида тебранишларни келтириб чиқаради, бу эса кубитлар (квант битлари) барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади. Ўта тоза кремний-28 эса "фон шовқини"ни кескин камайтиради ва квант ҳолатларини узоқроқ сақлаш имконини беради. Бу эса ўз навбатида мураккаб ҳисоб-китобларни хатосиз бажаришга йўл очади.

Технологик мустақиллик сари муҳим қадам

Хитойлик олим Ю Дапенгнинг таъкидлашича, бундай юқори тозаликдаги материалдан фойдаланиш квант тизимларида кубитларни кенг кўламли бошқариш имконини беради. Яни, эндиликда олимлар бир вақтнинг ўзида жуда кўп сонли квант элементларини барқарорликни йўқотмасдан назорат қила оладиган архитектураларни яратишлари мумкин бўлади. Бу лаборатория шароитидаги тажрибалардан реал саноат муҳандислигига ўтишни англатади.

Лойиҳа нафақат ахборот технологиялари, балки бошқа стратегик соҳалар учун ҳам пойдевор вазифасини ўтайди. CNNК маълумотларига кўра, барқарор изотоплар линияси ядро энергетикаси, тиббиёт, аэрокосмик саноат ва фундаментал физика тадқиқотларида кенг қўлланилади. Масалан, тиббий диагностика ва радиотерапия жараёнларида ушбу изотопларнинг ўрни беқиёсдир.

Ҳозирги вақтда РИПСEНИ институти 12 та элементнинг 26 турдаги барқарор изотопларини, жумладан молибден, теллур, никел, рух ва иттербийни ўзлаштириб бўлган. Кремний-28 нинг оммавий ишлаб чиқарилиши эса Хитойга квант чиплари ишлаб чиқариш занжирини тўлиқ ўз назоратига олиш имконини беради. Бу ташқи етказиб берувчиларга бўлган қарамликни камайтиради.

Ушбу янгилик глобал технологик пойгада Хитойнинг мавқеини янада мустаҳкамлайди. Квант компьютерлари анъанавий суперкомпьютерлар учун имконсиз бўлган масалаларни сонияларда ҳал қила олиши сабабли, ушбу хомашё базасига эга бўлиш стратегик устунлик ҳисобланади. Эндиликда Хитой квант технологияларини лаборатория деворларидан чиқариб, реал иқтисодиётга татбиқ этиш босқичига ўтмоқда.

ХитойКвант КомпьютериТехнологияКремний-28CNNК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиБугун, 21:55Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиBaseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиБугун, 21:26Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиПластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиБугун, 21:23Blue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиBlue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиБугун, 21:21Канадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиКанадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиБугун, 21:18Физиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиФизиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди