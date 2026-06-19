Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлди
Дунё бозорида юқори унумдорликка эга видеокарталарга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, фирибгарлар янги турдаги алдов усулларини ўйлаб топишмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, NVIDIA компаниясининг энг кучли график процессорларидан бири ҳисобланган GeForce RTX 4090 моделининг ташқи кўриниши аслидан фарқ қилмайдиган, аммо ички қисми бутунлай яроқсиз бўлган сохта нусхалари сотувга чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хитойнинг Билибили платформасидаги техноблогерлардан бири ушбу ҳолат ҳақида батафсил маълумот берди. Унга кўра, харидорлардан бири ASUS бренди остидаги GeForce RTX 4090 видеокартасини сотиб олган. Қурилманинг ташқи қобиғи, оғирлиги, қувват улагичлари ва ҳатто маркировкалари шубҳа уйғотмаган. Бироқ, видеокарта компьютерга уланганда ишламаганидан сўнг, унинг совутиш тизими очиб кўрилган ва ҳақиқий манзара намоён бўлган.
Пластмасса чип ва 2030-йилда ишлаб чиқарилган деталларixbt.com маълумотига кўра, видеокартанинг ички қисмида ҳақиқий АД102 график процессори ўрнига лазерни ўйиш усулида белги туширилган оддий пластмасса бўлаги ўрнатилган. Энг қизиғи, фирибгарлар маркировка масаласида ҳам хатога йўл қўйишган: қурилмадаги сана унинг 2030-йилда ишлаб чиқарилганини кўрсатиб турибди. Бу эса ишлаб чиқариш жараёнидаги оддий эътиборсизлик эмас, балки харидорларни очиқчасига алдашга уринишдир.
Бундан ташқари, видеокарта платасидаги хотира чиплари ҳам яроқсиз ёки брак маҳсулотлар экани аниқланган. Ушбу ҳолат аввалги фирибгарлик схемаларидан кескин фарқ қилади. Илгари жиноятчилар эски видеокарталарнинг БИОС дастурини ўзгартириб, уларни янги модел сифатида тақдим этишарди. Бундай ҳолатда харидор камида ишлайдиган, аммо қуввати пастроқ қурилмага эга бўларди. Ҳозирги ҳолатда эса харидорлар катта маблағ эвазига шунчаки пластик мулажни қўлга киритишмоқда.
Сунъий интеллект буму ва хавфсизлик чоралариЭкспертларнинг фикрича, бундай сохта маҳсулотларнинг кўпайиши бевосита сунъий интеллект (AI) технологияларининг ривожланиши ва NVIDIA чипларига бўлган глобал танқислик билан боғлиқ. GeForce RTX 4090 каби кучли қурилмалар нафақат геймерлар, балки нейротармоқлар билан ишловчи мутахассислар учун ҳам зарурий воситага айланган. Юқори талаб ва чекланган таклиф фирибгарлар учун қулай шароит яратмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам видеокарталар нархи сезиларли даражада юқори эканини ҳисобга олсак, маҳаллий харидорлар учун ҳам эҳтиёткорлик чоралари муҳим аҳамиятга эга. Мутахассислар шубҳали онлайн дўконлар ва ўта паст нархлардан қочишни, маҳсулотни фақат расмий дилерлардан ёки кафолатга эга бўлган ишончли сотувчилардан харид қилишни тавсия этадилар.
Шунингдек, видеокартани сотиб олаётганда уни жойида махсус дастурлар (масалан, GPU-З) ёрдамида текшириб кўриш, имкон бўлса, қурилманинг серия рақамини ишлаб чиқарувчи сайти орқали текшириш лозим. Акс ҳолда, ташқи кўриниши мукаммал, аммо ичи бўш бўлган қимматбаҳо "ўйинчоқ" қурбонига айланиш ҳеч гап эмас.
…