Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлди

·18·Техно
Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлди

Дунё бозорида юқори унумдорликка эга видеокарталарга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, фирибгарлар янги турдаги алдов усулларини ўйлаб топишмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, NVIDIA компаниясининг энг кучли график процессорларидан бири ҳисобланган GeForce RTX 4090 моделининг ташқи кўриниши аслидан фарқ қилмайдиган, аммо ички қисми бутунлай яроқсиз бўлган сохта нусхалари сотувга чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хитойнинг Билибили платформасидаги техноблогерлардан бири ушбу ҳолат ҳақида батафсил маълумот берди. Унга кўра, харидорлардан бири ASUS бренди остидаги GeForce RTX 4090 видеокартасини сотиб олган. Қурилманинг ташқи қобиғи, оғирлиги, қувват улагичлари ва ҳатто маркировкалари шубҳа уйғотмаган. Бироқ, видеокарта компьютерга уланганда ишламаганидан сўнг, унинг совутиш тизими очиб кўрилган ва ҳақиқий манзара намоён бўлган.

Пластмасса чип ва 2030-йилда ишлаб чиқарилган деталлар

ixbt.com маълумотига кўра, видеокартанинг ички қисмида ҳақиқий АД102 график процессори ўрнига лазерни ўйиш усулида белги туширилган оддий пластмасса бўлаги ўрнатилган. Энг қизиғи, фирибгарлар маркировка масаласида ҳам хатога йўл қўйишган: қурилмадаги сана унинг 2030-йилда ишлаб чиқарилганини кўрсатиб турибди. Бу эса ишлаб чиқариш жараёнидаги оддий эътиборсизлик эмас, балки харидорларни очиқчасига алдашга уринишдир.

Бундан ташқари, видеокарта платасидаги хотира чиплари ҳам яроқсиз ёки брак маҳсулотлар экани аниқланган. Ушбу ҳолат аввалги фирибгарлик схемаларидан кескин фарқ қилади. Илгари жиноятчилар эски видеокарталарнинг БИОС дастурини ўзгартириб, уларни янги модел сифатида тақдим этишарди. Бундай ҳолатда харидор камида ишлайдиган, аммо қуввати пастроқ қурилмага эга бўларди. Ҳозирги ҳолатда эса харидорлар катта маблағ эвазига шунчаки пластик мулажни қўлга киритишмоқда.

Сунъий интеллект буму ва хавфсизлик чоралари

Экспертларнинг фикрича, бундай сохта маҳсулотларнинг кўпайиши бевосита сунъий интеллект (AI) технологияларининг ривожланиши ва NVIDIA чипларига бўлган глобал танқислик билан боғлиқ. GeForce RTX 4090 каби кучли қурилмалар нафақат геймерлар, балки нейротармоқлар билан ишловчи мутахассислар учун ҳам зарурий воситага айланган. Юқори талаб ва чекланган таклиф фирибгарлар учун қулай шароит яратмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам видеокарталар нархи сезиларли даражада юқори эканини ҳисобга олсак, маҳаллий харидорлар учун ҳам эҳтиёткорлик чоралари муҳим аҳамиятга эга. Мутахассислар шубҳали онлайн дўконлар ва ўта паст нархлардан қочишни, маҳсулотни фақат расмий дилерлардан ёки кафолатга эга бўлган ишончли сотувчилардан харид қилишни тавсия этадилар.

Шунингдек, видеокартани сотиб олаётганда уни жойида махсус дастурлар (масалан, GPU-З) ёрдамида текшириб кўриш, имкон бўлса, қурилманинг серия рақамини ишлаб чиқарувчи сайти орқали текшириш лозим. Акс ҳолда, ташқи кўриниши мукаммал, аммо ичи бўш бўлган қимматбаҳо "ўйинчоқ" қурбонига айланиш ҳеч гап эмас.

NVIDIAGeForce RTX 4090ТехнологияФирибгарликВидеокарта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиБугун, 21:55Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиBaseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиБугун, 21:26Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиХитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 21:25Blue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиBlue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиБугун, 21:21Канадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиКанадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиБугун, 21:18Физиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиФизиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди