Швейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритди

·2·Спорт
Швейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритди

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари миллионлаб мухлисларга унутилмас онларни тақдим этишда давом этмоқда. Мусобақанинг "B" гуруҳи 2-туридан ўрин олган навбатдаги шиддатли тўқнашувда Швейцария ҳамда Босния ва Герцеговина миллий терма жамоалари ўзаро куч синашдилар. Биринчи бўлими анча эҳтиёткорлик ва кучли ҳимоя остида ўтган баҳснинг иккинчи ярми ҳақиқий голлар шоусига айланиб кетди ва унда Мурат Якин шогирдлари 4:1 ҳисобидаги ишончли ва йирик ғалабани тантана қилишди.

Иккинчи бўлимдаги голлар шоуси ва қизил карточка

Учрашувнинг катта қисмида ҳар икки жамоа вакиллари ҳимоя чизиғида тартибли ўйин намойиш этишди. Бироқ баҳснинг сўнгги чорагида майдондаги вазият бутунлай ўзгариб кетди. 74-дақиқада швейцарияликларнинг маҳоратли ҳужумчиси Йохан Манзамби рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очишга муваффақ бўлди.

Ушбу голдан сўнг боснияликлар мувозанатни тиклаш учун бор кучлари билан олдинга интилишди, бироқ 80-дақиқада жамоа ҳимоячиси Муҳаремович қўполлиги учун ҳакам томонидан тўғридан-тўғри қизил карточка билан жазоланиб, майдонни тарк этди. Майдонда бир киши кўп бўлиб қолган Швейцария футболчилари ҳужумкорликни янада оширишди. Орадан ҳеч қанча ўтмай, 84-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Рубен Варгас орадаги фарқни иккитага оширди. Навбатдаги ҳужумларнинг бирида, яъни 90-дақиқада Йохан Манзамби яна бир бор юксак маҳорат кўрсатиб, ўз ҳисобига дублни расмийлаштирди — 3:0.

Учрашувга қўшиб берилган ҳакамлик дақиқалари эса иккала жамоа ишқибозлари учун ҳам кутилмаган драмаларни тақдим этди. Сўнгги сонияларда таслим бўлишни истамаган Босния ва Герцеговина вакилларидан Эрмин Маҳмич 90+3-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол этиб, ҳисобни бироз бўлса-да қисқартирди. Бироқ баҳсдаги охирги сўзни барибир Швейцария терма жамоаси сардори Гранит Жака айтди. У 90+8-дақиқада белгиланган пенальтини совуққонлик билан голга айлантириб, учрашувдаги якуний нуқтани қўйди — 4:1.

Мазкур муҳим ғалабадан сўнг Мурат Якин қўл остидаги Швейцария жамоаси ўз очколарини 4 тага етказиб, "B" гуруҳида якка пешқадамга айланиб олди. Боснияликлар эса бу мағлубиятдан сўнг плей-офф йўлида анча қийин аҳволга тушиб қолишди. Ушбу гуруҳнинг иккинчи тўқнашувида Канада ва Қатар терма жамоалари ўзаро майдонга тушади.

Учрашувнинг қисқача қайдномаси ва таркиблар:

  • Швейцария: Кобел, Видмер, Элведи, Аканжи, Родригес, Ридер (Варгас, 71), Эбишер (Соу, 71), Жака, Фройлер, Ндой, Эмболо.

  • Босния ва Герцеговина: Васил, Дедич, Катич, Муҳаремович, Колашинац, Таҳирович, Мемич, Алайбегович (Маҳмич, 90+1), Шунич, Демирович (Лукич, 86), Жеко (Бажратеравич, 64).

  • Голлар: Манзамби (74, 90), Варгас (84), Жака (90+7) — Маҳмич (90+3).

  • Четлатиш: Муҳаремович (80).

Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Швейцария терма жамоаси ҳақиқий Европа сифатидаги ва тартибли футбол намойиш этиб, ҳақли ва йирик ғалабани қўлга киритди. Босния ва Герцеговина терма жамоаси эса 80-дақиқагача майдонда мардонавор қаршилик кўрсатган бўлса-да, қизил карточка ва таркибдаги бир кишилик камчилик уларнинг режаларини бутунлай барбод қилди. Мурат Якин шогирдлари гуруҳдан чиқиш йўлида жуда катта қадам ташлашди.

Жаҳон чемпионатининг "B" гуруҳидаги қолган баҳслар, энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва Мундиал кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиПол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиБугун, 21:00Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Бугун, 20:59Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 20:46Абдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиАбдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиБугун, 20:44Тоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиТоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиБугун, 20:35Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиАббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди