Швейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритди
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқич учрашувлари миллионлаб мухлисларга унутилмас онларни тақдим этишда давом этмоқда. Мусобақанинг "B" гуруҳи 2-туридан ўрин олган навбатдаги шиддатли тўқнашувда Швейцария ҳамда Босния ва Герцеговина миллий терма жамоалари ўзаро куч синашдилар. Биринчи бўлими анча эҳтиёткорлик ва кучли ҳимоя остида ўтган баҳснинг иккинчи ярми ҳақиқий голлар шоусига айланиб кетди ва унда Мурат Якин шогирдлари 4:1 ҳисобидаги ишончли ва йирик ғалабани тантана қилишди.
Иккинчи бўлимдаги голлар шоуси ва қизил карточка
Учрашувнинг катта қисмида ҳар икки жамоа вакиллари ҳимоя чизиғида тартибли ўйин намойиш этишди. Бироқ баҳснинг сўнгги чорагида майдондаги вазият бутунлай ўзгариб кетди. 74-дақиқада швейцарияликларнинг маҳоратли ҳужумчиси Йохан Манзамби рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очишга муваффақ бўлди.
Ушбу голдан сўнг боснияликлар мувозанатни тиклаш учун бор кучлари билан олдинга интилишди, бироқ 80-дақиқада жамоа ҳимоячиси Муҳаремович қўполлиги учун ҳакам томонидан тўғридан-тўғри қизил карточка билан жазоланиб, майдонни тарк этди. Майдонда бир киши кўп бўлиб қолган Швейцария футболчилари ҳужумкорликни янада оширишди. Орадан ҳеч қанча ўтмай, 84-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Рубен Варгас орадаги фарқни иккитага оширди. Навбатдаги ҳужумларнинг бирида, яъни 90-дақиқада Йохан Манзамби яна бир бор юксак маҳорат кўрсатиб, ўз ҳисобига дублни расмийлаштирди — 3:0.
Учрашувга қўшиб берилган ҳакамлик дақиқалари эса иккала жамоа ишқибозлари учун ҳам кутилмаган драмаларни тақдим этди. Сўнгги сонияларда таслим бўлишни истамаган Босния ва Герцеговина вакилларидан Эрмин Маҳмич 90+3-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол этиб, ҳисобни бироз бўлса-да қисқартирди. Бироқ баҳсдаги охирги сўзни барибир Швейцария терма жамоаси сардори Гранит Жака айтди. У 90+8-дақиқада белгиланган пенальтини совуққонлик билан голга айлантириб, учрашувдаги якуний нуқтани қўйди — 4:1.
Мазкур муҳим ғалабадан сўнг Мурат Якин қўл остидаги Швейцария жамоаси ўз очколарини 4 тага етказиб, "B" гуруҳида якка пешқадамга айланиб олди. Боснияликлар эса бу мағлубиятдан сўнг плей-офф йўлида анча қийин аҳволга тушиб қолишди. Ушбу гуруҳнинг иккинчи тўқнашувида Канада ва Қатар терма жамоалари ўзаро майдонга тушади.
Учрашувнинг қисқача қайдномаси ва таркиблар:
Швейцария: Кобел, Видмер, Элведи, Аканжи, Родригес, Ридер (Варгас, 71), Эбишер (Соу, 71), Жака, Фройлер, Ндой, Эмболо.
Босния ва Герцеговина: Васил, Дедич, Катич, Муҳаремович, Колашинац, Таҳирович, Мемич, Алайбегович (Маҳмич, 90+1), Шунич, Демирович (Лукич, 86), Жеко (Бажратеравич, 64).
Голлар: Манзамби (74, 90), Варгас (84), Жака (90+7) — Маҳмич (90+3).
Четлатиш: Муҳаремович (80).
Замин спорт шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Швейцария терма жамоаси ҳақиқий Европа сифатидаги ва тартибли футбол намойиш этиб, ҳақли ва йирик ғалабани қўлга киритди. Босния ва Герцеговина терма жамоаси эса 80-дақиқагача майдонда мардонавор қаршилик кўрсатган бўлса-да, қизил карточка ва таркибдаги бир кишилик камчилик уларнинг режаларини бутунлай барбод қилди. Мурат Якин шогирдлари гуруҳдан чиқиш йўлида жуда катта қадам ташлашди.
Жаҳон чемпионатининг "B" гуруҳидаги қолган баҳслар, энг сўнгги эксклюзив янгиликлар ва Мундиал кундаликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…