Канадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилди

·9·Техно
Канадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилди

Канада тадқиқотчилари экстремал совуқ шароитларда ва музлайдиган сув ҳавзаларида ҳам узлуксиз ишлай оладиган ноодатий сузувчи қуёш электр станциясини ишлаб чиқишди. Ушбу технология қайта тикланувчи энергия манбаларини ҳатто энг шимолий ҳудудларда ҳам самарали қўллаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Анъанавий сузувчи қуёш панеллари учун қиш фаслидаги муз қатлами энг катта хавф ҳисобланади. Музнинг кенгайиши ва ҳаракати пластик платформаларни тезда ишдан чиқариши мумкин. Канадалик муҳандислар бу муаммони ҳал қилиш учун сув ўтказмайдиган эгилувчан кўпикли материал (пенопласт) ва ҳаво пуфакчалари тизимидан фойдаланишди.

Музга қарши пуфакчалар технологияси

Тизимнинг асоси сув тубига ўрнатилган аэрация насосидир. ixbt.com маълумотига кўра, насос сув тубига ҳаво ҳайдайди ва кўтарилаётган пуфакчалар сувнинг пастки илиқ қатламларини юқорига олиб чиқади. Натижада, станция атрофида ҳатто қаттиқ совуқда ҳам музламайдиган очиқ сув майдони сақланиб қолади.

Онтарио провинциясида ўтказилган синовлар шуни кўрсатдики, насоснинг ишлаши учун сарфланадиган энергия жуда кам — у панеллар ишлаб чиқараётган умумий қувватнинг бор-йўғи 0,02 фоизини ташкил этади. Тажриба қурилмаси бир йил давомида 7,7 МВ·соат электр энергияси ишлаб чиқаришга муваффақ бўлди.

Янги конструкция нафақат чидамлилиги, балки самарадорлиги билан ҳам ажралиб туради. Тадқиқотчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу тизимнинг фойдали иш коэффициенти анъанавий сузувчи платформаларга қараганда 2,7 фоизга юқори. Бу панелларнинг сув билан яқин алоқада бўлиши ва табиий совутилиши билан изоҳланади.

Сувни тежаш ва келажак истиқболлари

Электр энергияси ишлаб чиқаришдан ташқари, ушбу технология экологик жиҳатдан ҳам фойдалидир. Панеллар сув юзасини қуёш нури ва шамолдан тўсиб, буғланишни сезиларли даражада камайтиради. Олимларнинг таъкидлашича, кичик ҳовуз юзасининг ярмини шундай панеллар билан қоплаш орқали ҳар йили юзлаб кубометр сувни сақлаб қолиш мумкин.

Ўзбекистон каби иқлими кескин ўзгарувчан ва сув ресурслари чекланган ҳудудлар учун ҳам бу каби технологиялар келажакда долзарб бўлиши мумкин. Айниқса, қишда музлайдиган сув омборларида электр энергияси олиш ва ёзда буғланишнинг олдини олишда бу ечим қўл келади.

Ҳозирда лойиҳанинг кейинги босқичи режалаштирилмоқда. Тадқиқотчилар технологияни йирикроқ сув ҳавзаларида ва тижорат объектларида синаб кўришни мақсад қилишган. Агар синовлар муваффақиятли якунланса, шимолий мамлакатларда қуёш энергетикасидан фойдаланиш кўлами кескин кенгайиши кутилмоқда.

ТехнологияҚуёш ЭнергиясиКанадаИнновацияЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиБугун, 21:55Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиBaseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиБугун, 21:26Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиХитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 21:25Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиПластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиБугун, 21:23Blue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиBlue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиБугун, 21:21Физиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиФизиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди