Физиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашди

·9·Техно
Физиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашди

АҚШнинг нуфузли илмий марказлари тадқиқотчилари квант компьютерлари ва юқори технологияли сенсорлар яратиш йўлида муҳим кашфиётга қўл уришди. Аргон миллий лабораторияси, Пенсилвания штати университети ва Чикаго университети қошидаги Притскер молекуляр муҳандислик институти физиклари бор билан бойитилган олмос таркибида ўта ўтказувчанлик қандай пайдо бўлишини аниқлашга муваффақ бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Олмос узоқ вақтдан бери муҳандисларни нафақат дунёдаги энг қаттиқ материал сифатида, балки ўзининг рекорд даражадаги иссиқлик ўтказувчанлиги билан ҳам қизиқтириб келади. Бундан йигирма йилдан кўпроқ вақт олдин олимлар олмос панжарасига бор атомларини қўшиш уни изолятордан электр токини қаршиликсиз ўтказадиган ўта ўтказувчига айлантиришини аниқлашган эди. Бироқ, бу ҳодисанинг ички механизми шу пайтгача фан учун тўлиқ жумбоқ бўлиб қолаётган эди.

Кутилмаган кашфиёт: «Кўлмаклар» назарияси

Тадқиқот давомида физиклар бор атомлари бир текис тақсимланган юпқа олмос плёнкаларини яратдилар ва уларнинг микроскопик тузилишини синчиклаб ўргандилар. Ixbt.com маълумотига кўра, ташқи кўринишидан бир хил бўлиб туюлган материал ичида кутилмаганда микроскопик ўта ўтказувчан соҳалар шаклланиши маълум бўлди. Тадқиқотчилар бу ҳудудларни рамзий маънода «кўлмаклар» деб аташди.

Маълум бўлишича, ташқи шароитлар ўзгарганда, ушбу кичик соҳалар кенгайиши ва бир-бири билан туташиб, узлуксиз ўта ўтказувчан тармоқни ҳосил қилиши мумкин. Энг муҳими, олимлар ушбу соҳаларнинг хатти-ҳаракатларини бошқариш мумкинлигини исботладилар. Уларнинг ҳажми ва жойлашувига ҳарорат, магнит майдони, электр токи, бор концентрацияси ва ҳатто олмос плёнкасининг қалинлиги бевосита таъсир кўрсатади.

Квант технологияларида янги давр

Ушбу кашфиётнинг амалий аҳамияти беқиёсдир. Ҳозирги кунда квант тизимларини яратишда классик ва квант электроникасини бирлаштириш учун турли хил материаллардан фойдаланишга тўғри келади, бу эса жараённи мураккаблаштиради. Олмос эса бир вақтнинг ўзида ҳам ярим ўтказгич, ҳам ўта ўтказувчанлик хусусиятларини ўзида мужассам эта оладиган ноёб платформага айланиши мумкин.

Олимларнинг фикрича, келажакда бу кашфиёт «кристалл ичидаги квант тизимлари»ни яратиш имконини беради. Натижада, мавжуд кремний электроникаси билан осон интеграциялашадиган ихчам квант процессорлари, ўта сезгир датчиклар ва бошқа юқори технологияли қурилмалар ишлаб чиқарилади. Бу эса ҳисоблаш техникасининг янги авлодига ўтишни сезиларли даражада тезлаштиради.

ОлмосФизикаКвант КомпьютериТехнологияКашфиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиБугун, 21:55Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиBaseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиБугун, 21:26Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиХитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 21:25Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиПластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиБугун, 21:23Blue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиBlue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланадиБугун, 21:21Канадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиКанадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиБугун, 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди