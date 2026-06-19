Blue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланади

·8·Техно
Blue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланади

Миллиардер Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 28-май куни New Glenn ракетаси билан содир бўлган портлаш оқибатларини бартараф этиш ва парвозларни қайта тиклаш бўйича фаол ишларни бошлади. Канавирал бурнидаги ЛК-36 старт мажмуасида юз берган ушбу ҳодиса компания режалари учун жиддий синов бўлса-да, раҳбарият йил якунига қадар коинотга илк парвозларни амалга ошириш ниятидан воз кечмаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Парижда бўлиб ўтган VivaTech конференциясида Jeff Bezos ва компания бош директори Даве Лимп ушбу ҳодиса тафсилотлари ҳамда келажакдаги режалар ҳақида маълумот беришди. Уларнинг сўзларига кўра, портлаш оқибатида старт майдончасига жиддий зарар етган: хусусан, чақмоқдан ҳимоя қилиш минораси қулаб тушган ва ракетани вертикал ҳолатга келтирувчи транспорт-ўрнатиш мажмуаси бутунлай вайрон бўлган. ixbt.com маълумотига кўра, ҳодиса жойини тозалаш ишлари аллақачон якунланган ва қайта қуриш жараёни бошланган.

Вайронагарчилик кўламига қарамай, Blue Origin раҳбарияти вазият янада ёмонроқ бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда. Старт майдончасининг энг муҳим қисмлари, жумладан, ёқилғи резервуарлари ва асосий ерусти ускуналари шикастланмаган. Ҳозирда ҳудудда 400 дан ортиқ махсус қурилиш техникаси ишламоқда, бу эса тикланиш суръатлари юқори эканлигидан далолат беради.

Техник ўзгаришлар ва хавфсизлик чоралари

Ҳозирча Blue Origin портлашнинг аниқ сабабларини очиқламади, бироқ мутахассислар ракетанинг конструкцияси ва ерусти инфратузилмасига маълум ўзгартиришлар киритилишини тахмин қилишмоқда. Даве Лимпнинг сўзларига кўра, келажакда ракетани старт столига ўрнатишнинг янгича схемаси қўлланилиши мумкин. Бу эса келажакдаги эҳтимолий аварияларда қимматбаҳо транспорт-ўрнатиш мажмуасини йўқотиш хавфини камайтиради.

Ушбу кўнгилсиз ҳодисага қарамай, компаниянинг буюртмалар портфели ҳали ҳам салмоқли бўлиб қолмоқда. Blue Origin NASA билан Artemis ой дастури доирасида ҳамкорликни давом эттирмоқда ва Блуе Моон қўниш аппаратини ишлаб чиқиш устида ишламоқда. Шунингдек, компания ўзининг BE-7 двигателини синовдан ўтказишда давом этмоқда. Яқинда ўтказилган тестлардан бирида ушбу двигател 41 дақиқа давомида тўхтовсиз ишлади, бу эса ўз классидаги агрегатлар учун рекорд кўрсаткич ҳисобланади.

Экспертларнинг фикрича, New Glenn ракетасининг муваффақиятли парвози Blue Origin учун SpaceX каби рақобатчилар билан тенглашиш имконини беради. Оғир тоифадаги ушбу ракета нафақат тижорий сунъий йўлдошларни, балки инсониятнинг Ойга қайтиши билан боғлиқ муҳим юкларни ҳам орбитага олиб чиқиши кутилмоқда. Ҳозирда бутун дунё космик саноати вакиллари компаниянинг йил охиригача вада қилинган стартни амалга ошира олишини диққат билан кузатмоқда.

Blue OriginJeff BezosNew GlennNASAКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиXiaomi Европада ҳамёнбоп ТВ ФХ Mini LED 2026 телевизорлар сериясини тақдим этдиБугун, 21:55Baseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиBaseтен стартапи 1,5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозор қийматини кескин оширдиБугун, 21:26Хитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиХитой квант чиплари учун ўта тоза кремний-28 ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 21:25Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиПластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиБугун, 21:23Канадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиКанадада муздан қўрқмайдиган ноёб сузувчи қуёш электр станцияси яратилдиБугун, 21:18Физиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиФизиклар олмос ичида кутилмаган «ўта ўтказувчан кўлмаклар»ни аниқлашдиБугун, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди