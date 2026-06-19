Blue Origin портлашдан сўнг тикланмоқда: New Glenn йил якунигача парвозга тайёрланади
Миллиардер Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 28-май куни New Glenn ракетаси билан содир бўлган портлаш оқибатларини бартараф этиш ва парвозларни қайта тиклаш бўйича фаол ишларни бошлади. Канавирал бурнидаги ЛК-36 старт мажмуасида юз берган ушбу ҳодиса компания режалари учун жиддий синов бўлса-да, раҳбарият йил якунига қадар коинотга илк парвозларни амалга ошириш ниятидан воз кечмаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Парижда бўлиб ўтган VivaTech конференциясида Jeff Bezos ва компания бош директори Даве Лимп ушбу ҳодиса тафсилотлари ҳамда келажакдаги режалар ҳақида маълумот беришди. Уларнинг сўзларига кўра, портлаш оқибатида старт майдончасига жиддий зарар етган: хусусан, чақмоқдан ҳимоя қилиш минораси қулаб тушган ва ракетани вертикал ҳолатга келтирувчи транспорт-ўрнатиш мажмуаси бутунлай вайрон бўлган. ixbt.com маълумотига кўра, ҳодиса жойини тозалаш ишлари аллақачон якунланган ва қайта қуриш жараёни бошланган.
Вайронагарчилик кўламига қарамай, Blue Origin раҳбарияти вазият янада ёмонроқ бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда. Старт майдончасининг энг муҳим қисмлари, жумладан, ёқилғи резервуарлари ва асосий ерусти ускуналари шикастланмаган. Ҳозирда ҳудудда 400 дан ортиқ махсус қурилиш техникаси ишламоқда, бу эса тикланиш суръатлари юқори эканлигидан далолат беради.
Техник ўзгаришлар ва хавфсизлик чоралариҲозирча Blue Origin портлашнинг аниқ сабабларини очиқламади, бироқ мутахассислар ракетанинг конструкцияси ва ерусти инфратузилмасига маълум ўзгартиришлар киритилишини тахмин қилишмоқда. Даве Лимпнинг сўзларига кўра, келажакда ракетани старт столига ўрнатишнинг янгича схемаси қўлланилиши мумкин. Бу эса келажакдаги эҳтимолий аварияларда қимматбаҳо транспорт-ўрнатиш мажмуасини йўқотиш хавфини камайтиради.
Ушбу кўнгилсиз ҳодисага қарамай, компаниянинг буюртмалар портфели ҳали ҳам салмоқли бўлиб қолмоқда. Blue Origin NASA билан Artemis ой дастури доирасида ҳамкорликни давом эттирмоқда ва Блуе Моон қўниш аппаратини ишлаб чиқиш устида ишламоқда. Шунингдек, компания ўзининг BE-7 двигателини синовдан ўтказишда давом этмоқда. Яқинда ўтказилган тестлардан бирида ушбу двигател 41 дақиқа давомида тўхтовсиз ишлади, бу эса ўз классидаги агрегатлар учун рекорд кўрсаткич ҳисобланади.
Экспертларнинг фикрича, New Glenn ракетасининг муваффақиятли парвози Blue Origin учун SpaceX каби рақобатчилар билан тенглашиш имконини беради. Оғир тоифадаги ушбу ракета нафақат тижорий сунъий йўлдошларни, балки инсониятнинг Ойга қайтиши билан боғлиқ муҳим юкларни ҳам орбитага олиб чиқиши кутилмоқда. Ҳозирда бутун дунё космик саноати вакиллари компаниянинг йил охиригача вада қилинган стартни амалга ошира олишини диққат билан кузатмоқда.
…