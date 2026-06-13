Meta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқда
Meta компаниясининг бир неча ой аввал ташкил этилган Апплиед AI бўлимида ишловчи муҳандислар ички муҳитдан кескин норози бўлишмоқда. Виред нашри хабарига кўра, компания сунъий интеллектни ривожлантириш учун миллиардлаб доллар сарфлаётган бир пайтда, ходимлар ўзларини “мажбурий чақирилувчилар”дек ҳис қилишмоқда. Яқинда ўтказилган ёпиқ тақдимот вақтида номаълум ходим жонли эфирни эгаллаб олиб, раҳбариятга нисбатан ҳақоратли сўзлар ишлатгани вазият қанчалик жиддийлигини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Тахминан 6500 нафар муҳандис ва маҳсулот менежерларидан иборат ушбу бўлим ходимлари ўз ишларини “руҳни синдирувчи” деб таърифлашмоқда. Уларнинг асосий вазифаси AI моделларини ўқитиш учун кодлаш муаммолари ва жумбоқлар яратишдан иборат. Кўплаб ходимлар ушбу гуруҳга ўз хоҳишисиз, “ё қўшил, ё бўшат” деган талаб остида ўтказилганини айтишмоқда. Бир ходим ушбу бўлимни “ҳақиқий гулаг” деб атаган бўлса, бошқалари ишнинг бир хиллиги ва зерикарлилигидан шикоят қилмоқда.
Mark Zuckerberg ички йиғилишда нима учун ташқи пудратчилар ўрнига ўз муҳандисларини бу ишга жалб қилганини тушунтирган. Унинг фикрича, Meta ходимларининг интеллектуал салоҳияти учинчи томон хизматларидан анча юқори ва бу AI моделларини сифатлироқ ўқитишга ёрдам беради. Бироқ, 1600 дан ортиқ ходим компаниянинг уларнинг ҳар бир клавиатура босишини кузатиш дастурига қарши петиция имзолаган.
Компаниядаги умумий кайфият шу қадар ёмонлашганки, Meta маҳсулотлар бўйича директори Чрис Кох ходимлар билан мулоқотда “шафқатсиз” муҳит мавжудлигини тан олишга мажбур бўлди. Апплиед AI жамоасига аввалроқ метаверсе лойиҳаси учун 83 миллиард доллар сарфлаган Реалитй Лабс бўлими собиқ вице-президенти Маҳер Саба раҳбарлик қилмоқда. Ҳозирда ушбу янги тузилма Meta CTOси Андрев Босвортга бўйсунади.
…