OpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшди

·25·Техно
OpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшди

Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўзининг акцияларини биржада оммавий жойлаштириш (IPO) жараёнига тайёргарлик кўриш доирасида кадрлар сиёсатида йирик ўзгаришларни амалга оширмоқда. Компания соҳанинг ҳақиқий афсонаси, Google DeepMind вакили Ноам Шазеер ҳамда АҚШнинг собиқ президенти Доналд Трумп маъмуриятида фаолият юритган Деан Баллни ўз жамоасига жалб қилди. Бу қадам OpenAI учун нафақат технологик устунликни, балки сиёсий ва стратегик барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ноам Шазеер замонавий генератив сунъий интеллект технологияларининг асосчиларидан бири саналади. У 2017-йилда эълон қилинган ва бугунги кунда ChatGPT каби тизимлар асосини ташкил этувчи Трансформер архитектурасини тавсифлаб берган машҳур “Аттентион Ис Алл Ёу Неед” илмий мақоласининг ҳаммуаллифидир. Шазеер узоқ йиллар Google тизимида ишлаган ва Чарактер AI стартапига асос солган. Унинг OpenAI жамоасига қўшилиши компаниянинг технологик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Стратегик келажак ва ҳукумат билан алоқалар

Компаниянинг яна бир муҳим хариди — Деан Балл бўлиб, у OpenAI таркибида янги ташкил этилган “Стратегик Футурес” (Стратегик келажак) жамоасига раҳбарлик қилади. Балл аввалроқ Оқ уйда сунъий интеллект бўйича ҳаракатлар режасини ишлаб чиқишда қатнашган тажрибали мутахассисдир. У бевосита компаниянинг стратегия бўйича директори Жасон Квон билан ҳамкорликда иш олиб боради.

Деан Баллнинг сўзларига кўра, янги жамоа қуйидаги муҳим йўналишларга эътибор қаратади:

  • Катастрофик хавф-хатарларни бошқариш ва хавфсизлик;
  • Сунъий интеллектнинг меҳнат бозорига таъсири;
  • Ҳукуматлар, хусусан, АҚШ федерал ҳукумати ва жамият билан ўзаро муносабатлар;
  • Тизимларнинг ўз-ўзини такомиллаштириш жараёнларини назорат қилиш.
Ушбу тайинловлар OpenAI учун рақобат муҳити кескинлашган бир пайтда юз бермоқда. Масалан, унинг асосий рақобатчиларидан бири бўлган Anthropic компанияси ҳозирда АҚШ ҳукумати томонидан жиддий босимларга дуч келмоқда. Доналд Трумп маъмурияти Anthropic'нинг сўнгги моделлари бўлган Fable 5 ва Мйтос 5 учун экспорт назорати тақиқини жорий этган, бу эса ушбу моделларнинг бутунлай тўхтатилишига сабаб бўлган.

Те Информатион нашрининг маълумотларига кўра, Ноам Шазеернинг Google'дан кетиши нафақат технологик, балки ички сиёсий қарашлар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Унинг корпоратив мессенжерларда трансгендерлар идентификацияси ва Ғазодаги уруш борасидаги фикрлари раҳбарият томонидан ўчириб ташланган эди. Бироқ, OpenAI учун унинг интеллектуал салоҳияти ҳар қандай зиддиятли қарашлардан устунроқ кўрилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, OpenAI бундай “оғир вазнли” мутахассисларни жалб қилиш орқали ўзининг бозордаги монопол мавқеини мустаҳкамламоқчи. IPO арафасида турган компания учун ҳам техник даҳолар, ҳам ҳукумат коридорларини яхши биладиган инсайдерларнинг борлиги инвесторлар ишончини қозонишда ҳал қилувчи омил бўлади. Бу ҳаракатлар OpenAI нафақат технологик лаборатория, балки глобал сиёсатга таъсир кўрсатувчи қудратли корпорацияга айланаётганидан далолат беради.

OpenAIGoogleChatGPTСунъий IntelлектIPO
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Й Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврЙ Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврБугун, 19:53Rivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиRivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиБугун, 19:26АҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиАҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиБугун, 19:22Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиСунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиКеча, 18:57Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиRivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиКеча, 18:53Amazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаAmazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаКеча, 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди