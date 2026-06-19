OpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшди
Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўзининг акцияларини биржада оммавий жойлаштириш (IPO) жараёнига тайёргарлик кўриш доирасида кадрлар сиёсатида йирик ўзгаришларни амалга оширмоқда. Компания соҳанинг ҳақиқий афсонаси, Google DeepMind вакили Ноам Шазеер ҳамда АҚШнинг собиқ президенти Доналд Трумп маъмуриятида фаолият юритган Деан Баллни ўз жамоасига жалб қилди. Бу қадам OpenAI учун нафақат технологик устунликни, балки сиёсий ва стратегик барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ноам Шазеер замонавий генератив сунъий интеллект технологияларининг асосчиларидан бири саналади. У 2017-йилда эълон қилинган ва бугунги кунда ChatGPT каби тизимлар асосини ташкил этувчи Трансформер архитектурасини тавсифлаб берган машҳур “Аттентион Ис Алл Ёу Неед” илмий мақоласининг ҳаммуаллифидир. Шазеер узоқ йиллар Google тизимида ишлаган ва Чарактер AI стартапига асос солган. Унинг OpenAI жамоасига қўшилиши компаниянинг технологик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Стратегик келажак ва ҳукумат билан алоқаларКомпаниянинг яна бир муҳим хариди — Деан Балл бўлиб, у OpenAI таркибида янги ташкил этилган “Стратегик Футурес” (Стратегик келажак) жамоасига раҳбарлик қилади. Балл аввалроқ Оқ уйда сунъий интеллект бўйича ҳаракатлар режасини ишлаб чиқишда қатнашган тажрибали мутахассисдир. У бевосита компаниянинг стратегия бўйича директори Жасон Квон билан ҳамкорликда иш олиб боради.
Деан Баллнинг сўзларига кўра, янги жамоа қуйидаги муҳим йўналишларга эътибор қаратади:
- Катастрофик хавф-хатарларни бошқариш ва хавфсизлик;
- Сунъий интеллектнинг меҳнат бозорига таъсири;
- Ҳукуматлар, хусусан, АҚШ федерал ҳукумати ва жамият билан ўзаро муносабатлар;
- Тизимларнинг ўз-ўзини такомиллаштириш жараёнларини назорат қилиш.
Те Информатион нашрининг маълумотларига кўра, Ноам Шазеернинг Google'дан кетиши нафақат технологик, балки ички сиёсий қарашлар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Унинг корпоратив мессенжерларда трансгендерлар идентификацияси ва Ғазодаги уруш борасидаги фикрлари раҳбарият томонидан ўчириб ташланган эди. Бироқ, OpenAI учун унинг интеллектуал салоҳияти ҳар қандай зиддиятли қарашлардан устунроқ кўрилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, OpenAI бундай “оғир вазнли” мутахассисларни жалб қилиш орқали ўзининг бозордаги монопол мавқеини мустаҳкамламоқчи. IPO арафасида турган компания учун ҳам техник даҳолар, ҳам ҳукумат коридорларини яхши биладиган инсайдерларнинг борлиги инвесторлар ишончини қозонишда ҳал қилувчи омил бўлади. Бу ҳаракатлар OpenAI нафақат технологик лаборатория, балки глобал сиёсатга таъсир кўрсатувчи қудратли корпорацияга айланаётганидан далолат беради.
…