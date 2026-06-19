Ethereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқда

·8·Иқтисодиёт
Ethereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқда

Ethereum Фоундатион (ЭФ) нотижорат ташкилоти сўнгги ойларда жиддий кадрлар ўзгаришини бошдан кечирмоқда. Дунёдаги иккинчи йирик криптовалюта тармоғининг ривожланиши учун масъул бўлган ушбу тузилма ўзининг юқори лавозимли раҳбарларидан яна бирини йўқотди. Бу ҳодиса Ethereum экотизимида бошқарув фалсафаси ва истеъдодларни сақлаб қолиш борасидаги баҳсларни янада авж олдирди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ташкилотнинг ҳаммуаллиф-ижрочи директори Ҳсиао-Веи Ванг ўз лавозимини тарк этганини расман эълон қилди. У ижтимоий тармоқлардаги баёнотида "Ethereum ҳар қандай лавозимдан кўра муҳимроқ" эканини таъкидлаб, ҳозирча келажакдаги режалари борасида бир қарорга келмаганини билдирди. Вангнинг кетиши унинг қисқа муддатли таътилдан қайтганидан сўнг дарҳол юз бергани кўпчиликда саволлар туғдирди.

Тизимли ўзгаришлар ва ички босим

Ethereum асосчиси Vitalik Buterin ушбу ҳолатга муносабат билдириб, Ҳсиао-Веи Ванг фонддаги энг қийин вазифалардан бирини бажарганини эътироф этди. Шуниси эътиборлики, жорий йил бошида яна бир раҳбар — Томаш Станчак ҳам ўз постини тарк этган эди. Йил бошидан буён фондда жами 19 га яқин ходим ишдан кетган ёки қисқартирилган, бироқ айнан асосий контрибуторлар ва топ-менежерларнинг кетиши бозор иштирокчилари эътиборини кўпроқ тортмоқда.

Ушбу кадрлар алмашинуви Ethereum тармоғи кучли рақобат ва Ether (ETH) нархининг бозор кўрсаткичлари бўйича босим остида қолган даврига тўғри келди. Кўплаб таҳлилчилар фондни тармоқни тарғиб қилишда сусткашликда айбламоқда. Бироқ Vitalik Buterin бундай танқидларни рад этиб, фонд Ethereum маркази эмас, балки умумий тизимнинг бир қисми эканини таъкидлаб келади.

Марказлашмаган бошқарув сари қадам

Ethereum Фоундатион жорий йилнинг март ойида ўзининг янгиланган мандатини эълон қилган эди. Унга кўра, ташкилотнинг асосий мақсади — Ethereum тармоғини шундай даражага етказишки, ҳатто фонд ва асосий дастурчилар эртага ғойиб бўлган тақдирда ҳам, протокол мустақил равишда ишлашда ва ривожланишда давом этиши керак. Бу "мустақил яшаб қолиш тести" деб аталмоқда.

Ушбу фалсафа Vitalik Buterinнинг Лаер-2 (иккинчи даражали тармоқлар) ечимларига бўлган муносабатини ҳам ўзгартирди. Унинг фикрича, кўплаб Лаер-2 лойиҳалари ҳақиқий марказлашмаганлик даражасига эриша олмади. Шу сабабли, фонд ҳозирда асосий тармоқни (маиннет) кенгайтириш ва унинг ўтказувчанлик қобилиятини оширишга кўпроқ эътибор қаратмоқда.

Экспертларнинг фикрича, Ethereum Фоундатион таркибидаги бу каби ўзгаришлар узоқ муддатли истиқболда лойиҳанинг янада мустақил ва демократик бўлишига хизмат қилиши мумкин. Бироқ қисқа муддатда етакчи мутахассисларнинг кетиши янги технологик янгиланишлар тезлигига таъсир кўрсатиши хавфи мавжуд.

EthereumVitalik ButerinКриптовалютаБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаКанадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаБугун, 20:20Bitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиBitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиБугун, 19:55Крипто бозорида ҳуқуқий кураш: КМE Груп АҚШ регуляторини судга бердиКрипто бозорида ҳуқуқий кураш: КМE Груп АҚШ регуляторини судга бердиКеча, 17:57ҲИВE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиҲИВE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиКеча, 17:55Bitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиBitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиКеча, 15:15Bitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиBitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиКеча, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда