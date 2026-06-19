Ethereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқда
Ethereum Фоундатион (ЭФ) нотижорат ташкилоти сўнгги ойларда жиддий кадрлар ўзгаришини бошдан кечирмоқда. Дунёдаги иккинчи йирик криптовалюта тармоғининг ривожланиши учун масъул бўлган ушбу тузилма ўзининг юқори лавозимли раҳбарларидан яна бирини йўқотди. Бу ҳодиса Ethereum экотизимида бошқарув фалсафаси ва истеъдодларни сақлаб қолиш борасидаги баҳсларни янада авж олдирди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ташкилотнинг ҳаммуаллиф-ижрочи директори Ҳсиао-Веи Ванг ўз лавозимини тарк этганини расман эълон қилди. У ижтимоий тармоқлардаги баёнотида "Ethereum ҳар қандай лавозимдан кўра муҳимроқ" эканини таъкидлаб, ҳозирча келажакдаги режалари борасида бир қарорга келмаганини билдирди. Вангнинг кетиши унинг қисқа муддатли таътилдан қайтганидан сўнг дарҳол юз бергани кўпчиликда саволлар туғдирди.
Тизимли ўзгаришлар ва ички босимEthereum асосчиси Vitalik Buterin ушбу ҳолатга муносабат билдириб, Ҳсиао-Веи Ванг фонддаги энг қийин вазифалардан бирини бажарганини эътироф этди. Шуниси эътиборлики, жорий йил бошида яна бир раҳбар — Томаш Станчак ҳам ўз постини тарк этган эди. Йил бошидан буён фондда жами 19 га яқин ходим ишдан кетган ёки қисқартирилган, бироқ айнан асосий контрибуторлар ва топ-менежерларнинг кетиши бозор иштирокчилари эътиборини кўпроқ тортмоқда.
Ушбу кадрлар алмашинуви Ethereum тармоғи кучли рақобат ва Ether (ETH) нархининг бозор кўрсаткичлари бўйича босим остида қолган даврига тўғри келди. Кўплаб таҳлилчилар фондни тармоқни тарғиб қилишда сусткашликда айбламоқда. Бироқ Vitalik Buterin бундай танқидларни рад этиб, фонд Ethereum маркази эмас, балки умумий тизимнинг бир қисми эканини таъкидлаб келади.
Марказлашмаган бошқарув сари қадамEthereum Фоундатион жорий йилнинг март ойида ўзининг янгиланган мандатини эълон қилган эди. Унга кўра, ташкилотнинг асосий мақсади — Ethereum тармоғини шундай даражага етказишки, ҳатто фонд ва асосий дастурчилар эртага ғойиб бўлган тақдирда ҳам, протокол мустақил равишда ишлашда ва ривожланишда давом этиши керак. Бу "мустақил яшаб қолиш тести" деб аталмоқда.
Ушбу фалсафа Vitalik Buterinнинг Лаер-2 (иккинчи даражали тармоқлар) ечимларига бўлган муносабатини ҳам ўзгартирди. Унинг фикрича, кўплаб Лаер-2 лойиҳалари ҳақиқий марказлашмаганлик даражасига эриша олмади. Шу сабабли, фонд ҳозирда асосий тармоқни (маиннет) кенгайтириш ва унинг ўтказувчанлик қобилиятини оширишга кўпроқ эътибор қаратмоқда.
Экспертларнинг фикрича, Ethereum Фоундатион таркибидаги бу каби ўзгаришлар узоқ муддатли истиқболда лойиҳанинг янада мустақил ва демократик бўлишига хизмат қилиши мумкин. Бироқ қисқа муддатда етакчи мутахассисларнинг кетиши янги технологик янгиланишлар тезлигига таъсир кўрсатиши хавфи мавжуд.
…