Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норози
Замонавий технологиялар ҳаётимизнинг барча жабҳаларига кириб бораётган бир пайтда, инсоний муносабатлар ва танишув масалаларида сунъий интеллектга (AI) бўлган ишонч ҳали ҳам пастлигича қолмоқда. Tinder, Hinge ва OkCupid каби машҳур платформалар эгаси ҳисобланган Match Group компанияси ўтказган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, фойдаланувчиларнинг қарийб ярми ишқий муносабатларда AI аралашувига салбий муносабатда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сўровномада иштирок этган 18 ёшдан 39 ёшгача бўлган 1000 нафар фойдаланувчининг 47 фоизи танишув жараёнида сунъий интеллектдан фойдаланишни ёқламаслигини билдирган. Бу кўрсаткич шуни англатадики, одамлар технология инсоний ҳис-туйғулар ўрнини эгаллашидан чўчимоқда. Match Group ҳисоботига кўра, айниқса аёллар ўртасида бу борадаги қаршилик кучлироқ — 18-24 ёшли хотин-қизларнинг 51 фоизи AI ҳамроҳ-иловаларидан фойдаланадиган инсон билан учрашишни рад этишини маълум қилган.
Технологик ёрдам ва инсоний самимийлик чегарасиШунга қарамай, фойдаланувчилар сунъий интеллектни бутунлай инкор этаётгани йўқ. Тадқиқот иштирокчиларининг 64 фоизи AI уларнинг танишув жараёнини осонлаштириши мумкинлигини тан олган. Фойдаланувчилар технологиядан кўпроқ техник масалаларда, масалан, профил учун энг яхши суратларни танлаш ёки қизиқарлироқ тавсиф ёзишда ёрдам кутишмоқда. Яни, одамлар "қийин қисмларни" техникага топшириб, мулоқотнинг самимий ва инсоний қисмини ўзларида сақлаб қолишни исташади.
Ҳозирда Tinder каби иловалар AI воситаларини жорий этиш учун катта маблағ сарфламоқда, Bumble эса Бее деб номланган махсус рақамли ёрдамчини ишга туширган. Ҳатто баъзи стартаплар фойдаланувчилар ўрнига бир-бири билан гаплашадиган "шахсий ботлар" ғоясини илгари сурмоқда. Бироқ Match Group мутахассислари бу каби ёндашувлар жамият томонидан қабул қилинмаслиги, чунки "ботларимиз келишиб қолди" деган ибора ҳеч қачон романтик учрашув учун асос бўла олмаслигини таъкидламоқда.
Ўзбекистон бозоридаги ҳолат ва тенденцияларЎзбекистонда ҳам Tinder ва Мамба каби халқаро платформалар, шунингдек, маҳаллий танишув хизматлари оммалашиб бормоқда. Гарчи бизда бундай кенг кўламли тадқиқотлар ўтказилмаган бўлса-да, глобал тенденциялар маҳаллий аудиторияга ҳам таъсир кўрсатиши табиий. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам мулоқотдаги самимийлик ва суҳбатдошнинг ҳақиқийлиги бирламчи аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, танишув иловалари ишлаб чиқувчилари учун асосий хулоса аниқ: одамлар робот билан ишқий муносабат қуришни ёки технология ҳаддан ташқари кўп аралашган сунъий тажрибани исташмайди. AI фақат ёрдамчи восита бўлиб қолиши, мулоқот ва ҳиссиётлар эса инсон ихтиёрида қолиши шарт.
…