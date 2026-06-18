Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норози

·30·Техно
Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норози

Замонавий технологиялар ҳаётимизнинг барча жабҳаларига кириб бораётган бир пайтда, инсоний муносабатлар ва танишув масалаларида сунъий интеллектга (AI) бўлган ишонч ҳали ҳам пастлигича қолмоқда. Tinder, Hinge ва OkCupid каби машҳур платформалар эгаси ҳисобланган Match Group компанияси ўтказган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, фойдаланувчиларнинг қарийб ярми ишқий муносабатларда AI аралашувига салбий муносабатда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўровномада иштирок этган 18 ёшдан 39 ёшгача бўлган 1000 нафар фойдаланувчининг 47 фоизи танишув жараёнида сунъий интеллектдан фойдаланишни ёқламаслигини билдирган. Бу кўрсаткич шуни англатадики, одамлар технология инсоний ҳис-туйғулар ўрнини эгаллашидан чўчимоқда. Match Group ҳисоботига кўра, айниқса аёллар ўртасида бу борадаги қаршилик кучлироқ — 18-24 ёшли хотин-қизларнинг 51 фоизи AI ҳамроҳ-иловаларидан фойдаланадиган инсон билан учрашишни рад этишини маълум қилган.

Технологик ёрдам ва инсоний самимийлик чегараси

Шунга қарамай, фойдаланувчилар сунъий интеллектни бутунлай инкор этаётгани йўқ. Тадқиқот иштирокчиларининг 64 фоизи AI уларнинг танишув жараёнини осонлаштириши мумкинлигини тан олган. Фойдаланувчилар технологиядан кўпроқ техник масалаларда, масалан, профил учун энг яхши суратларни танлаш ёки қизиқарлироқ тавсиф ёзишда ёрдам кутишмоқда. Яни, одамлар "қийин қисмларни" техникага топшириб, мулоқотнинг самимий ва инсоний қисмини ўзларида сақлаб қолишни исташади.

Ҳозирда Tinder каби иловалар AI воситаларини жорий этиш учун катта маблағ сарфламоқда, Bumble эса Бее деб номланган махсус рақамли ёрдамчини ишга туширган. Ҳатто баъзи стартаплар фойдаланувчилар ўрнига бир-бири билан гаплашадиган "шахсий ботлар" ғоясини илгари сурмоқда. Бироқ Match Group мутахассислари бу каби ёндашувлар жамият томонидан қабул қилинмаслиги, чунки "ботларимиз келишиб қолди" деган ибора ҳеч қачон романтик учрашув учун асос бўла олмаслигини таъкидламоқда.

Ўзбекистон бозоридаги ҳолат ва тенденциялар

Ўзбекистонда ҳам Tinder ва Мамба каби халқаро платформалар, шунингдек, маҳаллий танишув хизматлари оммалашиб бормоқда. Гарчи бизда бундай кенг кўламли тадқиқотлар ўтказилмаган бўлса-да, глобал тенденциялар маҳаллий аудиторияга ҳам таъсир кўрсатиши табиий. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам мулоқотдаги самимийлик ва суҳбатдошнинг ҳақиқийлиги бирламчи аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, танишув иловалари ишлаб чиқувчилари учун асосий хулоса аниқ: одамлар робот билан ишқий муносабат қуришни ёки технология ҳаддан ташқари кўп аралашган сунъий тажрибани исташмайди. AI фақат ёрдамчи восита бўлиб қолиши, мулоқот ва ҳиссиётлар эса инсон ихтиёрида қолиши шарт.

Match GroupTinderСунъий IntelлектТехнологияТанишув Иловалари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиOpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиБугун, 19:57Й Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврЙ Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврБугун, 19:53Rivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиRivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиБугун, 19:26АҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиАҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиБугун, 19:22Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиRivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиКеча, 18:53Amazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаAmazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаКеча, 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди