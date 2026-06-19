Ливерпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилди

·36·Спорт
Ливерпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилди

Англиянинг Ливерпул клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик юришини амалга оширди. Мерсисайдликлар Испания терма жамоаси ва Осасуна клуби ҳужумчиси Виктор Мунёс билан шартнома имзолаганини расман тасдиқлади. Ушбу трансфер Англия Премер-лигасидаги рақобат фонида амалга оширилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Ливерпул футболчининг шартномасида кўрсатилган 34 миллион фунт стерлинг (тахминан 45 миллион доллар) миқдоридаги товон пулини тўлиқ фаоллаштирган. Бу қадам клубга бошқа даъвогарлар билан музокарага киришмасдан, трансферни тез фурсатда якунлаш имконини берди. Ҳозирда Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган 22 ёшли вингер АҚШнинг Теннесси штатидаги терма жамоа қароргоҳида тиббий кўрикдан ўтди.

Нюкасл билан рақобат ва тезкор келашув

Виктор Мунёс учун курашда Нюкасл жамоаси ҳам фаол иштирок этаётган эди. "Ҳаккалар" Энтони Гордонни Барселона клубига сотганидан сўнг, унинг ўрнини айнан Мунёс билан тўлдиришни режалаштирган эди. Бироқ Ливерпул раҳбариятининг товон пулини бир неча бўлиб эмас, балки тўлиқ ва дарҳол тўлашга тайёрлиги Нюкаслнинг режаларини чиппакка чиқарди.

Мунёс Ливерпулнинг янги бош мураббийи Андони Ираола давридаги илк йирик хариди бўлди. Мураббий ёш испанияликнинг тактик мослашувчанлиги ва юқори иш қобилиятини қадрлаши, унинг Анфиелддаги юқори интенсивликка асосланган ўйин услубига тўлиқ мос тушишига ишониши айтилмоқда. Футболчи халқаро рухсатнома ва ишчи визаси билан боғлиқ ҳужжатлар расмийлаштирилгач, жамоага қўшилади.

Виктор Мунёс ўтган мавсумда Осасуна сафида 34 та ўйинда майдонга тушиб, 7 та гол ва 5 та голли узатмани амалга оширди. Унинг техник маҳорати бежиз эмас, боиси футболчи ўз вақтида ҳам Барселона, ҳам Реал Мадрид академияларида таҳсил олган. Испания терма жамоасидаги дебютини жорий йилнинг март ойида Сербия дарвозасига гол уриш билан нишонлаган эди.

Ушбу трансфер Ливерпулнинг янги мавсум олдидан ўз ҳужум чизиғини ёшартириш ва кучайтириш борасидаги жиддий ниятини кўрсатмоқда. Мунёснинг чап қанот ҳужумидаги тезкорлиги ва техникаси жамоанинг ҳужум салоҳиятини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.

ЛиверпулТрансферВиктор МунёсАнглия Премер-лигасиОсасуна
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиТоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиБугун, 20:35Аббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиАббосбек Файзуллаев ЖЧ-2026да ноёб тарихий рекорд ўрнатдиБугун, 20:32Ливерпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул РБ Лейпциг юлдузи Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиБугун, 19:55Инфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутладиИнфантино Ўзбекистонни жаҳон чемпионатидаги тарихий дебюти билан қутладиБугун, 19:36Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидан четга чиқиши керакми? Боатенг кескин фикр билдирдиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидан четга чиқиши керакми? Боатенг кескин фикр билдирдиБугун, 19:13Жуд Беллингем танқидларга жавоб берди: Реал Мадрид юлдузи ўз хатоларини тан олдиЖуд Беллингем танқидларга жавоб берди: Реал Мадрид юлдузи ўз хатоларини тан олдиКеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди