Ливерпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилди
Англиянинг Ливерпул клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик юришини амалга оширди. Мерсисайдликлар Испания терма жамоаси ва Осасуна клуби ҳужумчиси Виктор Мунёс билан шартнома имзолаганини расман тасдиқлади. Ушбу трансфер Англия Премер-лигасидаги рақобат фонида амалга оширилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Ливерпул футболчининг шартномасида кўрсатилган 34 миллион фунт стерлинг (тахминан 45 миллион доллар) миқдоридаги товон пулини тўлиқ фаоллаштирган. Бу қадам клубга бошқа даъвогарлар билан музокарага киришмасдан, трансферни тез фурсатда якунлаш имконини берди. Ҳозирда Испания терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган 22 ёшли вингер АҚШнинг Теннесси штатидаги терма жамоа қароргоҳида тиббий кўрикдан ўтди.
Нюкасл билан рақобат ва тезкор келашувВиктор Мунёс учун курашда Нюкасл жамоаси ҳам фаол иштирок этаётган эди. "Ҳаккалар" Энтони Гордонни Барселона клубига сотганидан сўнг, унинг ўрнини айнан Мунёс билан тўлдиришни режалаштирган эди. Бироқ Ливерпул раҳбариятининг товон пулини бир неча бўлиб эмас, балки тўлиқ ва дарҳол тўлашга тайёрлиги Нюкаслнинг режаларини чиппакка чиқарди.
Мунёс Ливерпулнинг янги бош мураббийи Андони Ираола давридаги илк йирик хариди бўлди. Мураббий ёш испанияликнинг тактик мослашувчанлиги ва юқори иш қобилиятини қадрлаши, унинг Анфиелддаги юқори интенсивликка асосланган ўйин услубига тўлиқ мос тушишига ишониши айтилмоқда. Футболчи халқаро рухсатнома ва ишчи визаси билан боғлиқ ҳужжатлар расмийлаштирилгач, жамоага қўшилади.
Виктор Мунёс ўтган мавсумда Осасуна сафида 34 та ўйинда майдонга тушиб, 7 та гол ва 5 та голли узатмани амалга оширди. Унинг техник маҳорати бежиз эмас, боиси футболчи ўз вақтида ҳам Барселона, ҳам Реал Мадрид академияларида таҳсил олган. Испания терма жамоасидаги дебютини жорий йилнинг март ойида Сербия дарвозасига гол уриш билан нишонлаган эди.
Ушбу трансфер Ливерпулнинг янги мавсум олдидан ўз ҳужум чизиғини ёшартириш ва кучайтириш борасидаги жиддий ниятини кўрсатмоқда. Мунёснинг чап қанот ҳужумидаги тезкорлиги ва техникаси жамоанинг ҳужум салоҳиятини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.
…