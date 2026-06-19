Bitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилди

·10·Иқтисодиёт
Bitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилди

Криптовалюта бозорининг етакчиси бўлган Bitcoin (BTC) ҳозирда сунъий интеллект (AI) соҳасидаги компаниялар акцияларига қараганда анча паст баҳоланмоқда. Битвисе Инвестментс таҳлилчиларининг маълумотларига кўра, криптовалюта Маер Мультипле кўрсаткичи бўйича "чуқур қиймат" (деэп валуе) ҳудудига кирган бўлса-да, АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан кутилаётган қатъий чоралар инвесторларни эҳтиёткорликка чорламоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Битвисе таҳлилига кўра, Bitcoin нархининг 200 кунлик ўртача кўрсаткичга нисбати 1.0 даражасидан пастга тушган. Тарихан бундай ҳолат узоқ муддатли активларни тўплаш (аккумуляция) даври ҳисобланади. Бироқ, бозорга янги капитал кириб келиши секинлашган, бу эса CryptoҚуант маълумотларида ҳам ўз аксини топмоқда. Хусусан, реализация қилинган капиталлашув ўсиши кўрсаткичи 2025-йил октябрь ойидан буён "айиқ" (пасайиш) босқичида қолмоқда.

Ликвидлик учун кураш ва AI акциялари билан таққослаш

Ҳозирги вақтда Bitcoin NVIDIA каби технологик гигантлар билан солиштирилганда анча жозибадор нархда турибди. NVIDIA акциялари ўзининг узоқ муддатли трендларидан анча юқори нархларда савдо қилинаётган бир пайтда, Bitcoin нисбатан арзон актив бўлиб қолмоқда. Аммо бозорда ликвидлик учун рақобат кучайиб бормоқда. Яқин келажакда SpaceX, Anthropic ва OpenAI каби компанияларнинг оммавий акцияларни жойлаштириши (IPO) кутилаётгани инвесторлар эътиборини крипто бозордан чалғитиши мумкин.

Ушбу йирик лойиҳалар бозордан 200 миллиард доллардан ортиқ маблағни жалб қилиши тахмин қилинмоқда. Бундай ҳолатда инвесторлар ўз ликвидлигини Bitcoin ёки бошқа криптовалюталардан кўра, истиқболли кўринаётган технологик акцияларга йўналтиришни афзал кўришлари мумкин. Бу эса Bitcoin нархининг тезкор тикланишига тўсқинлик қилувчи омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.

Fedерал захира тизимининг фоиз ставкалари таъсири

Чоршанба куни Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини 3.5%-3.75% даражасида ўзгаришсиз қолдирди. Гарчи бу қарор кутилган бўлса-да, бозор иштирокчилари Fed раҳбариятининг келажакдаги режалари борасидаги "лочинча" (қатъий) позициясидан хавотирда. Пайшанба куни Bitcoin нархи 64,000 доллардан пастга тушиши айнан ушбу ноаниқликлар билан боғлиқ.

Таҳлилчи Ахел Адлер Jr.ning таъкидлашича, Fed расмийларининг прогнозлари йил якунига қадар ставкаларнинг яна оширилиши эҳтимолини кўрсатмоқда. Тўққиз нафар расмий камида битта, олти нафари эса икки ёки ундан кўп марта ставка оширилишини кутмоқда. Юқори фоиз ставкалари одатда Bitcoin каби спекулятив активларга бўлган қизиқишни камайтиради, чунки бу шароитда анъанавий молия воситалари хавфсизроқ ва даромадлироқ бўлиб туюлади.

Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin техник жиҳатдан сотиб олиш учун қулай нуқтада бўлса-да, макроиқтисодий босим ва технологик акциялар билан рақобат унинг ўсиш суръатларини жиловлаб турибди. Инвесторлар ҳозирда янги капитал оқимини кутишмоқда, бироқ глобал иқтисодий ноаниқликлар шароитида бу жараён кутилганидан кўра узоқроқ давом этиши мумкин.

BitcoinFedИнвестицияКриптовалютаИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаКанадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаБугун, 20:20Ethereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаEthereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаБугун, 19:56Крипто бозорида ҳуқуқий кураш: КМE Груп АҚШ регуляторини судга бердиКрипто бозорида ҳуқуқий кураш: КМE Груп АҚШ регуляторини судга бердиКеча, 17:57ҲИВE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиҲИВE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиКеча, 17:55Bitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиBitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиКеча, 15:15Bitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиBitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиКеча, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда