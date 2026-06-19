Bitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилди
Криптовалюта бозорининг етакчиси бўлган Bitcoin (BTC) ҳозирда сунъий интеллект (AI) соҳасидаги компаниялар акцияларига қараганда анча паст баҳоланмоқда. Битвисе Инвестментс таҳлилчиларининг маълумотларига кўра, криптовалюта Маер Мультипле кўрсаткичи бўйича "чуқур қиймат" (деэп валуе) ҳудудига кирган бўлса-да, АҚШ Fedерал захира тизими (Fed) томонидан кутилаётган қатъий чоралар инвесторларни эҳтиёткорликка чорламоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Битвисе таҳлилига кўра, Bitcoin нархининг 200 кунлик ўртача кўрсаткичга нисбати 1.0 даражасидан пастга тушган. Тарихан бундай ҳолат узоқ муддатли активларни тўплаш (аккумуляция) даври ҳисобланади. Бироқ, бозорга янги капитал кириб келиши секинлашган, бу эса CryptoҚуант маълумотларида ҳам ўз аксини топмоқда. Хусусан, реализация қилинган капиталлашув ўсиши кўрсаткичи 2025-йил октябрь ойидан буён "айиқ" (пасайиш) босқичида қолмоқда.
Ликвидлик учун кураш ва AI акциялари билан таққослашҲозирги вақтда Bitcoin NVIDIA каби технологик гигантлар билан солиштирилганда анча жозибадор нархда турибди. NVIDIA акциялари ўзининг узоқ муддатли трендларидан анча юқори нархларда савдо қилинаётган бир пайтда, Bitcoin нисбатан арзон актив бўлиб қолмоқда. Аммо бозорда ликвидлик учун рақобат кучайиб бормоқда. Яқин келажакда SpaceX, Anthropic ва OpenAI каби компанияларнинг оммавий акцияларни жойлаштириши (IPO) кутилаётгани инвесторлар эътиборини крипто бозордан чалғитиши мумкин.
Ушбу йирик лойиҳалар бозордан 200 миллиард доллардан ортиқ маблағни жалб қилиши тахмин қилинмоқда. Бундай ҳолатда инвесторлар ўз ликвидлигини Bitcoin ёки бошқа криптовалюталардан кўра, истиқболли кўринаётган технологик акцияларга йўналтиришни афзал кўришлари мумкин. Бу эса Bitcoin нархининг тезкор тикланишига тўсқинлик қилувчи омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.
Fedерал захира тизимининг фоиз ставкалари таъсириЧоршанба куни Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини 3.5%-3.75% даражасида ўзгаришсиз қолдирди. Гарчи бу қарор кутилган бўлса-да, бозор иштирокчилари Fed раҳбариятининг келажакдаги режалари борасидаги "лочинча" (қатъий) позициясидан хавотирда. Пайшанба куни Bitcoin нархи 64,000 доллардан пастга тушиши айнан ушбу ноаниқликлар билан боғлиқ.
Таҳлилчи Ахел Адлер Jr.ning таъкидлашича, Fed расмийларининг прогнозлари йил якунига қадар ставкаларнинг яна оширилиши эҳтимолини кўрсатмоқда. Тўққиз нафар расмий камида битта, олти нафари эса икки ёки ундан кўп марта ставка оширилишини кутмоқда. Юқори фоиз ставкалари одатда Bitcoin каби спекулятив активларга бўлган қизиқишни камайтиради, чунки бу шароитда анъанавий молия воситалари хавфсизроқ ва даромадлироқ бўлиб туюлади.
Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin техник жиҳатдан сотиб олиш учун қулай нуқтада бўлса-да, макроиқтисодий босим ва технологик акциялар билан рақобат унинг ўсиш суръатларини жиловлаб турибди. Инвесторлар ҳозирда янги капитал оқимини кутишмоқда, бироқ глобал иқтисодий ноаниқликлар шароитида бу жараён кутилганидан кўра узоқроқ давом этиши мумкин.
…