Rivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилди

·29·Техно
Rivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилди

АҚШнинг электромобиллар ишлаб чиқарувчи машҳур Rivian компанияси ўзининг Р1Т пикапи ва Р1С йўлтанламас моделларининг автоном бошқарув имкониятлари ҳақида нотўғри маълумот берганликда айбланмоқда. Калифорния марказий округи судига тақдим этилган жамоавий даъво аризасида компания биринчи авлод автомобиллари эгаларини чалғитганликда ва амалга ошириб бўлмайдиган вадалар берганликда айбланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Даъвогарларнинг таъкидлашича, Rivian беш йил давомида олиб борилган маркетинг кампаниялари давомида ушбу флагман моделлар "қўлларсиз ва нигоҳсиз" бошқарув тизимига эга бўлишини вада қилган. Бу техник тилда САE таснифи бўйича 3-даражали автономликни англатади. Бундай тизим маълум шароитларда, масалан, магистрал йўлларда ҳайдовчининг бевосита иштирокисиз рул бошқаруви, тезланиш ва тормозланишни тўлиқ назорат қилиши керак эди.

Амалга ошмас вадалар ва техник чекловлар

ixbt.com маълумотига кўра, даъво аризасида Rivian компаниясининг Дривер+ тизими ҳар бир ишлаб чиқарилган автомобилда стандарт функция сифатида тақдим этилиши ҳақидаги вадалари ёлғон экани айтилади. Ҳужжатда келтирилишича, ҳатто энг мукаммал дастурий таъминот янгиланиши ҳам биринчи авлод (Ген 1) моделларига вада қилинган функцияларни бера олмайди, чунки уларнинг техник базаси бунга мос эмас.

Суд ҳужжатларида Rivian раҳбари РЖ Скаринге томонидан 2022-йилда TechCrunch Disrupt конференциясида берилган баёнотлар ҳам далил сифатида келтирилган. Даъвогарлар компания ўз автомобилларининг техник жиҳатдан 3-даражали автономликка ҳеч қачон эриша олмаслигини била туриб, харидорларни жалб қилиш учун ушбу хусусиятларни тарғиб қилишда давом этганини даъво қилмоқда.

Ҳозирда Rivian ушбу ҳолат бўйича расмий изоҳ беришдан бош тортди. Компания вакиллари давом этаётган суд жараёнлари сабабли сукут сақлашни афзал кўрмоқда. Даъво аризаси уч нафар асосий даъвогар томонидан киритилган бўлиб, улар компанияни фирибгарлик, эҳтиётсизлик оқибатида нотўғри маълумот тарқатиш ва асоссиз бойиб кетишда айблаб, ҳакамлар ҳайъати иштирокида суд ўтказилишини талаб қилмоқда.

Иккинчи авлод ва аввалги суд жараёнлари

Қизиғи шундаки, Rivian 2024-йилда тақдим этган иккинчи авлод моделларида ҳақиқатан ҳам автоном бошқарув платформасини тубдан янгилади. Янги тизим 11 та камера, 5 та радар ва аввалгисидан 10 баробар кучлироқ компьютер билан жиҳозланган. Бу эса биринчи авлод эгаларининг эътирозларини янада кучайтирмоқда, чунки уларнинг автомобиллари аппарат даражасида эскирган бўлиб чиқди.

Бу Rivian учун биринчи йирик суд можароси эмас. Ўтган йили компания акциядорларнинг жамоавий даъвосини ҳал қилиш учун 250 миллион доллар тўлашга рози бўлган эди. Ўшанда низо 2022-йилда автомобиллар нархининг кутилмаганда кескин оширилиши сабабли келиб чиққанди. Янги суд жараёни компаниянинг обрўсига ва молиявий ҳолатига яна бир жиддий зарба бўлиши мумкин.

Ўзбекистон бозорида Rivian моделлари расман сотилмаса-да, хусусий импорт орқали олиб келинган бир нечта нусхалар мавжуд. Шунингдек, жаҳон бозоридаги бундай суд жараёнлари электромобиллар соҳасида реклама вадалари ва реал имкониятлар ўртасидаги фарқни тартибга солишда муҳим прецедент бўлиб хизмат қилади.

RivianЭлектромобилАвтопилотСудТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиOpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиБугун, 19:57Й Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврЙ Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврБугун, 19:53АҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиАҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиБугун, 19:22Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиСунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиКеча, 18:57Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиRivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиКеча, 18:53Amazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаAmazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаКеча, 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди