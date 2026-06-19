Канадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқда

·0·Иқтисодиёт
Канадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқда

Канаданинг етакчи финтех компанияси Веалтсимпле маҳаллий инвесторлар учун воқеалар ривожига асосланган шартномалар савдосини йўлга қўймоқда. Kalshi платформаси технологиялари асосида ишловчи ушбу янги илова чакана инвесторларга иқтисодий кўрсаткичлар, молия бозорлари ва ҳатто иқлим ўзгаришларига оид прогнозлар орқали даромад олиш имкониятини тақдим этади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Веалтсимпле Предикт деб номланган ушбу мустақил илова жорий йилнинг ёз ойларида расман фойдаланишга топширилиши кутилмоқда. Мазкур лойиҳа Канада инвестицияларни тартибга солиш ташкилоти (СИРО) томонидан март ойида берилган рухсатномадан сўнг амалга оширилмоқда. Бу Канадада бундай турдаги мураккаб молиявий маҳсулотларни таклиф қилиш ҳуқуқини қўлга киритган иккинчи ҳолат бўлиб, мамлакат молия бозорида янги бир йўналиш очилганидан далолат беради.

4000 дан ортиқ шартномалар ва тартибга солиш чоралари

Янги платформа фойдаланувчиларга Kalshi тизимидаги 4000 га яқин турли шартномалардан фойдаланиш имконини беради. Ушбу шартномалар ҳосилавий воситалар (деривативес) сифатида таснифланади ва уларнинг ҳисоб-китоб муддати камида 30 кунни ташкил этиши шарт қилиб белгиланган. Бу чора инвесторларни қисқа муддатли спекулятив хавфлардан ҳимоя қилиш ва бозор барқарорлигини таъминлашга қаратилган.

Веалтсимпле ушбу қадам орқали ўзининг анъанавий инвестиция воситалари қаторини кенгайтириб, ёш ва технологияларга қизиқувчан инвесторлар қатламини жалб қилишни кўзламоқда. Kalshi платформаси эса Канада бозорига кириш орқали Шимолий Америкадаги ўз таъсир доирасини сезиларли даражада кенгайтиришга муваффақ бўлди.

Криптовалюта фючерслари ва ҳуқуқий баҳслар

Kalshi фақат прогнозлар бозори билан чекланиб қолмай, криптовалюта соҳасига ҳам фаол кириб бормоқда. Компания яқинда Bitcoin бўйича муддатсиз фючерс (перпетуал футурес) шартномаларини савдога чиқарди. Бироқ, бу ҳаракат анъанавий биржалар, хусусан КМE Груп томонидан кескин қаршиликка учради. КМE Груп АҚШнинг Товар фючерслари савдоси бўйича комиссиясини (CFTC) судга бериб, Kalshi ва Coinbase каби платформаларга бундай маҳсулотларни таклиф қилишга рухсат берилганини қонунга зид деб ҳисобламоқда.

Шунга қарамай, глобал миқёсда крипто-деривативларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Масалан, Kraken биржаси ҳам тартибга солинадиган Битномиал платформаси орқали муддатсиз фючерслар савдосини бошлади. Бу тенденция анъанавий молия институтлари ва янги авлод крипто-платформалари ўртасидаги рақобатни янада кучайтирмоқда.

Прогнозлар бозорининг ривожланиши барча ҳудудларда ҳам бирдек силлиқ кечаётгани йўқ. Испания каби давлатларда тартибга солувчи органлар Kalshi ва Polymarket каби сайтларга киришни блоклаш чораларини кўрмоқда. Улар ушбу платформалар фаолиятини миллий қимор ўйинлари тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқлигини текширмоқда. Канададаги муваффақиятли старт эса ушбу соҳанинг қонуний ва тартибга солинган молия воситаси сифатида тан олиниши учун муҳим прецедент бўлиши мумкин.

ВеалтсимплеKalshiКанадаМолияКриптовалюта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ethereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаEthereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаБугун, 19:56Bitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиBitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиБугун, 19:55Крипто бозорида ҳуқуқий кураш: КМE Груп АҚШ регуляторини судга бердиКрипто бозорида ҳуқуқий кураш: КМE Груп АҚШ регуляторини судга бердиКеча, 17:57ҲИВE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиҲИВE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиКеча, 17:55Bitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиBitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегиясиКеча, 15:15Bitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиBitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиКеча, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда