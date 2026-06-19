Канадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқда
Канаданинг етакчи финтех компанияси Веалтсимпле маҳаллий инвесторлар учун воқеалар ривожига асосланган шартномалар савдосини йўлга қўймоқда. Kalshi платформаси технологиялари асосида ишловчи ушбу янги илова чакана инвесторларга иқтисодий кўрсаткичлар, молия бозорлари ва ҳатто иқлим ўзгаришларига оид прогнозлар орқали даромад олиш имкониятини тақдим этади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Веалтсимпле Предикт деб номланган ушбу мустақил илова жорий йилнинг ёз ойларида расман фойдаланишга топширилиши кутилмоқда. Мазкур лойиҳа Канада инвестицияларни тартибга солиш ташкилоти (СИРО) томонидан март ойида берилган рухсатномадан сўнг амалга оширилмоқда. Бу Канадада бундай турдаги мураккаб молиявий маҳсулотларни таклиф қилиш ҳуқуқини қўлга киритган иккинчи ҳолат бўлиб, мамлакат молия бозорида янги бир йўналиш очилганидан далолат беради.
4000 дан ортиқ шартномалар ва тартибга солиш чоралариЯнги платформа фойдаланувчиларга Kalshi тизимидаги 4000 га яқин турли шартномалардан фойдаланиш имконини беради. Ушбу шартномалар ҳосилавий воситалар (деривативес) сифатида таснифланади ва уларнинг ҳисоб-китоб муддати камида 30 кунни ташкил этиши шарт қилиб белгиланган. Бу чора инвесторларни қисқа муддатли спекулятив хавфлардан ҳимоя қилиш ва бозор барқарорлигини таъминлашга қаратилган.
Веалтсимпле ушбу қадам орқали ўзининг анъанавий инвестиция воситалари қаторини кенгайтириб, ёш ва технологияларга қизиқувчан инвесторлар қатламини жалб қилишни кўзламоқда. Kalshi платформаси эса Канада бозорига кириш орқали Шимолий Америкадаги ўз таъсир доирасини сезиларли даражада кенгайтиришга муваффақ бўлди.
Криптовалюта фючерслари ва ҳуқуқий баҳсларKalshi фақат прогнозлар бозори билан чекланиб қолмай, криптовалюта соҳасига ҳам фаол кириб бормоқда. Компания яқинда Bitcoin бўйича муддатсиз фючерс (перпетуал футурес) шартномаларини савдога чиқарди. Бироқ, бу ҳаракат анъанавий биржалар, хусусан КМE Груп томонидан кескин қаршиликка учради. КМE Груп АҚШнинг Товар фючерслари савдоси бўйича комиссиясини (CFTC) судга бериб, Kalshi ва Coinbase каби платформаларга бундай маҳсулотларни таклиф қилишга рухсат берилганини қонунга зид деб ҳисобламоқда.
Шунга қарамай, глобал миқёсда крипто-деривативларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Масалан, Kraken биржаси ҳам тартибга солинадиган Битномиал платформаси орқали муддатсиз фючерслар савдосини бошлади. Бу тенденция анъанавий молия институтлари ва янги авлод крипто-платформалари ўртасидаги рақобатни янада кучайтирмоқда.
Прогнозлар бозорининг ривожланиши барча ҳудудларда ҳам бирдек силлиқ кечаётгани йўқ. Испания каби давлатларда тартибга солувчи органлар Kalshi ва Polymarket каби сайтларга киришни блоклаш чораларини кўрмоқда. Улар ушбу платформалар фаолиятини миллий қимор ўйинлари тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқлигини текширмоқда. Канададаги муваффақиятли старт эса ушбу соҳанинг қонуний ва тартибга солинган молия воситаси сифатида тан олиниши учун муҳим прецедент бўлиши мумкин.
…