7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр
Honor компанияси сиғими 7900 мАс бўлган улкан аккумуляторга эга янги смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқда. МРК-АН00 модел рақами остидаги қурилма сертификациядан ўтди, бу эса унинг тез орада бозорга чиқишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Honor қурилмасининг оғирлиги 216,5 грамм бўлиб, у 1592 х 720 пикселли 6,87 дюймли ЛКД-дисплей билан жиҳозланган. Экран параметрлари ва ўлчамларига кўра, ушбу смартфон ҳамёнбоп моделлар қаторидан жой олиши кутилмоқда.
Техник хусусиятларига кўра, смартфон 2,3 ГГс частотали саккиз ядроли процессор, 6 дан 12 GB гача тезкор хотира (ОЗУ) ва 128 GB дан 512 GB гача доимий хотира билан таъминланади. Қурилманинг асосий камераси 50 Мп, олд камераси эса 5 Мп рухсатга эга.
Смартфон Android 16 базасидаги МагикОС операцион тизимида ишлайди. Шунингдек, у 5G тармоқларини, ВоЛТE ва ВоНР каби замонавий алоқа стандартларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.
…