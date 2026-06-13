7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр

·0·Техно
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр

Honor компанияси сиғими 7900 мАс бўлган улкан аккумуляторга эга янги смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқда. МРК-АН00 модел рақами остидаги қурилма сертификациядан ўтди, бу эса унинг тез орада бозорга чиқишидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Honor қурилмасининг оғирлиги 216,5 грамм бўлиб, у 1592 х 720 пикселли 6,87 дюймли ЛКД-дисплей билан жиҳозланган. Экран параметрлари ва ўлчамларига кўра, ушбу смартфон ҳамёнбоп моделлар қаторидан жой олиши кутилмоқда.

Техник хусусиятларига кўра, смартфон 2,3 ГГс частотали саккиз ядроли процессор, 6 дан 12 GB гача тезкор хотира (ОЗУ) ва 128 GB дан 512 GB гача доимий хотира билан таъминланади. Қурилманинг асосий камераси 50 Мп, олд камераси эса 5 Мп рухсатга эга.

Смартфон Android 16 базасидаги МагикОС операцион тизимида ишлайди. Шунингдек, у 5G тармоқларини, ВоЛТE ва ВоНР каби замонавий алоқа стандартларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.

HonorСмартфонТехнологияAndroid 16Аккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026-йил августидан Starship ракеталари ҳар ой коинотга учирилади2026-йил августидан Starship ракеталари ҳар ой коинотга учириладиБугун, 06:53Хитойда Инфинеон компаниясининг ГаН-чиплари тақиқландиХитойда Инфинеон компаниясининг ГаН-чиплари тақиқландиБугун, 06:28Google ТВ энди Gemini ёрдамида табиий овозли буйруқларни тушунадиGoogle ТВ энди Gemini ёрдамида табиий овозли буйруқларни тушунадиБугун, 06:22SpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикоясиSpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикоясиБугун, 05:56Samsung барча Galaxy қурилмалари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқардиSamsung барча Galaxy қурилмалари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқардиБугун, 05:52“Сунъий интеллект чиқиндиси” ёрлиғи рақамли рад этиш қуролига айланди“Сунъий интеллект чиқиндиси” ёрлиғи рақамли рад этиш қуролига айландиБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди