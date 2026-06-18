Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?
Криптовалюта бозорида сўнгги йилларнинг энг йирик капитал айланиши кузатилмоқда. Хусусан, Bitcoin ва Ethereum'дан ташқари барча рақамли активларни ўз ичига олган алткоин бозорида марказлашган биржалардаги соф сотув ҳажми 266 миллиард доллардан ошиб кетди. Бу кўрсаткич 2020-йилда спот талабни кузатиш бошлангандан буён қайд этилган энг чуқур пасайиш ҳисобланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
CryptoҚуант таҳлилий маълумотларига кўра, бир йиллик кумулятив сотиб олиш ва сотиш ўртасидаги фарқ кескин манфий кўрсаткичга тушган. Бу шуни англатадики, узоқ вақт давомида бозордаги сотув босими харидорлар талабидан сезиларли даражада устун келган. Бундай ҳолат инвесторлар орасида "алткоин мавсуми" (алтсеасон) кутилмалари сўнаётгани ҳақидаги хавотирларни келтириб чиқармоқда.
Савдо ҳажми ва фючерслар ўртасидаги тафовутҚизиғи шундаки, рекорд даражадаги сотувларга қарамай, алткоинлар билан боғлиқ савдо фаоллиги юқорилигича қолмоқда. Масалан, 16-июн ҳолатига кўра, Binance биржасидаги фючерс савдолари ҳажмининг 51 фоизи айнан алткоинлар ҳиссасига тўғри келган. Таққослаш учун, ушбу кўрсаткич Bitcoin учун 28,85 фоизни, Ether учун эса 20,20 фоизни ташкил этди.
Экспертларнинг таъкидлашича, фючерс бозоридаги юқори фаоллик ва спот бозоридаги манфий талаб капиталнинг бозорга янги оқим бўлиб кирмаётганини, балки мавжуд маблағларнинг алткоинлар ичида айланаётганини кўрсатади. Яни, инвесторлар янги активлар сотиб олишдан кўра, қўлларидаги бор маблағлар билан спекулятив амалиётларни бажаришни афзал кўришмоқда.
Стабилкоинлар захираси ва бозор истиқболлариБозордаги яна бир муҳим кўрсаткич — стабилкоинлар захирасидир. МореноДВ таҳлилчиси қайд этишича, биржалардаги ЭРК-20 стандартидаги стабилкоинлар миқдори 2024-йил декабрь ойидан бери деярли ўзгармаган. Айни пайтда муомаладаги стабилкоинларнинг тахминан 40-46 фоизи биржаларда сақланмоқда.
Ушбу ҳолат криптовалюта бозорида капиталнинг бошқа муқобил маҳсулотларга ёки анъанавий молия активларига ўтиб кетаётганидан далолат бериши мумкин. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу тенденция муҳим аҳамиятга эга, чунки алткоинлар портфели диверсификацияси ҳозирда юқори хавф остида қолмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, алткоинлар бозоридаги 266 миллиард долларлик сотув босими инвесторларнинг эҳтиёткор бўлиши кераклигини кўрсатмоқда. Гарчи савдо ҳажми бўйича алткоинлар етакчилик қилаётган бўлса-да, реал капитал оқими бўлмагунча, бозорнинг барқарор ўсиши ҳақида гапириш қийин.
…