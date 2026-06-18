Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?

·0·Иқтисодиёт
Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?

Криптовалюта бозорида сўнгги йилларнинг энг йирик капитал айланиши кузатилмоқда. Хусусан, Bitcoin ва Ethereum'дан ташқари барча рақамли активларни ўз ичига олган алткоин бозорида марказлашган биржалардаги соф сотув ҳажми 266 миллиард доллардан ошиб кетди. Бу кўрсаткич 2020-йилда спот талабни кузатиш бошлангандан буён қайд этилган энг чуқур пасайиш ҳисобланади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

CryptoҚуант таҳлилий маълумотларига кўра, бир йиллик кумулятив сотиб олиш ва сотиш ўртасидаги фарқ кескин манфий кўрсаткичга тушган. Бу шуни англатадики, узоқ вақт давомида бозордаги сотув босими харидорлар талабидан сезиларли даражада устун келган. Бундай ҳолат инвесторлар орасида "алткоин мавсуми" (алтсеасон) кутилмалари сўнаётгани ҳақидаги хавотирларни келтириб чиқармоқда.

Савдо ҳажми ва фючерслар ўртасидаги тафовут

Қизиғи шундаки, рекорд даражадаги сотувларга қарамай, алткоинлар билан боғлиқ савдо фаоллиги юқорилигича қолмоқда. Масалан, 16-июн ҳолатига кўра, Binance биржасидаги фючерс савдолари ҳажмининг 51 фоизи айнан алткоинлар ҳиссасига тўғри келган. Таққослаш учун, ушбу кўрсаткич Bitcoin учун 28,85 фоизни, Ether учун эса 20,20 фоизни ташкил этди.

Экспертларнинг таъкидлашича, фючерс бозоридаги юқори фаоллик ва спот бозоридаги манфий талаб капиталнинг бозорга янги оқим бўлиб кирмаётганини, балки мавжуд маблағларнинг алткоинлар ичида айланаётганини кўрсатади. Яни, инвесторлар янги активлар сотиб олишдан кўра, қўлларидаги бор маблағлар билан спекулятив амалиётларни бажаришни афзал кўришмоқда.

Стабилкоинлар захираси ва бозор истиқболлари

Бозордаги яна бир муҳим кўрсаткич — стабилкоинлар захирасидир. МореноДВ таҳлилчиси қайд этишича, биржалардаги ЭРК-20 стандартидаги стабилкоинлар миқдори 2024-йил декабрь ойидан бери деярли ўзгармаган. Айни пайтда муомаладаги стабилкоинларнинг тахминан 40-46 фоизи биржаларда сақланмоқда.

Ушбу ҳолат криптовалюта бозорида капиталнинг бошқа муқобил маҳсулотларга ёки анъанавий молия активларига ўтиб кетаётганидан далолат бериши мумкин. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу тенденция муҳим аҳамиятга эга, чунки алткоинлар портфели диверсификацияси ҳозирда юқори хавф остида қолмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, алткоинлар бозоридаги 266 миллиард долларлик сотув босими инвесторларнинг эҳтиёткор бўлиши кераклигини кўрсатмоқда. Гарчи савдо ҳажми бўйича алткоинлар етакчилик қилаётган бўлса-да, реал капитал оқими бўлмагунча, бозорнинг барқарор ўсиши ҳақида гапириш қийин.

BitcoinАлткоинКриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

FIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланадиFIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланадиБугун, 19:16АҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиАҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиКеча, 18:16Kalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиKalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиКеча, 17:57Криптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятларКриптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятларКеча, 16:59Сингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиСингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиКеча, 16:38Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналFed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналКеча, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда