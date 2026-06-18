Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этди
Технология оламида ўзининг кенг қамровли экотизими билан танилган Xiaomi компанияси навбатдаги инновацион қурилмасини намойиш этди. Mijia бренди остида чиқарилган янги портатив кофемашина эндиликда қаҳва ишқибозларига исталган жойда — хоҳ узоқ саёҳатда, хоҳ табиат қўйнида бўлсин — севимли ичимликларидан баҳраманд бўлиш имконини беради. Ушбу ихчам қурилма нафақат қулайлиги, балки техник имкониятлари билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма ҳозирда Хитой бозорида олдиндан буюртма бериш учун очиқ деб эълон қилинди. Қурилманинг расмий нархи 799 юан (тахминан 118 доллар) этиб белгиланган бўлса-да, илк харидорлар уни чегирма билан 559 юан (тахминан 88 доллар) эвазига қўлга киритишлари мумкин. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу гаджет тез орада халқаро савдо майдончалари орқали етиб келиши кутилмоқда.
Техник имкониятлар ва дизайнMijia портатив кофемашинаси ўта ихчам ўлчамларга эга: унинг бўйи 24,5 см, диаметри эса бор-йўғи 7,15 смни ташкил этади. Бундай ўлчамлар уни оддий термоз каби сумкада олиб юриш имконини беради. Қурилманинг асосий устунлиги унинг 20 бар босим бера оладиган кучли насосидир. Бу кўрсаткич профессионал кофемашиналар даражасига яқин бўлиб, қаҳванинг таъми ва хушбўйлигини тўлиқ очиб беришга хизмат қилади.
Қурилма универсал хусусиятга эга бўлиб, у ҳам махсус капсулалар, ҳам майдаланган қаҳва билан ишлашга мослашган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, иссиқ ёки совуқ ичимликни тайёрлаш учун бор-йўғи 45 сония вақт сарфланади. Бу эса вақтни қадрлайдиган замонавий фойдаланувчилар учун жуда муҳим омилдир.
Автономлик ва қувватлантиришГаджетнинг ички қисмига умумий қуввати 7500 мА·ш бўлган учта аккумулятор ўрнатилган. Қурилма замонавий USB-C порти орқали 45 В қувват билан зарядланади. Энергияни тиклаш жараёни ҳам анча тез: 20 фоиздан 80 фоизгача қувватланиш учун 30 дақиқа кифоя қилади, тўлиқ заряд эса 80 дақиқа вақт олади. Шунингдек, уни ташқи аккумулятор (Повер Банк) ёрдамида ҳам қувватлантириш мумкин.
Қурилманинг энергия сарфи фойдаланиш услубига қараб турлича бўлиши мумкин:
- Агар қурилмага олдиндан иситилган сув қуйилса, бир марта қувватланиш орқали 400 пиёлагача қаҳва тайёрлаш мумкин;
- Агар сувни кофемашинанинг ўзи иситиши керак бўлса, у ҳолда қувват тахминан 3 пиёла ичимликка етади;
- Корпус ИП55 стандарти бўйича намлик ва чангдан ҳимояланган.
Хулоса қилиб айтганда, Xiaomi компаниясининг ушбу янгилиги фаол ҳаёт тарзи тарафдорлари ва саёҳатчилар учун айни муддао бўлди. Портатив кофемашина яқин ўртада глобал бозорда пайдо бўлиши ва кофе маданиятида янги трендни бошлаб бериши кутилмоқда.
…