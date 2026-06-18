Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этди

·26·Техно
Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этди

Технология оламида ўзининг кенг қамровли экотизими билан танилган Xiaomi компанияси навбатдаги инновацион қурилмасини намойиш этди. Mijia бренди остида чиқарилган янги портатив кофемашина эндиликда қаҳва ишқибозларига исталган жойда — хоҳ узоқ саёҳатда, хоҳ табиат қўйнида бўлсин — севимли ичимликларидан баҳраманд бўлиш имконини беради. Ушбу ихчам қурилма нафақат қулайлиги, балки техник имкониятлари билан ҳам кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги қурилма ҳозирда Хитой бозорида олдиндан буюртма бериш учун очиқ деб эълон қилинди. Қурилманинг расмий нархи 799 юан (тахминан 118 доллар) этиб белгиланган бўлса-да, илк харидорлар уни чегирма билан 559 юан (тахминан 88 доллар) эвазига қўлга киритишлари мумкин. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу гаджет тез орада халқаро савдо майдончалари орқали етиб келиши кутилмоқда.

Техник имкониятлар ва дизайн

Mijia портатив кофемашинаси ўта ихчам ўлчамларга эга: унинг бўйи 24,5 см, диаметри эса бор-йўғи 7,15 смни ташкил этади. Бундай ўлчамлар уни оддий термоз каби сумкада олиб юриш имконини беради. Қурилманинг асосий устунлиги унинг 20 бар босим бера оладиган кучли насосидир. Бу кўрсаткич профессионал кофемашиналар даражасига яқин бўлиб, қаҳванинг таъми ва хушбўйлигини тўлиқ очиб беришга хизмат қилади.

Қурилма универсал хусусиятга эга бўлиб, у ҳам махсус капсулалар, ҳам майдаланган қаҳва билан ишлашга мослашган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, иссиқ ёки совуқ ичимликни тайёрлаш учун бор-йўғи 45 сония вақт сарфланади. Бу эса вақтни қадрлайдиган замонавий фойдаланувчилар учун жуда муҳим омилдир.

Автономлик ва қувватлантириш

Гаджетнинг ички қисмига умумий қуввати 7500 мА·ш бўлган учта аккумулятор ўрнатилган. Қурилма замонавий USB-C порти орқали 45 В қувват билан зарядланади. Энергияни тиклаш жараёни ҳам анча тез: 20 фоиздан 80 фоизгача қувватланиш учун 30 дақиқа кифоя қилади, тўлиқ заряд эса 80 дақиқа вақт олади. Шунингдек, уни ташқи аккумулятор (Повер Банк) ёрдамида ҳам қувватлантириш мумкин.

Қурилманинг энергия сарфи фойдаланиш услубига қараб турлича бўлиши мумкин:

  • Агар қурилмага олдиндан иситилган сув қуйилса, бир марта қувватланиш орқали 400 пиёлагача қаҳва тайёрлаш мумкин;
  • Агар сувни кофемашинанинг ўзи иситиши керак бўлса, у ҳолда қувват тахминан 3 пиёла ичимликка етади;
  • Корпус ИП55 стандарти бўйича намлик ва чангдан ҳимояланган.

Хулоса қилиб айтганда, Xiaomi компаниясининг ушбу янгилиги фаол ҳаёт тарзи тарафдорлари ва саёҳатчилар учун айни муддао бўлди. Портатив кофемашина яқин ўртада глобал бозорда пайдо бўлиши ва кофе маданиятида янги трендни бошлаб бериши кутилмоқда.

XiaomiMijiaТехнологияГаджетКофемашина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиБугун, 20:27Сунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиСунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяптиБугун, 20:22Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиСнап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиБугун, 20:22Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Бугун, 19:52Шарге компанияси автомобил аккумуляторлари асосида янги ташқи қувватлантиргич чиқардиШарге компанияси автомобил аккумуляторлари асосида янги ташқи қувватлантиргич чиқардиБугун, 19:51iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди