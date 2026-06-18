АҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳорати

·14·Спорт
АҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳорати

АҚШ миллий терма жамоаси Австралияга қарши бўлиб ўтадиган муҳим баҳс олдидан тайёргарлик жараёнини давом эттирмоқда. Айни дамда жамоа ихтиёрида бўган асосий юлдуз Кристиан Пулишичнинг жисмоний ҳолати ва унинг майдонга тушиш имкониятлари мутахассислар ҳамда мухлислар диққат марказида бўлиб турибди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи айни дамда жароҳатидан тикланиш жараёнини ўтамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Калифорниянинг Ирвине шаҳрида ўтаётган машғулотлар давомида жамоа аъзолари Бренден Ааронсон ва Антонее Робинсон журналистлар билан учрашиб, жамоадаги ички муҳит ҳақида сўзлаб беришди. Уларнинг таъкидлашича, Пулишич ўз устида қаттиқ ишламоқда, бироқ у ҳали тўлиқ таркиб билан машғулотларга киришгани йўқ. Ҳужумчи сўнгги бир неча кунни индивидуал дастур асосида ўтказди.

Пулишичнинг жароҳати ва жамоавий руҳ

Антонее Робинсоннинг сўзларига кўра, жамоа Кристиан Пулишичнинг соғлиғига эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. «Унинг жароҳати қанчалик жиддий эканлигини аниқ билмайман, лекин у кундан-кунга яхшиланиб бормоқда. Бизда ҳали бир неча кун бор. Агар у Австралия билан ўйинга тайёр бўла олмаса ҳам, захира ўриндиғида унинг ўрнини боса оладиган сифатли футболчиларимиз етарли», — дея таъкидлади ҳимоячи.

АҚШ терма жамоаси учун Пулишич нафақат ҳужум чизиғидаги асосий куч, балки жамоа етакчиси ҳамдир. Аввалроқ Тим Веаҳ уни дунёнинг энг яхши бешта вингеридан бири деб атаган эди. Шу сабабли, мураббийлар штаби футболчини турнирнинг кейинги босқичлари учун асраб қолиш вариантини ҳам кўриб чиқмоқда. Турнир узоқ давом этишини инобатга олган ҳолда, ҳар бир ўйинчи муҳим аҳамиятга эга.

Месси маҳоратига эҳтиром

АҚШлик футболчилар ўз ўйинларига тайёргарлик кўриш билан бирга, жаҳон футболи юлдузи Лионель Мессининг навбатдаги ажойиб ўйинларини ҳам кузатиб боришмоқда. Машғулотлар оралиғида америкаликлар аргентиналик афсонанинг майдондаги ҳаракатларидан ҳайратда эканликларини яширишмади. Бу эса жамоа ичидаги умумий футбол муҳитини янада бойитмоқда.

Ҳозирда АҚШ терма жамоаси бор эътиборини Австралияга қарши бўладиган учрашувга қаратган. Жамоа таркибида рақобат кучли экани ва ҳар бир футболчи ўз имкониятини кутаётгани қайд этилди. Пулишичнинг сафга қайтиши эса жамоанинг ҳужумкорлик салоҳиятини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, АҚШ терма жамоаси ушбу жаҳон чемпионатида юқори мақсадларни кўзлаган ва гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтиб, плей-офф босқичида ҳам узоқроққа боришни режалаштирмоқда. Жамоанинг кейинги ўйинлари ва футболчиларнинг ҳолати ҳақидаги янгиликларни сайтимизда кузатиб боринг.

АҚШКристиан ПулишичЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаТомас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаБугун, 19:52Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиЎзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиБугун, 19:16Жаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиЖаҳон чемпионати: Португалия аутсайдер Конго ДР билан дуранг ўйнадиБугун, 19:14Жаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиЖаҳон чемпионатида навбатдаги сенсация: Португалия илк турда очко йўқотдиБугун, 19:03Юрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилдиЮрген Клоппнинг илк кескин қарори: РБ Лейпциг бош мураббийи истеъфога чиқарилдиКеча, 18:56Уч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилдиУч нашр Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши таркибини тахмин қилдиКеча, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди