АҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳорати
АҚШ миллий терма жамоаси Австралияга қарши бўлиб ўтадиган муҳим баҳс олдидан тайёргарлик жараёнини давом эттирмоқда. Айни дамда жамоа ихтиёрида бўган асосий юлдуз Кристиан Пулишичнинг жисмоний ҳолати ва унинг майдонга тушиш имкониятлари мутахассислар ҳамда мухлислар диққат марказида бўлиб турибди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи айни дамда жароҳатидан тикланиш жараёнини ўтамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Калифорниянинг Ирвине шаҳрида ўтаётган машғулотлар давомида жамоа аъзолари Бренден Ааронсон ва Антонее Робинсон журналистлар билан учрашиб, жамоадаги ички муҳит ҳақида сўзлаб беришди. Уларнинг таъкидлашича, Пулишич ўз устида қаттиқ ишламоқда, бироқ у ҳали тўлиқ таркиб билан машғулотларга киришгани йўқ. Ҳужумчи сўнгги бир неча кунни индивидуал дастур асосида ўтказди.
Пулишичнинг жароҳати ва жамоавий руҳАнтонее Робинсоннинг сўзларига кўра, жамоа Кристиан Пулишичнинг соғлиғига эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. «Унинг жароҳати қанчалик жиддий эканлигини аниқ билмайман, лекин у кундан-кунга яхшиланиб бормоқда. Бизда ҳали бир неча кун бор. Агар у Австралия билан ўйинга тайёр бўла олмаса ҳам, захира ўриндиғида унинг ўрнини боса оладиган сифатли футболчиларимиз етарли», — дея таъкидлади ҳимоячи.
АҚШ терма жамоаси учун Пулишич нафақат ҳужум чизиғидаги асосий куч, балки жамоа етакчиси ҳамдир. Аввалроқ Тим Веаҳ уни дунёнинг энг яхши бешта вингеридан бири деб атаган эди. Шу сабабли, мураббийлар штаби футболчини турнирнинг кейинги босқичлари учун асраб қолиш вариантини ҳам кўриб чиқмоқда. Турнир узоқ давом этишини инобатга олган ҳолда, ҳар бир ўйинчи муҳим аҳамиятга эга.
Месси маҳоратига эҳтиромАҚШлик футболчилар ўз ўйинларига тайёргарлик кўриш билан бирга, жаҳон футболи юлдузи Лионель Мессининг навбатдаги ажойиб ўйинларини ҳам кузатиб боришмоқда. Машғулотлар оралиғида америкаликлар аргентиналик афсонанинг майдондаги ҳаракатларидан ҳайратда эканликларини яширишмади. Бу эса жамоа ичидаги умумий футбол муҳитини янада бойитмоқда.
Ҳозирда АҚШ терма жамоаси бор эътиборини Австралияга қарши бўладиган учрашувга қаратган. Жамоа таркибида рақобат кучли экани ва ҳар бир футболчи ўз имкониятини кутаётгани қайд этилди. Пулишичнинг сафга қайтиши эса жамоанинг ҳужумкорлик салоҳиятини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ терма жамоаси ушбу жаҳон чемпионатида юқори мақсадларни кўзлаган ва гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтиб, плей-офф босқичида ҳам узоқроққа боришни режалаштирмоқда. Жамоанинг кейинги ўйинлари ва футболчиларнинг ҳолати ҳақидаги янгиликларни сайтимизда кузатиб боринг.
…