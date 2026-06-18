FIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланади

·12·Иқтисодиёт
FIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланади

Халқаро футбол федерацияси (FIFA) йирик турнирларда чипталарни қайта сотиш ва нархларни сунъий равишда ошириш билан боғлиқ муаммоларга қарши курашиш мақсадида Avalanche блокчейн технологиясини синовдан ўтказишни бошлади. Ушбу ташаббус жаҳон чемпионатлари ва бошқа нуфузли мусобақаларда чипталар савдоси шаффофлигини таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

CoinDesk нашрининг хабар беришича, янги тизим чипталарни рақамли активлар (НФТ) кўринишида чиқаришни кўзда тутади. Бу эса ҳар бир чиптанинг ҳақиқийлигини текшириш ва унинг эгаси ўзгарган тақдирда бутун занжирни кузатиб бориш имконини беради. Шу тариқа, қора бозордаги чайқовчиларнинг фаолиятига чек қўйилиши кутилмоқда.

Блокчейн технологиясининг афзалликлари

Avalanche тармоғи ўзининг юқори тезлиги ва транзакциялар нархининг пастлиги билан ажралиб туради. FIFA учун бу жуда муҳим, чунки йирик футбол ўйинлари вақтида бир неча сония ичида ўн минглаб чипталар сотилади. Блокчейн тизими тизимнинг ҳаддан ташқари юкланишини олдини олади ва харидорларга хавфсиз муҳит тақдим этади.

Анъанавий чипта сотиш тизимларида фирибгарлар кўпинча сохта нусхаларни сотиш ёки ботлар ёрдамида барча чипталарни сониялар ичида сотиб олиш орқали мухлисларга зарар етказишади. Avalanche ечими эса ҳар бир чиптани уникал идентификатор билан таъминлайди, бу эса нусха кўчириш имкониятини нолга туширади.

Мухлислар учун янги имкониятлар

Янги тизим нафақат хавфсизликни таъминлайди, балки мухлислар учун қулайликлар ҳам яратади. Масалан, чиптани қайта сотиш зарурати туғилганда, бу жараён фақат FIFA томонидан тасдиқланган расмий платформада ва белгиланган нарх доирасида амалга оширилиши мумкин. Бу эса нархларнинг асоссиз кўтарилиб кетишидан ҳимоя қилади.

Ўзбекистонда ҳам футбол мухлислари сони ортиб бораётганини ҳисобга олсак, халқаро майдондаги бундай технологик янгиликлар келажакда маҳаллий чемпионатлар ва терма жамоа ўйинлари учун ҳам татбиқ этилиши мумкин. Рақамли трансформация даврида чипталарни блокчейн орқали сотиш спорт индустриясида янги стандартга айланиши кутилмоқда.

Ҳозирда FIFA ушбу тизимни кичикроқ миқёсдаги тадбирларда синаб кўрмоқда. Агар натижалар ижобий бўлса, Avalanche технологияси келгуси Жаҳон чемпионати чипталарини сотишда асосий воситага айланиши мумкин. Бу эса криптовалюта ва блокчейн олами учун ҳам катта ғалаба бўлиб, технологиянинг амалий ҳаётдаги фойдасини исботлайди.

FIFAAvalancheБлокчейнФутболЧипталар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Криптовалюта бозорида рекорд даражадаги сотув: Алткоин мавсуми якунландими?Бугун, 19:33АҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиАҚШ Fedерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиКеча, 18:16Kalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиKalshi ва СтарКомплиансе башорат бозорларида инсайд традингга қарши тизим яратдиКеча, 17:57Криптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятларКриптовалюта бозори шаклланиш босқичида: Профессионал инвесторлар учун янги имкониятларКеча, 16:59Сингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиСингапур молиявий регулятори Bybit криптобиржасини огоҳлантириш рўйхатига киритдиКеча, 16:38Fed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналFed қарорлари Bitcoin курсига қандай таъсир қилади: Бозор кутаётган учта асосий сигналКеча, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда