FIFA чипталар савдосида фирибгарликка барҳам бериш учун Avalanche блокчейнидан фойдаланади
Халқаро футбол федерацияси (FIFA) йирик турнирларда чипталарни қайта сотиш ва нархларни сунъий равишда ошириш билан боғлиқ муаммоларга қарши курашиш мақсадида Avalanche блокчейн технологиясини синовдан ўтказишни бошлади. Ушбу ташаббус жаҳон чемпионатлари ва бошқа нуфузли мусобақаларда чипталар савдоси шаффофлигини таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
CoinDesk нашрининг хабар беришича, янги тизим чипталарни рақамли активлар (НФТ) кўринишида чиқаришни кўзда тутади. Бу эса ҳар бир чиптанинг ҳақиқийлигини текшириш ва унинг эгаси ўзгарган тақдирда бутун занжирни кузатиб бориш имконини беради. Шу тариқа, қора бозордаги чайқовчиларнинг фаолиятига чек қўйилиши кутилмоқда.
Блокчейн технологиясининг афзалликлариAvalanche тармоғи ўзининг юқори тезлиги ва транзакциялар нархининг пастлиги билан ажралиб туради. FIFA учун бу жуда муҳим, чунки йирик футбол ўйинлари вақтида бир неча сония ичида ўн минглаб чипталар сотилади. Блокчейн тизими тизимнинг ҳаддан ташқари юкланишини олдини олади ва харидорларга хавфсиз муҳит тақдим этади.
Анъанавий чипта сотиш тизимларида фирибгарлар кўпинча сохта нусхаларни сотиш ёки ботлар ёрдамида барча чипталарни сониялар ичида сотиб олиш орқали мухлисларга зарар етказишади. Avalanche ечими эса ҳар бир чиптани уникал идентификатор билан таъминлайди, бу эса нусха кўчириш имкониятини нолга туширади.
Мухлислар учун янги имкониятларЯнги тизим нафақат хавфсизликни таъминлайди, балки мухлислар учун қулайликлар ҳам яратади. Масалан, чиптани қайта сотиш зарурати туғилганда, бу жараён фақат FIFA томонидан тасдиқланган расмий платформада ва белгиланган нарх доирасида амалга оширилиши мумкин. Бу эса нархларнинг асоссиз кўтарилиб кетишидан ҳимоя қилади.
Ўзбекистонда ҳам футбол мухлислари сони ортиб бораётганини ҳисобга олсак, халқаро майдондаги бундай технологик янгиликлар келажакда маҳаллий чемпионатлар ва терма жамоа ўйинлари учун ҳам татбиқ этилиши мумкин. Рақамли трансформация даврида чипталарни блокчейн орқали сотиш спорт индустриясида янги стандартга айланиши кутилмоқда.
Ҳозирда FIFA ушбу тизимни кичикроқ миқёсдаги тадбирларда синаб кўрмоқда. Агар натижалар ижобий бўлса, Avalanche технологияси келгуси Жаҳон чемпионати чипталарини сотишда асосий воситага айланиши мумкин. Бу эса криптовалюта ва блокчейн олами учун ҳам катта ғалаба бўлиб, технологиянинг амалий ҳаётдаги фойдасини исботлайди.
…