Anthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирди
Сунъий интеллект соҳасидаги рақобат янги босқичга кўтарилди: Anthropic компанияси май ойи якунларига кўра, бизнес харажатлари улуши бўйича ўзининг асосий рақобатчиси — OpenAI'ни илк бор ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Ramп платформаси маълумотларига кўра, корпоратив мижозларнинг сунъий интеллект хизматларига сарфлаган маблағларида Anthropic улуши 41 фоизга етган бўлса, OpenAI кўрсаткичи 39,5 фоизни ташкил этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компаниянинг бундай муваффақияти, айниқса, Claude Опус моделлари оиласига бўлган юқори талаб билан изоҳланади. Корхоналар ушбу моделлардан API орқали дастурлаш ва мураккаб таҳлилий вазифаларни бажаришда кенг фойдаланмоқда. Молиявий кўрсаткичларнинг ўсиши фонида Anthropic 65 миллиард доллар инвестиция жалб қилди ва компаниянинг умумий қиймати 965 миллиард долларга баҳоланди. Шунингдек, компания ўзининг илк фойда келтирган чорагидан сўнг IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнига тайёргарлик кўрмоқда.
Оқ уй билан зиддият ва экспорт чекловлариМуваффақиятли молиявий кўрсаткичларга қарамай, Anthropic АҚШ ҳукумати билан жиддий тартибга солиш можаросига дуч келди. АҚШ президенти Доналд Трамп маъмурияти компанияга янги моделлардан фойдаланишни чеклаш бўйича расмий талаб юборди. Хусусан, Мйтос 5 ва Fable 5 моделларидан АҚШ фуқароси бўлмаган шахслар, жумладан, компаниянинг ўз хорижий ходимлари фойдаланиши тақиқланган.
Ушбу босимдан сўнг Anthropic мазкур моделларни бозордан қайтариб олишга мажбур бўлди. Расмий равишда бу экспорт чекловлари билан изоҳланган бўлса-да, соҳа мутахассислари буни Fable 5 моделининг хавфсизлик тизимларидаги заифликлар билан боғлашмоқда. Аввалроқ компаниянинг ўзи ҳам энг кучли моделлари дастурий таъминотдаги хатоларни қидириш ёки хавфли мақсадларда қўлланиши мумкинлигидан хавотир билдириб, уларга киришни чеклаб келган эди.
Ҳукумат билан зиддиятлар янада чуқурроқ илдизга эга. Жорий йилнинг март ойида АҚШ маъмурияти Anthropic компаниясини таъминот занжири учун юқори хавфли етказиб берувчилар рўйхатига киритган эди. Бунга компаниянинг ўз моделларини оммавий кузатув тизимлари ва автоном қуроллар яратиш учун тақдим этишдан бош тортгани сабаб бўлган.
Келажакдаги ноаниқликлар ва IPO истиқболлариҲозирда корпоратив сектор барибир Claude Опус каби ишончли моделларга сармоя киритишда давом этмоқда. Бизнес вакиллари учун сунъий интеллектнинг иш унумдорлигини ошириши сиёсий босимлардан кўра муҳимроқ бўлиб қолмоқда. Бироқ, Anthropic атрофидаги сиёсий вазият компаниянинг биржага чиқиш режаларига соя солиши мумкин.
Экспертларнинг таъкидлашича, бизнес кўрсаткичларининг ўсиши ва сиёсий босимнинг бир вақтда содир бўлиши инвесторлар учун ноаниқлик туғдиради. Компания бир томондан технологик етакчиликни қўлга киритаётган бўлса, иккинчи томондан давлат назорати остидаги мураккаб тартибга солиш жараёнларига доц. беришига тўғри келади. Бу эса бўлажак IPO арафасида компаниянинг бозор қийматига таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бири бўлади.
…