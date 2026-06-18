Anthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирди

·0·Техно
Anthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирди

Сунъий интеллект соҳасидаги рақобат янги босқичга кўтарилди: Anthropic компанияси май ойи якунларига кўра, бизнес харажатлари улуши бўйича ўзининг асосий рақобатчиси — OpenAI'ни илк бор ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Ramп платформаси маълумотларига кўра, корпоратив мижозларнинг сунъий интеллект хизматларига сарфлаган маблағларида Anthropic улуши 41 фоизга етган бўлса, OpenAI кўрсаткичи 39,5 фоизни ташкил этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компаниянинг бундай муваффақияти, айниқса, Claude Опус моделлари оиласига бўлган юқори талаб билан изоҳланади. Корхоналар ушбу моделлардан API орқали дастурлаш ва мураккаб таҳлилий вазифаларни бажаришда кенг фойдаланмоқда. Молиявий кўрсаткичларнинг ўсиши фонида Anthropic 65 миллиард доллар инвестиция жалб қилди ва компаниянинг умумий қиймати 965 миллиард долларга баҳоланди. Шунингдек, компания ўзининг илк фойда келтирган чорагидан сўнг IPO (акцияларни оммавий жойлаштириш) жараёнига тайёргарлик кўрмоқда.

Оқ уй билан зиддият ва экспорт чекловлари

Муваффақиятли молиявий кўрсаткичларга қарамай, Anthropic АҚШ ҳукумати билан жиддий тартибга солиш можаросига дуч келди. АҚШ президенти Доналд Трамп маъмурияти компанияга янги моделлардан фойдаланишни чеклаш бўйича расмий талаб юборди. Хусусан, Мйтос 5 ва Fable 5 моделларидан АҚШ фуқароси бўлмаган шахслар, жумладан, компаниянинг ўз хорижий ходимлари фойдаланиши тақиқланган.

Ушбу босимдан сўнг Anthropic мазкур моделларни бозордан қайтариб олишга мажбур бўлди. Расмий равишда бу экспорт чекловлари билан изоҳланган бўлса-да, соҳа мутахассислари буни Fable 5 моделининг хавфсизлик тизимларидаги заифликлар билан боғлашмоқда. Аввалроқ компаниянинг ўзи ҳам энг кучли моделлари дастурий таъминотдаги хатоларни қидириш ёки хавфли мақсадларда қўлланиши мумкинлигидан хавотир билдириб, уларга киришни чеклаб келган эди.

Ҳукумат билан зиддиятлар янада чуқурроқ илдизга эга. Жорий йилнинг март ойида АҚШ маъмурияти Anthropic компаниясини таъминот занжири учун юқори хавфли етказиб берувчилар рўйхатига киритган эди. Бунга компаниянинг ўз моделларини оммавий кузатув тизимлари ва автоном қуроллар яратиш учун тақдим этишдан бош тортгани сабаб бўлган.

Келажакдаги ноаниқликлар ва IPO истиқболлари

Ҳозирда корпоратив сектор барибир Claude Опус каби ишончли моделларга сармоя киритишда давом этмоқда. Бизнес вакиллари учун сунъий интеллектнинг иш унумдорлигини ошириши сиёсий босимлардан кўра муҳимроқ бўлиб қолмоқда. Бироқ, Anthropic атрофидаги сиёсий вазият компаниянинг биржага чиқиш режаларига соя солиши мумкин.

Экспертларнинг таъкидлашича, бизнес кўрсаткичларининг ўсиши ва сиёсий босимнинг бир вақтда содир бўлиши инвесторлар учун ноаниқлик туғдиради. Компания бир томондан технологик етакчиликни қўлга киритаётган бўлса, иккинчи томондан давлат назорати остидаги мураккаб тартибга солиш жараёнларига доц. беришига тўғри келади. Бу эса бўлажак IPO арафасида компаниянинг бозор қийматига таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бири бўлади.

AnthropicOpenAIClaude ОпусСунъий IntelлектIPO
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28Сунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаСунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаБугун, 19:25Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиСтар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиКеча, 18:59Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиAnthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиКеча, 18:53Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКоинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКеча, 18:53Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиИжтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди