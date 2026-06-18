iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикланди

·0·Техно
iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикланди

Россиянинг Max мессенжери фойдаланувчилари iPhone қурилмаларида йўқолган билдиришномаларни қайта тиклаш имкониятига эга бўлишди. Apple дўконидан олиб ташланган ва чекловларга дуч келган ушбу илова эндиликда ўз функционаллигини веб-технологиялар ёрдамида тикламоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри маълумот тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 3-июн куни Max иловаси Apple App Store дўконидан расман олиб ташланган эди. Ўшанда Apple компанияси ушбу қарорни амалдаги санкция чекловлари билан изоҳлаган. Натижада нафақат иловани юклаб олиш имконияти ёпилди, балки ўрнатилган дастурларда янги хабарлар ҳақида хабар берувчи билдиришномалар ҳам ишлашдан тўхтади.

Bildиришномаларни ёқиш бўйича йўриқнома

Ҳозирда билдиришномаларни қайта тиклаш учун фойдаланувчилардан мессенжернинг махсус веб-талқинидан фойдаланиш талаб этилади. Жараён Сафари браузери орқали амалга оширилади. Аввало, фойдаланувчи веб.max.ru манзили орқали сайтга кириши ва ўз телефон рақами ёрдамида авторизациядан ўтиши лозим.

Тизимга киргач, Сафари браузерининг пастки қисмидаги "Улашиш" (Шаре) тугмасини босиш, сўнгра менюдан "Бош экранга қўшиш" (Адд то Ҳоме Скреэн) бандини танлаш керак. Шундан сўнг, iPhone ишчи столида мессенжернинг алоҳида белгиси пайдо бўлади ва у мустақил илова каби ишлай бошлайди.

Янги яратилган ёрлиқ орқали тизимга қайта кирилганда, қурилма фойдаланувчидан билдиришномаларни юборишга рухсат сўрайди. Агар ушбу сўров тасдиқланса, янги хабарлар ҳақидаги маълумотлар худди оддий иловалардагидек экранда акс эта бошлайди. Бу усул Apple компаниясининг дўкон чекловларини четлаб ўтиш имконини беради.

Ушбу ҳолат технология оламида ПВА (Прогрессиве Веб Аппс) технологиясининг аҳамияти ортиб бораётганини яна бир бор исботламоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу тажриба қизиқарли бўлиши мумкин, сабаби айрим банк ва молия иловалари санкциялар туфайли ўчирилганда, айнан шу каби веб-ечимлар ягона чора бўлиб қолмоқда.

Ҳозирча Apple ушбу услубга қарши кескин чоралар кўрмаган, бироқ компания экотизим хавфсизлигини рўкач қилиб, келажакда веб-иловалар имкониятларини чеклаши эҳтимоли ҳам йўқ эмас. Шунга қарамай, Max мессенжери жамоаси ўз аудиториясини сақлаб қолиш учун барча техник имкониятларни ишга солмоқда.

AppleiPhoneMaxМессенжерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаСунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаБугун, 19:25Anthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиAnthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиБугун, 19:25Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиСтар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиКеча, 18:59Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиAnthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиКеча, 18:53Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКоинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКеча, 18:53Ижтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиИжтимоий тармоқларда янги давр: Алгоритмларни энди фойдаланувчиларнинг ўзи бошқарадиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди