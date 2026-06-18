iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикланди
Россиянинг Max мессенжери фойдаланувчилари iPhone қурилмаларида йўқолган билдиришномаларни қайта тиклаш имкониятига эга бўлишди. Apple дўконидан олиб ташланган ва чекловларга дуч келган ушбу илова эндиликда ўз функционаллигини веб-технологиялар ёрдамида тикламоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри маълумот тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 3-июн куни Max иловаси Apple App Store дўконидан расман олиб ташланган эди. Ўшанда Apple компанияси ушбу қарорни амалдаги санкция чекловлари билан изоҳлаган. Натижада нафақат иловани юклаб олиш имконияти ёпилди, балки ўрнатилган дастурларда янги хабарлар ҳақида хабар берувчи билдиришномалар ҳам ишлашдан тўхтади.
Bildиришномаларни ёқиш бўйича йўриқномаҲозирда билдиришномаларни қайта тиклаш учун фойдаланувчилардан мессенжернинг махсус веб-талқинидан фойдаланиш талаб этилади. Жараён Сафари браузери орқали амалга оширилади. Аввало, фойдаланувчи веб.max.ru манзили орқали сайтга кириши ва ўз телефон рақами ёрдамида авторизациядан ўтиши лозим.
Тизимга киргач, Сафари браузерининг пастки қисмидаги "Улашиш" (Шаре) тугмасини босиш, сўнгра менюдан "Бош экранга қўшиш" (Адд то Ҳоме Скреэн) бандини танлаш керак. Шундан сўнг, iPhone ишчи столида мессенжернинг алоҳида белгиси пайдо бўлади ва у мустақил илова каби ишлай бошлайди.
Янги яратилган ёрлиқ орқали тизимга қайта кирилганда, қурилма фойдаланувчидан билдиришномаларни юборишга рухсат сўрайди. Агар ушбу сўров тасдиқланса, янги хабарлар ҳақидаги маълумотлар худди оддий иловалардагидек экранда акс эта бошлайди. Бу усул Apple компаниясининг дўкон чекловларини четлаб ўтиш имконини беради.
Ушбу ҳолат технология оламида ПВА (Прогрессиве Веб Аппс) технологиясининг аҳамияти ортиб бораётганини яна бир бор исботламоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу тажриба қизиқарли бўлиши мумкин, сабаби айрим банк ва молия иловалари санкциялар туфайли ўчирилганда, айнан шу каби веб-ечимлар ягона чора бўлиб қолмоқда.
Ҳозирча Apple ушбу услубга қарши кескин чоралар кўрмаган, бироқ компания экотизим хавфсизлигини рўкач қилиб, келажакда веб-иловалар имкониятларини чеклаши эҳтимоли ҳам йўқ эмас. Шунга қарамай, Max мессенжери жамоаси ўз аудиториясини сақлаб қолиш учун барча техник имкониятларни ишга солмоқда.
…